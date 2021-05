Aéroport de Nantes : 74 destinations dont 17 nouvelles lignes cet été 2021, les infos

La reprise du trafic aérien s'amorce à l'aéroport de Nantes Atlantique, avec de nouvelles destinations en Europe et dans le bassin méditerranéen cet été 2021.

Sommaire Destinations

Adresse

Parking

Navette

Départ

Arrivées

Contact

[Mis à jour le 27 mai 20271 à 11h37] Situé au sud-ouest de Nantes, l'aéroport de Nantes Atlantique est le deuxième aéroport le plus important de l'Ouest de la France et le 9ème du pays en nombre de passagers. Desservant plus de 100 villes à travers la France et l'Europe, l'aéroport de Nantes a accueilli plus de 7,2 millions de voyageurs en 2019, une progression de près de 16% par rapport à l'année précédente. A l'approche des vacances d'été, le programme de vols en direct de Nantes Atlantique s'étoffe de 17 nouvelles lignes – dont Athènes (Sky Express), Calvi (Volotea), Figari (easyJet), Francfort (Lufthansa), Malaga (Transavia), Perpignan (Air France), Southampton (Eastern Airways)...

La France restera à l'honneur cet été avec des départs et des arrivées chaque jour entre Nantes et la Corse (Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari) ; mais aussi toutes les métropoles régionales (Bâle-Mulhouse, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Perpignan, Strasbourg, Toulon, Toulouse) qui seront connectées, à raison de 3 vols aller-retour par semaine minimum. Paris CDG sera relié quotidiennement pour permettre les correspondances vers des destinations internationales, tout comme le hub International de Lufthansa à Francfort.

restera à l'honneur cet été avec des départs et des arrivées chaque jour entre Nantes et la Corse (Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari) ; mais aussi toutes les métropoles régionales (Bâle-Mulhouse, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Perpignan, Strasbourg, Toulon, Toulouse) qui seront connectées, à raison de 3 vols aller-retour par semaine minimum. Paris CDG sera relié quotidiennement pour permettre les correspondances vers des destinations internationales, tout comme le hub International de Lufthansa à Francfort. L'Espagne - continentale, Baléares et Canaries - reste une destination prisée des passagers. L'aéroport de Nantes proposera ainsi 10 destinations en complément de Madrid et Barcelone : Alicante, Ibiza, Fuerteventura, Lanzarote, Malaga, Minorque, Palma, Séville, Tenerife et Valence.

- continentale, Baléares et Canaries - reste une destination prisée des passagers. L'aéroport de Nantes proposera ainsi 10 destinations en complément de Madrid et Barcelone : Alicante, Ibiza, Fuerteventura, Lanzarote, Malaga, Minorque, Palma, Séville, Tenerife et Valence. Le Portugal ainsi que Madère ont toujours le vent en poupe : Faro, Funchal, Lisbonne et Porto – tous aéroports du réseau VINCI Airports - étant des destinations très demandées pour les retrouvailles en famille et les séjours touristiques.

ainsi que Madère ont toujours le vent en poupe : Faro, Funchal, Lisbonne et Porto – tous aéroports du réseau VINCI Airports - étant des destinations très demandées pour les retrouvailles en famille et les séjours touristiques. La Grèce récolte les fruits de son ouverture au tourisme : Athènes, Corfou, Héraklion, Rhodes, Santorin seront reliées en direct. Les compagnies Aegean et SkyExpress ayant leur base à Athènes, les voyageurs pourront en plus être connectés à toutes les îles grecques en correspondance.

A ce jour, l'aéroport de Nantes Atlantique propose plus de 100 destinations desservies par 27 compagnies aériennes dont Air France, HOP!, EasyJet, Air Transat ou Iberia. En France, les voyageurs peuvent se rendre à Lyon, Marseille, Bastia, Nice, Paris ou encore Toulouse (voir la liste complète ici). Au départ de l'aéroport de Nantes, vous pouvez également partir à la découverte de grandes villes d'Afrique telles que Alger, Sal au Cap Vert, Agadir, Casablanca, Marrakech, Djerba, Monastir et Tunis. Si vous prévoyez un voyage en Europe en départ de l'aéroport de Nantes, plus de 70 choix de destinations s'offrent à vous : Berlin, Barcelone, Kittila en Finlande, Londres, Athènes, Budapest, Venise, La Valette à Malte, Amsterdam, Lisbonne, Prague, Genève ou encore Bodrum...

L'aéroport de Nantes Atlantique se situe sur le territoire des communes de Saint-Aignan-Grandlieu et de Bouguenais (code postal 44346), à proximité immédiate du périphérique et à quelques minutes du centre-ville de Nantes. Comment y aller ? En voiture, suivez les panneaux routiers "Nantes Atlantique" et sortez à la "Porte de Grand Lieu" depuis le périphérique sud.

Les 10 premières minutes sont gratuites sont le parking dépose-minute de l'aéroport de Nantes Atlantique, à proximité immédiate du parking P2. L'aéroport de Nantes dispose de huit parkings : Parkings P0 longue durée (P0 Est, P0 Nord, P0 Ouest), Parking P1 Sud longue durée, Parkings P2 (les plus proches de l'aérogare), Parkings P3 Nord et Ouest à proximité immédiate et Parking P4 couvert. Si vous souhaitez laisser votre véhicule plusieurs jours à l'aéroport de Nantes, vous pouvez réserver votre place de parking à partir de 42 euros la semaine. Retrouvez les infos (localisation, proximité avec l'aérogare...) sur les parkings de l'aéroport de Nantes Atlantique en cliquant ICI.

La navette aéroport assure quotidiennement la liaison entre le centre-ville, la gare de Nantes et l'aéroport Nantes Atlantique (et inversement). Le bus navette passe toutes les 20 minutes du lundi au samedi de 5h30 à 22h30 de la gare et de 6h15 à 23h15 de l'aéroport et toutes les 30 minutes le dimanche. L'arrêt de la navette se situe devant le hall 2 de l'aéroport de Nantes. Le prix du ticket navette aéroport est de 9 euros. Vous pouvez l'acheter au Relay de l'aéroport Hall 2, directement auprès du conducteur de la navette ou en ligne sur l'application mobile ou le site internet du reséau de transport TAN.

Vous pouvez consulter la liste des vols au départ de l'aéroport de Nantes Atlantique en temps réel pour les prochaines 24 heures en cliquant ICI. Vous y trouverez le statut de votre vol. A l'aéroport, les départs se font au rez-de-chaussée (Embarquement salle 2 et 5) et au 1er étage (Embarquement salle 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, salle 5).

Si vous souhaitez consulter les horaires des arrivées des vols à l'aéroport de Nantes Atlantique, sachez que le site de l'aéroport a mis en ligne un tableau des horaires actualisés en temps réel où vous retrouverez heure par heure le statut des vols prévus à l'arrivée. Pour consulter les arrivées à l'aéroport de Nantes, cliquez ICI. A l'aéroport, les arrivées des vols se font dans le hall 1 et 4 au rez-de-chaussée.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Vous souhaitez contacter l'aéroport de Nantes concernant un vol ou une autre question relative à votre voyage ? Vous pouvez le faire par téléphone : 0 892 568 800 (0,40€ la minute) ou par mail : voyages@nantes.aeroport.fr.