Pour 3 600 euros, vous pouvez vivre à l'hôtel toute l'année

Un entrepreneur bouscule les codes de l'hôtellerie avec des nuitées à gogo.

Fini la contrainte des réservations ponctuelles, place à la liberté totale d'aller à l'hôtel en illimité ? Un entrepreneur a décidé de bousculer les codes de l'hôtellerie en proposant un... abonnement inédit. Oui, il suit le principe de votre abonnement Netflix, à la salle de sport ou au cinéma.

Daniel Renggli, le CEO de Revier Hotels, est à l'origine de ce concept unique en son genre : "All you can sleep". L'abonnement permet de séjourner à volonté toute l'année, aussi souvent que souhaité, dans les établissements de luxe du groupe situés dans la Riviera suisse et les Alpes.

Le groupe Revier Hotels a commencé par testé le concept dans un de ses hôtels à Saas-Fee, un village de sports d'hiver situé dans les Alpes suisses, avec un forfait initial à 1 080 euros pour la saison d'hiver. L'offre a attiré une centaine de personnes, dont un client qui a bien rentabilisé l'affaire, séjournant 44 nuits pour un coût de 24 euros par nuit.

Saas Fee en Suisse l'hiver. © Maria Sbytova / 123RF

L'attractivité du forfait était telle qu'un autre client est même allé jusqu'à sous-louer son propre appartement de vacances pour pouvoir séjourner à l'hôtel à moindre coût. "Nous ne gagnons évidemment pas d'argent avec de telles variantes extrêmes", a reconnu Daniel Renggli au journal quotidien suisse 24 heures. Il a assuré néanmoins que le système restait rentable tant que les séjours ne dépassaient pas 14 nuitées par personne.

Grâce à cette expérimentation réussie, le groupe a élargi l'offre à trois formules : un forfait hivernal à 1 200 euros dans un seul hôtel, un forfait multi-hôtels hivernal à 2 160 euros et un forfait annuel illimité à 3 600 euros : "All you can sleep all year round" valable dans tous les établissements du groupe en Suisse (Adelboden, Saas Fee, Lenzerheide) et en Autriche (dans le Montafon).

Vous imaginez déjà les conditions en petits caractères de cet abonnement "illimité" suisse : nuits à l'infini... sauf les vendredis, samedis et dimanches ? Vous n'êtes effectivement pas loin du compte.

De nombreuses restrictions existent : il n'est possible de réserver que deux jours avant l'arrivée et le séjour est limité à 5 nuits avec une pause obligatoire de deux nuits avant la prochaine réservation. De plus, "pour éviter qu'une personne ne s'installe définitivement à l'hôtel, celui-ci ne peut pas servir d'adresse de domiciliation", a précisé Daniel Renggli.

Ce forfait illimité annuel des Revier Hotels, bien que risquant d'être détourné par certains pour y vivre à l'année selon Daniel Renggli, vise avant tout à fidéliser une clientèle qui fait du télétravail et qui ne peut séjourner chez des proches deux jours par semaine ou même plusieurs semaines d'affilée. "En principe, cette formule devrait renforcer la fidélité des clients habituels du groupe hôtelier", estime-t-il.

Et l'entrepreneur suisse ne s'est pas arrêté là : il a décidé d'intensifier la guerre des prix dans les Alpes avec une autre offre choc qui propose désormais des forfaits hivernaux défiant toute concurrence : 5 nuits en semaine + le forfait inclus à Lenzerheide pour 647 euros.