"Vacances scolaires 2021 : nouveau calendrier, comment se faire rembourser en cas de séjour annulé ?"

Comment vont se dérouler les vacances de Pâques 2021 ? Consultez le nouveau calendrier scolaire avec les dates pour la zone A, B et C et les mesures liées au confinement et aux départs suite aux annonces de Macron. Centres aérés ouverts ou fermés pour les enfants, remboursement en ca de vacances annulés, les dernières infos.

[Mis à jour le 6 avril 2021 à 10h14] Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, le calendrier scolaire et les vacances de Pâques 2021 sont totalement bouleversés. " L'éducation de nos enfants n'est pas négociable. Le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants sans apprendre ", a-t-il affirmé. " Je sais que cette réorganisation implique de changements profonds pour les parents d'élèves et pour les familles, mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus, tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants ", a plaidé le chef de l'Etat.

La semaine de cours du 5 avril se déroule à la maison pour les écoles, les collèges et les lycées. Ensuite, les élèves de la zone A, B et C seront en vacances de Pâques dès le 10 avril. Le 26 avril, le retour en classe se fera uniquement pour les maternelles et primaires tandis que les cours à la maison seront instaurés pour les élèves des collèges et des lycées jusqu'au 3 mai prochain. Le ministre Jean-Michel Blanquer a indiqué sur RTL que les centres aérés pourront ouvrir pendant les vacances. Depuis, le gouvernement a précisé que tous les enfants ne seraient pas accueillis.

Le couvre-feu national est toujours en vigueur. À 19h, il ne sera plus possible de se déplacer librement dans un rayon de 10km ou plus sans attestation, alors que les déplacements dans un rayon de 10km seront autorisés en journée. Les déplacements inter-régions sont également interdits, ce qui rend donc impossible les départs en week-end ou en vacances. On fait le point sur les dernières annonces et le déroulement de ces vacances de printemps.

Le nouveau calendrier scolaire 2021

Si vous souhaitez partir en vacances en France, n'oubliez pas la réglementation en vigueur ! Dès le samedi 3 avril, les déplacements inter-régions seront proscrits dans l'ensemble de la France métropolitaine, sauf motifs impérieux. Sans motif impérieux, vous prenez le risque d'être puni d'une amende de 135 euros lors d'un contrôle des forces de l'ordre. En revanche, une tolérance sera accordée ce week-end.

Si vous devez prendre l'avion ou le train, sachez que votre billet fait office de dérogation pour vous rendre à l'aéroport ou à la gare en dehors des heures du couvre-feu. Les voyageurs doivent aussi remplir une attestation de déplacement dérogatoire, et cocher "Déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances". Emmanuel Macron a toutefois accordé une "tolérance", durant le week-end de Pâques notamment pour permettre aux parents d'emmener leurs enfants chez les grands-parents afin de remédier à la fermeture des écoles ou de se rendre dans une résidence secondaire ou tout autre lieu de confinement.

Si votre vol est annulé par la compagnie aérienne suite au confinement et à l'interdiction de se déplacer, le règlement européen s'applique au départ d'un pays de l'UE quelle que soit la compagnie, ou d'un vol arrivant dans l'UE de la part d'une compagnie européenne. Vous avez alors droit à un remboursement du billet dans les 14 jours.

Si le vol est maintenu mais que vous ne souhaitez plus voyager, vos droits dépendent des conditions d'annulation de votre billet. S'ils ne sont pas modifiables ou annulables, le remboursement n'est pas garanti. Toutefois, la plupart des compagnies aériennes prévoient des conditions de réservation flexibles qui permettent de changer son vol ou d'obtenir un avoir en cas d'empêchement avant le départ.

Pour les voyages en train ( TGV, Intercités, Ouigo, TER,..) la SNCF permet l'échange ou le remboursement de la plupart des billets de train. La mesure, prolongée trois fois, court désormais jusqu'au 9 mai 2021 inclus.

Si votre voyage est annulé par l'agence de voyage auprès de laquelle vous l'avez réservé vous avez en principe droit à un voyage équivalent sous forme d'avoir que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Dans ce cas l'agence doit vous rembourser sous 14 jours.

Jean-Michel Blanquer a annoncé le jeudi 1er avril au micro de RTL que les centres aérés pourront accueillir les enfants pendant les vacances scolaires, avancées et unifiées pour toute la France. "Pendant les vacances, nous allons faire en sorte de maintenir des centres aérés ouverts, avec des activités de plein air. Nous allons aussi préparer des vacances apprenantes, comme l'année dernière. Donc oui, nous avons vocation à ce que cela reste ouvert avec la coopération des collectivités locales".

Depuis, l'entourage du Premier ministre Jean Castex a précisé les choses auprès du HuffPost. Finalement, la consigne sera la même que pendant le premier confinement : "Tout ferme, sauf pour le public prioritaire", les enfants de soignants ou d'enseignants par exemple. La mairie de Paris affirme auprès du site d'informations que " les centres de loisirs seront réservés aux enfants d'enseignants et personnels prioritaires " lors des trois prochaines semaines.

De nouveau contacté ce vendredi, le ministère de l'Education nationale confirme que seuls " les enfants des publics prioritaires, et les enfants ou adolescents des quartiers prioritaires de la ville " pourront être gardés dans les centres aérés durant les vacances d'avril.

Le certificat vert numérique, un passeport sanitaire version Union européenne, a été présenté par le Commissaire Thierry Breton en charge des vaccins dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Non obligatoire, il pourra notamment être demandé pour prendre l'avion. Sur smartphone ou sur papier, il comprendra un QR code, votre nom et prénom, votre date de naissance, votre sexe, votre numéro de passeport, votre numéro de sécurité sociale et le type de vaccin avec la date d'injection des doses si vous vous êtes fait vacciner.

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, les vacances de Pâques 2021 (ou vacances de printemps) débuteront le 12 avril pour les 3 zones. Le retour en classe se fera le 26 avril pour les maternelles et les primaires puis le 3 mai pour les collèges et les lycées.

Vous avez besoin de connaître dès maintenant les dates des futures vacances scolaires de vos enfants pour pouvoir vous organiser ? Consultez dès à présent les dates des vacances scolaires pour l'année scolaire 2021. Attention, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où est scolarisé votre enfant (voir le paragraphe contenant la carte des zones A, B, C). Voici le calendrier des prochaines vacances scolaires 2021 en France, à consulter pour anticiper au mieux votre prochain voyage :

Vacances scolaires 2020-2021 ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 10 avril 2021

Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 (maternelle et primaire), lundi 3 mai (collège et lycée) Fin des cours : samedi 10 avril 2021

Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 (maternelle et primaire), lundi 3 mai (collège et lycée) Fin des cours : samedi 10 avril 2021

Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 (maternelle et primaire), lundi 3 mai (collège et lycée) Pont de l'Ascension Fin des cours : mercredi 12 mai 2021

Reprise des cours : lundi 17 mai 2021 Fin des cours : mercredi 12 mai 2021

Reprise des cours : lundi 17 mai 2021 Fin des cours : mercredi 12 mai 2021

Reprise des cours : lundi 17 mai 2021 Vacances d'été Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Vacances de la Toussaint, vacances d'hiver, vacances de printemps et d'été... Vous souhaitez connaître dès maintenant les dates des futures vacances scolaires de vos enfants pour pouvoir planifier votre séjour en famille ? Bonne nouvelle, le calendrier scolaire 2021-2022 a été publié le 16 décembre dernier au Journal Officiel.

Vacances scolaires 2021-2022 ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée des élèves Jeudi 2 septembre 2021 Jeudi 2 septembre 2021 Jeudi 2 septembre 2021 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Vacances de février Fin des cours : samedi 12 février 2022

Reprise des cours : lundi 28 février 2022 Fin des cours : samedi 5 février 2022

Reprise des cours : lundi 21 février 2022 Fin des cours : samedi 19 février 2022

Reprise des cours : lundi 7 mars 2022 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 16 avril 2022

Reprise des cours : lundi 2 mai 2022 Fin des cours : samedi 9 avril 2022

Reprise des cours : lundi 25 avril 2022 Fin des cours : samedi 23 avril 2022

Reprise des cours : lundi 9 mai 2022 Vacances d'été Fin des cours : mercredi 6 juillet 2022 Fin des cours : mercredi 6 juillet 2022 Fin des cours : mercredi 6 juillet 2022

Vous souhaitez consulter le calendrier des vacances scolaires 2021 à Paris et partout en France ? Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine est divisée en 3 zones académiques auxquelles il faut ajouter l'académie de Corse. Retrouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire.

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C

Vous faites partie de la zone A si l'établissement dans lequel est scolarisé votre enfant se situe dans l'académie de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. Voici les dates des vacances scolaires 2020-2021 pour la zone A.

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Mardi 1er septembre 2020 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

- Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

- Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 Vacances de février - Fin des cours : samedi 6 février 2021

- Reprise des cours : lundi 22 février 2021 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 10 avril 2021

- Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 Vacances d'été - Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Votre enfant est scolarisé dans un établissement à Lille ? Dans ce cas, vous faites partie de la zone B. Sont également concernées les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Voici toutes les dates des vacances scolaires 2020-2021 de la zone B :

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Mardi 1er septembre 2020 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

- Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

- Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 Vacances de février - Fin des cours : samedi 20 février 2021

- Reprise des cours : lundi 8 mars 2021 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 24 avril 2021

- Reprise des cours : lundi 10 mai 2021 Vacances d'été - Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse constituent la zone C. Voici le calendrier qui contient toutes les dates des vacances scolaires 2020-2021 pour cette dernière.