Quarantaine et reconfinement : couvre-feu en Espagne et en Belgique, restrictions en Italie... Les mesures en Europe

Etat d'urgence en Espagne, couvre-feu en Belgique, fermeture de nouveaux lieux en Italie, reconfinement au Portugal... On fait le point sur ce que l'on sait des nouvelles mesures mises en place en Europe et leurs conséquences sur les départs en vacances en train ou en avion.

[Mis à jour le 27 octobre 2020 à 10h36] La deuxième vague de l'épidémie de Covi-19 frappe durement le continent européen, entraînant un durcissement des restrictions dans de nombreux pays depuis la mi-octobre. Entre les interdictions de voyages ou de déplacements non-essentiels, la quarantaine, le couvre-feu national, l'état d'urgence, le port du masque obligatoire ou encore les tests PCR, il n'est pas facile pour les citoyens européens de s'y retrouver en ce qui concerne les restrictions de circulation en cette période de coronavirus. Belgique, Espagne, Italie, Belgique, Portugal, consultez pays par pays la liste des nouvelles mesures sanitaires et restrictions mises en place en Europe pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19.

Gérée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et disponible ICI, une carte unique de zones rouges, vertes, oranges et grises permet aux voyageurs de mieux s'y retrouver. Au total, 17 pays de l'UE, dont la France, l'Espagne, ou encore la Pologne, ainsi que le Royaume-Uni apparaissent en rouge en raison de leur situation sanitaire. Seuls trois pays de l'UE ou de l'Espace économique européen (Norvège, Finlande et Grèce) sont majoritairement en vert, tandis que cinq pays (Italie, Chypre, Estonie, Lituanie et Lettonie) sont principalement en orange. Cinq pays (Allemagne, Autriche, Suède, Danemark et Islande) ne font toutefois pas l'objet de code couleur du fait d'un " manque de données sur les tests ", pour une raison non précisée.

Carte des restrictions de voyages de l’UE © ECDC

Sur la question des transports pour les vacances en France, un billet de train ou d'avion, avec une heure départ ou d'arrivée fixée après 21h, "vaudra dérogation au couvre-feu", a indiqué ce jeudi le Premier ministre, Jean Castex, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a détaillé les modalités des nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie. "Si vous avez votre train-couchette, par exemple, ou un avion après 21h, si vous êtes muni de votre billet, de votre justificatif de transport, vous pourrez aller le prendre et ça vaudra dérogation", a-t-il assuré, alors qu'un couvre-feu nocturne sera mis en place à partir de samedi en Île-de-France et huit métropoles.

A noter : pour des informations plus complètes sur trois pays très prisés - Espagne, Italie et Portugal - n'hésitez pas à consulter nos focus dédiés. Ils comprennent toutes les informations pratiques pour préparer votre voyage et vivre des vacances sereines, même en cette période délicate :

Le gouvernement de Pedro Sanchez a décrété un nouvel état d'alerte sanitaire, le deuxième en Espagne depuis le début de l'épidémie de Covid-19. L'état d'alerte est pour le moment décrété pour quinze jours, mais le gouvernement souhaite le prolonger par la suite de six mois, jusqu'au début du mois de mai. Le gouvernement espagnol a dans le même temps annoncé l'instauration d'un couvre-feu nocturne de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics, dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels et les commerces, lorsqu'une distance d'un mètre cinquante ne peut être respectée entre deux personnes.

Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

Les plages sont ouvertes mais les règles (réservation, limitation de la fréquentation...) sont décidées par chaque municipalité.

