Une île privée pour le prix d'un F2 à Paris : la maison de vacances la plus secrète du monde est à vendre

C'est rare, mais l'immobilier réserve parfois des surprises : cette annonce dépasse l'imagination !

Par les temps qui courent, s'acheter une maison n'est pas une mince affaire, avec les taux d'intérêt qui ne font que grimper... Une agence immobilière étrangère a publié sur le marché une annonce qui en a surpris plus d'un. La vente offre une opportunité rare de s'offrir un refuge tout bonnement unique au monde.

Pour le prix de 427 430 euros, soit le budget d'une petite maison de ville en métropole ou d'un F2 à Paris, une agence immobilière danoise, Danbolig Holbæk, propose un package absolument inédit : l'acquisition d'une maison de 75 m² vous donnant également la pleine propriété d'une île privée, située juste en face de votre jardin. C'est sur l'île paisible d'Orø, nichée au cœur du magnifique fjord de Holbæk au Danemark que vous pourrez jouir de cette propriété qui dépasse l'imagination. Cette destination semble idéale pour ceux qui recherchent le calme, la nature et une vie déconnectée.

L'annonce immobilière de l'agence Danlobig comprend la maison de vacances à Orø ainsi que l'île privée d'Eskilsholm face au jardin. © Danlobig

En plus de la charmante maison principale de 75 m² située au bord de l'eau, incluant l'acquisition d'une dépendance attenante de 21 m² et une autre de 10 m², idéales pour un bureau, un atelier ou un espace pour les invités, le futur acheteur s'offre le privilège de devenir par la même occasion propriétaire de l'île d'Eskilsholm, un petit bout de terre isolé situé en face de son jardin.

"Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'acheter à la fois une maison de vacances et une île, surtout pas dans un environnement aussi pittoresque et paisible qu'ici, à Orø », a expliqué Mads Jetsmar, l'agent immobilier en charge de la vente chez Danbolig Holbæk, à la chaîne danoise TV2 ØST.

Le prix de la maison de vacances comprend non seulement l'île d'Eskilsholm, mais aussi les annexes. © Danlobig

La propriété principale est une maison à colombages au toit de chaume datant de 1976 située au calme dans un quartier agréable, à quelques pas du port de l'île, accessible via un petit ferry. "Tandis que la terrasse exposée ouest invite à admirer les couchers de soleil sur le fjord, à l'intérieur, vous découvrirez des détails classiques, des pièces chaleureuses, une cuisine fonctionnelle, une belle salle de bain, une pièce supplémentaire au premier étage et une belle annexe", détaille l'annonce immobilière.

À Orø, où la vie est rythmée par les chants d'oiseaux et l'ambiance chaleureuse de sa petite communauté d'environ 900 habitants, posséder une île attenante, c'est s'assurer un refuge et un luxe absolu, quasiment unique dans le fjord. "Nature, aventure et tranquillité vous attendent, entourés d'espaces verts, de forêts et d'une faune riche toute l'année", conclut l'annonce. Cette offre nous rappelle que, loin des bruits de la ville, il existe encore des lieux magiques à prix doux où l'on peut vivre en totale déconnexion.