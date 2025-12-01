C'est "la ville la plus accueillante du monde", elle est à 2h30 de Paris et ne connaît pas l'hiver

Cette ville européenne se hisse à la première place du classement mondial des villes les plus accueillantes. Cerise sur le gâteau, il y fait bon l'hiver.

Un sourire bienveillant au restaurant, une aide spontanée dans les transports, un accueil chaleureux à l'hôtel... Ces petits détails font toute la différence lorsque l'on voyage. Au-delà du climat agréable et des bons petits restos, un accueil chaleureux est indispensable pour avoir envie de revenir dans une ville. L'organisation Internations s'est penchée sur l'expérience de milliers de nouveaux arrivants à travers le globe pour révéler quelle ville se distingue le mieux dans le monde pour son sens de l'hospitalité.

L'enquête a déniché la première place de ce classement mondial en interrogeant plus de 12 500 expatriés sur leurs expériences, mesurant la qualité de l'accueil, la facilité d'intégration, la satisfaction de la vie sociale et la facilité à se faire des amis locaux. Une ville s'est nettement imposée dans le classement des villes les plus accueillantes.

Vue sur le célèbre Alcazar de Malaga, en Espagne. © Horváth Botond - stock.adobe.com

C'est sur la célèbre Costa del Sol en Espagne que se trouve cette championne de la convivialité : Malaga. La ville andalouse est plébiscitée par les nouveaux arrivants qui louent le caractère amical et abordable de ses habitants, en plus d'attirer pour son patrimoine historique exceptionnel (avec sa majestueuse Alcazaba maure et son château de Gibralfaro), sa scène culturelle vibrante (avec son célèbre Musée Picasso et son Centre Pompidou), ses longues plages ensoleillées et ses terrasses de tapas festives.

Plage de la Malagueta à Malaga, Andalousie, Espagne. © Valery Bareta - stock.adobe.com

Comme en témoigne un nouvel arrivant biélorusse, cité par l'étude Internations, ce sont le "climat, les possibilités de voyage, et la convivialité des habitants" qui font la force de la ville. Cette facilité de contact se traduit par un accueil tellement chaleureux que 61 % des expatriés ont attribué la note maximale au critère d'accueil, soit plus du double de la moyenne mondiale. Ce n'est donc pas seulement la douceur du climat méditerranéen qui attire, avec un thermomètre qui dépasse souvent les 18°C en hiver, mais bien la qualité des relations humaines.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 84 % des interrogés perçoivent les habitants de Malaga comme amicaux (contre une moyenne mondiale de 63 %) et 67 % les trouvent très abordables (comparé à 38 % au niveau mondial). Ces interactions positives ont un impact direct sur le bien-être : 80 % des expatriés s'y sentent bien accueillis (bien au-dessus de la moyenne mondiale de 63 %) et 78 % trouvent facile de s'adapter à la culture locale ( contre 59 % au niveau mondial). Un sentiment d'appartenance fort qui culmine avec près de 4 expatriés sur 5 (84 %) qui se sentent chez eux à Malaga.

Le Centre Pompidou, musée d'art contemporain, se trouve aussi à Malaga en Andalousie. © Val Traveller - stock.adobe.com

Autre fait intéressant de l'étude, l'Espagne s'impose comme la terre d'accueil par excellence, en plaçant pas moins de 4 de ses villes dans le top 10 mondial des villes les plus accueillantes au monde, avec Alicante en 3e position, Valence à la 4e place et Madrid à la 7e place.

Ce classement démontre que si l'on cherche une ville où se sentir le mieux accueilli en étant de passage ou le plus facilement accepté pour y construire une nouvelle vie, l'Espagne offre l'environnement le plus propice. Et c'est donc dans la ville natale de Pablo Picasso, Malaga, que vous serez accueilli à bras ouverts !