Après la publication de chiffres alarmants de nouvelles contaminations, les services du premier ministre, Giuseppe Conte ont annoncé que l'Italie a adopté de nouvelles restrictions, dont la fermeture des cinémas et théâtres. Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines sont fermés depuis ce lundi 26 octobre, et ce jusqu'au 24 novembre. Les bars et restaurants, quant à eux, devront cesser de servir après 18 heures. Les écoles et maternelles resteront cependant ouvertes, alors que 75 % des classes dans les lycées et universités se tiendront en ligne. La population a été appelée à éviter le plus possible les transports en commun et les déplacements hors des communautés. Trois régions ont déjà adopté ces derniers jours un couvre-feu : celles de Rome (Latium), Milan (Lombardie) et Naples (Campanie). Au moins deux autres régions, le Piémont et la Sicile, leur emboîteront le pas dans la semaine.

L'Italie a revu sa politique d'entrée sur le territoire pour les voyageurs français. Alors que tous les voyageurs arrivant de l'Hexagone doivent remplir un formulaire avant d'entrer sur le territoire italien, certains d'entre eux devront également se signaler dès l'arrivée à l'autorité sanitaire régionale et présenter le résultat négatif d'un test moléculaire (PCR) ou antigénique de moins de 72h, ou se soumettre à un test sur place en arrivant en Italie. Ces mesures concernent les voyageurs qui, au cours des 14 derniers jours, ont séjourné ou transité par les régions françaises suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dans toute l'Italie, il est obligatoire de porter un masque dans les lieux publics intérieurs. Depuis le 16 août, le port du masque est désormais obligatoire entre 18h et 6h dans les lieux publics.

Les voyageurs en provenance d'un pays de l'Union Européenne ne sont plus soumis à une quarantaine et sont libres de se déplacer. Toutefois, avant d'entrer sur le territoire Italien, il faut remplir un formulaire d'autorisation, disponible ici (en italien).

Les bords de mer italiens sont accessibles depuis début juin. Sur les plages privées, majoritaires sur la péninsule, une distance de 3 à 10 mètres doit être respectée entre transats et parasols selon les régions.

La plupart des liaisons aériennes vers et au départ de l'Italie sont assurées.

Pour les touristes étrangers, l'enregistrement est obligatoire à l'entrée dans quatre régions d'Italie :

Sardaigne : il est nécessaire de remplir un formulaire en ligne sur le site de la région 48 heures avant le départ (ce formulaire n'est pas disponible en format papier à bord des avions ou des navires)

Sicile : il est obligatoire de s'enregistrer sur le site Sicilia SiCura et/ou via l'appli Sicilia SiCura (Play Store - Apple Store). Pour informations et assistance, le numéro gratuit est actif : Tél. 800.458787

En Belgique, le nombre de contaminations est trois à quatre fois plus élevé que la moyenne française selon les régions. La ville de Liège est devenue la ville la plus contaminée d'Europe et ses hôpitaux ont déjà dépassé le nombre de patients accueillis en avril dernier. A Bruxelles, tous les cinémas, les théâtres, les musées, les salles de sports, les piscines, les patinoires, les universités sont fermés depuis le lundi 26 octobre. C'était déjà le cas des bars et restaurants depuis une semaine. Le télétravail est redevenu la norme et l'accès aux magasins est limité.

Il est toujours possible pour les Français de passer quelques jours en Belgique. Pour cela, et uniquement si le séjour dépasse les 48 heures, un test PCR est obligatoire, tout comme un formulaire de localisation des passagers qui doit être remis aux autorités dans les deux jours après l'arrivée sur le territoire. Une quarantaine de 7 jours est cependant requise pour les voyageurs en provenance d'une "zone rouge" : la ville de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Sarthe, de l'Hérault, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, Guyane française et Mayotte. D'autres départements français se sont ajoutés à cette liste début septembre : les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise, le Loiret, la Gironde, le Rhône, le Var et la Guadeloupe. Tout voyageur en provenance de l'une de ces zones doit remplir un formulaire en ligne, puis se faire dépister et s'isoler à son arrivée.

