"Vacances au Maroc 2021 : réouverture des frontières et reprise des vols le 11 juin ? Les infos pour cet été"

Alors que l'état d'urgence sanitaire se termine dans quelques jours au Maroc, les vols devraient reprendre le 11 juin sous réserve de la réouverture de l'espace aérien. Réouverture des frontières, test PCR, lieux ouverts, on fait le point sur les dernières infos et la situation sanitaire au Maroc face au Covid-19.

[Mis à jour 2 juin 2021 à 15h09] Quelle est la date de réouverture des frontières au Maroc ? Peut-on réserver ses vacances à Marrakech, Fès ou Rabat cet été ? Alors que plusieurs pays comme l'Espagne ou Malte ont annoncé qu'ils accueilleront les touristes vaccinés sans conditions afin de relancer leur saison touristique, les réservations pour le Maroc sont à la traîne, faute de visibilité. L'état d'urgence a a en effet été prolongé jusqu'au 10 juin prochain inclus.

Toutefois, le Maroc pourrait rouvrir ses frontières et autoriser de nouveau les vols dès le vendredi 11 juin 2021. Sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, plusieurs compagnies aériennes dont Transavia et Royal Air Maroc ont répondu aux questions des voyageurs concernant la reprise des vols. La compagnie aérienne marocaine a ainsi affirmé que "les vols à partir du 11 juin sont confirmés sous réserve de la réouverture de l'espace aérien". Les voyageurs devraient disposer d'un pass sanitaire et d'un test PCR pour embarquer et aller passer des vacances au Maroc cet été.

L'état d'urgence sanitaire est en vigueur au Maroc depuis le 20 mars 2020 et est prolongé tous les mois depuis cette date. Dans le cadre de l'état d'urgence, les frontières aériennes, terrestres et maritimes du Maroc sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Aucun franchissement des frontières terrestres n'est possible, dans les deux sens. Cela concerne notamment les points de passage frontaliers avec Ceuta et Melilla, ainsi qu'avec la Mauritanie (Guerguerat). Les frontières du Maroc pourraient toutefois rouvrir le 11 juin 2021, au lendemain de la fin de l'état d'urgence dans le royaume.

Aucune quarantaine n'est exigé lors de votre arrivée au Maroc. Si vous disposez d'un test PCR négatif de moins de 48h, vous pourrez rentrer sur le territoire marocaine sans vous isoler (uniquement avec un motif impérieux car les frontières terrestres, maritimes et aériennes du Maroc sont fermées jusqu'à nouvel ordre).

Depuis le 21 mai, le couvre-feu est reporté à 23 heures et les restaurants, bars et commerces peuvent rester ouverts jusqu'à cette heure limite. Le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays. À Marrakech, les théâtres, salles de cinéma, centres culturels, bibliothèques, musées et des monuments peuvent enfin rouvrir à hauteur de 50% de leur capacité

Toutes les plages du Maroc sont officiellement autorisées d'accès pour la saison estivale, dans le respect de la distanciation physique. Le Club Med a déjà annoncé l'ouverture de son club de Marrakech le 12 juin et du club Yasmina de Cabo Negro près de Tanger le 26 juin.

Les vols sont désormais opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion.