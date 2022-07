"Grève aéroports Orly et Roissy : le préavis levé, fin de la pagaille samedi 9 juillet ?"

GREVE AEROPORT PARIS. Après un accord passé avec la direction, les salariés d'Aéroports de Paris (ADP) ont levé le préavis de grève prévu pour le week-end du samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet. Tout ne sera toutefois pas rose pour les voyageurs devant embarquer à Orly et Roissy...

[Mis à jour le 8 juillet 2022 à 11h08] Les vacances vont pouvoir débuter un peu plus sereinement pour les voyageurs qui devaient se rendre ce week-end dans les deux aéroports parisiens d'Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle. Après un accord avec la direction, les salariés du groupe Aéroports de Paris (ADP) ont accepté jeudi la proposition et décidé de lever le préavis de grève prévu pour les journées du vendredi 8 juillet, samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet. Le mouvement, qui s'était déjà tenu le week-end dernier, avait entraîné environ 10% d'annulations de vols dans les aéroports parisiens et des retards.

Cette levée du préavis de grève est une bonne nouvelle pour les nombreux voyageurs attendus dans les aéroports parisiens ce week-end à l'occasion du premier week-end des vacances scolaires d'été mais des retards et perturbations ne sont pas à exclure. Les syndicats préviennent, les effectifs restent insuffisants sur certains postes, notamment au niveau des contrôles avant embarquement. "Que nous soyons en grève ou pas, ce point ne change pas. Sur les 4 500 postes vacants, à peine la moitié a été recrutée", assure Rachid Eddaidj secrétaire générale de la CFE-CGC chez ADP. Les syndicats des entreprises sous-traitantes maintiennent d'ailleurs de leur côté les préavis de grève déposés pour les journées des 13, 14, 15, 16 et 17 juillet 2022. Enfin, pour les voyageurs qui se rendent en Espagne cet été, les syndicats espagnols des compagnies Ryanair et EasyJet ont déposé plusieurs préavis de grève pour la période estivale.