Dans l'espoir de "célébrer Noël correctement", l'Irlande et le Pays de Galles deviennent cette semaine les premiers territoires à reconfiner leurs populations en Europe, frappée par la deuxième vague et obligée de multiplier les restrictions pour contrer le Covid-19. En Irlande, la population sera reconfinée à partir de mercredi à minuit et pour six semaines, mais les écoles resteront ouvertes. "Si nous unissons nos efforts pendant les six prochaines semaines, nous aurons l'occasion de célébrer Noël correctement", a lancé le Premier ministre irlandais Micheal Martin. Le Pays de Galles (3 millions d'habitants) sera quant à lui soumis à compter de 18H00 vendredi à un confinement de deux semaines, mesure la plus dure instaurée au Royaume-Uni depuis la première vague de Covid-19 du printemps. En Irlande comme au Pays de Galles, les commerces non essentiels devront fermer.

De son côté, le premier ministre Boris Johnson avait annoncé en septembre une batterie de nouvelles restrictions concernant l'Angleterre : fermeture à 22h des pubs, bars et restaurants, télétravail encouragé, mariages limités à 15 participants, report du retour du public aux manifestations sportives. Le port du masque obligatoire est étendu aux employés de commerces, de bars et restaurants, et les sanctions durcies. Ces mesures seront en place pendant "peut-être six mois", a avancé Boris Johnson. Le premier ministre en a appelé à "l'esprit d'équipe" et à la "discipline" des Britanniques pour respecter les nouvelles mesures sous peine de "devoir aller plus loin" dans les restrictions. De nouvelles restrictions ont également été décrétées à Liverpool: dans cette région de 1,5 million d'habitants, les rencontres entre différents foyers seront interdites en intérieur. Il est recommandé de ne pas assister à des événements sportifs ni de se rendre dans les maisons de retraite ou d'entreprendre des déplacements non essentiels.

Le Royaume-Uni a mis en place une quarantaine pour les voyageurs venant de France, des Pays-Bas et de Malte depuis le 15 août. Il faudra remplir au préalable le Public Health Passenger Locator Form disponible sur Internet et donner une adresse et un numéro de téléphone permettant aux autorités de contacter les intéressés pendant la durée de la quarantaine. La France a mis une place une réciprocité concernant cette mesure de mise en quarantaine. Les voyageurs arrivant en Angleterre depuis le Portugal continental, destination prisée des touristes britanniques, de Hongrie et de territoires français d'outre-mer devront subir une quatorzaine en raison d'une résurgence de l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi le gouvernement britannique. "Les données montrent que nous devons retirer le Portugal (mais pas les Açores et la Madère), la Hongrie, la Polynésie française et la Réunion de la liste des pays exemptés de quarantaine, pour assurer la sécurité de tous", a annoncé dans un tweet le ministre des Transports britannique.

Comme l'indique le Quai d'Orsay, les voyageurs français en provenance des régions particulièrement touchées par le Covid devront désormais se soumettre à une quarantaine de dix jours à leur arrivée aux Pays-Bas, à leur domicile. Les zones concernées sont : Paris et les départements Ain, Alpes Maritimes, Ariège, Aube, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Charente, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Doubs, Essonne, Gard, Gers, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre et Loire, Isère, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vienne et Yvelines. Les passagers se rendant aux Pays-Bas par voie aérienne doivent également remplir un formulaire de déclaration de santé avant l'embarquement. Dans le cas où un voyageur présente l'un des symptômes mentionnés dans le formulaire de déclaration de santé, il ne sera pas accepté sur le vol. Cette mesure s'applique également aux passagers en transit.

Trois municipalités du nord du Portugal sont ainsi reconfinées depuis le 23 octobre et les déplacements à travers tout le pays seront limités à la Toussaint, a annoncé le gouvernement alors que le nombre de nouvelles infections quotidiennes a atteint un nouveau record. Les quelque 150 000 habitants que comptent au total les communes contiguës de Felgueiras, Lousada et Paços de Ferreira devront respecter à partir de vendredi un "devoir civique de confinement à domicile", a décidé l'exécutif socialiste en conseil des ministres. Ils ne pourront quitter leur domicile que pour aller travailler, se rendre à l'école, faire des courses ou acheter des médicaments. Le télétravail, s'il est possible, deviendra obligatoire et les commerces devront fermer à 22H00

Quelques mesures strictes concernent également tout le pays : les rassemblements restent limités à 20 personnes, la consommation d'alcool est interdite dans l'espace public, le confinement est obligatoire pour les personnes testées positives ou sous vigilance active.

Aucune quarantaine n'est exigée pour les voyageurs français, sauf si vous venez des territoires d'outre-mer. Des dispositions spéciales sont en vigueur si vous désirez voyager vers les Açores et Madère, les visiteurs devant présenter un test négatif au COVID-19 réalisé dans les 72h avant leur débarquement, ou bien l'effectuer à leur arrivée.

Dans les aéroports, la prise de température des passagers à leur arrivée est obligatoire.

Une règle de distanciation sociale de 2 mètres est à respecter dans l'espace public.

Le port du masque est obligatoire dans les transports, les services publics, les commerces et supermarchés, les espaces fermés et les lieux touristiques ou accueillant du public.

Un label "Clean & Safe" a été créé par l'organisme chargé du tourisme, Turismo de Portugal. L'obtention de ce label par un établissement hôtelier ou un site touristique doit garantir que les gérants respectent toutes les mesures de sécurité.

Les restaurants sont ouverts, avec une capacité d'accueil limitée à 50% et une fermeture au plus tard à 23h.

Pour les plages, une signalétique sur l'occupation des plages a été mise en place (vert : occupation faible, jaune : occupation élevée, rouge : occupation saturée). Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'application Info Praia ou sur le site Apambiente.

Quelles conditions à respecter en Grèce ?

En Grèce, le couvre-feu concerne pour l'instant les deux principales villes du pays, Athènes et Thessalonique. Depuis le 1er juillet, toutes les personnes qui résident en France sont autorisés à entrer en Grèce. Tous les aéroports grecs peuvent accueillir des vols internationaux. Toutefois, le pays a imposé quelques mesures :

Tous les voyageurs doivent obligatoirement remplir un formulaire en ligne (disponible ici en anglais) au moins 48h avant le voyage.

Un dépistage aléatoire peut être réalisé à l'arrivée de voyageurs, quelle que soit leur nationalité et leur voie d'entrée en Grèce. En cas de résultat positif, une quatorzaine devra être observée dans une structure désignée par les autorités sanitaires, avec prise en charge par les autorités grecques.

Le port du masque est obligatoire pour tous, dans tous les espaces publics fermés et dans transports publics (bateaux, avions, taxis, transferts, etc.).

Newsletter Voyage Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avec plus de 210 000 morts et 7,7 millions de cas recensés, les Etats-Unis restent le pays le plus durement touché. Face à la pandémie de Covid-19, le pays a mis en place un grand nombre de restrictions d'accès au territoire. Plusieurs points à retenir :

Depuis le 14 mars 2020, l' interdiction d'entrée sur le territoire pour les personnes ayant séjourné et/ou transité dans l'un des pays de l'espace Schengen (dont la France) au cours des 14 jours précédant leur arrivée sur le territoire américain.

pour les personnes ayant séjourné et/ou transité dans l'un des pays de l'espace Schengen (dont la France) au cours des 14 jours précédant leur arrivée sur le territoire américain. Les ressortissants français qui sont résidents permanents ou bénéficient d'une exemption par le mariage notamment seront autorisés à entrer sur le territoire

ou bénéficient d'une exemption par le mariage notamment seront autorisés à entrer sur le territoire Pour les Français en déplacement temporaire aux Etats-Unis, le site de la diplomatie française demande de prendre les mesures nécessaires pour revenir en France. Le nombre de vols a été fortement réduit.