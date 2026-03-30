Pourquoi les compagnies aériennes punissent les passagers en classe éco

Les compagnies aériennes suppriment les Miles pour les petits prix. Voici comment ne pas vous faire piéger.

C'est le coup de grâce pour les petits budgets. Voyager en classe éco ne rapporte plus rien et pour la compagnie aérienne, le client n'est qu'un "passager de remplissage". Une stratégie globale vise même à supprimer le dernier avantage qui restait : les Miles de fidélité. Le message est devenu on ne peut plus clair : la présence des passagers en classe éco aide à remplir l'avion, mais leur fidélité n'a plus aucune valeur.

Si Air France-KLM a déjà ouvert la voie avec ses tarifs "Light", les géants américains ont franchi la ligne rouge en 2026 : la suppression pure et simple des miles pour les premiers prix. Après Delta Air Lines en 2022, ce sont American Airlines et United Airlines qui viennent de supprimer le cumul de miles pour les billets les moins chers. Chez nous, si Air France-KLM permet encore de gratter quelques Miles via son programme Flying Blue sur des tarifs mini, le gain est devenu dérisoire (souvent moins de 50 Miles pour un vol européen au tarif Light de 80 euros, car le calcul ne porte que sur le prix hors taxes du siège). Interrogé par le Washington Post, Henry Harteveldt, président d'Atmosphere Research Group, est sans appel : "En modifiant ces mesures, les compagnies signifient aux voyageurs en classe économique qu'elles ne leur accordent aucune importance, ni à leur fidélité."

La réalité, c'est que derrières ces prix d'appel, tout est fait pour vous dissuader : les grandes compagnies ne veulent pas vraiment vous vendre ces billets. Lors de votre réservation en ligne, tout est fait pour vous faire culpabiliser via des tableaux comparatifs anxiogènes, les alertes sur l'absence de bagage cabine ou l'impossibilité de modifier le vol... Selon les analystes, l'idée est de vous pousser au surclassement par la peur du siège du milieu ou de l'absence de bagage. Gary Leff, fondateur du blog View from the Wing, compare cette relation dans les colonnes du Washington Post à celle d'un "mauvais petit ami" : "On va très mal vous traiter, alors donnez-nous plus d'argent et on vous promet qu'on vous traitera mieux."

Mais alors, pourquoi rester fidèle à une grande compagnie si l'avantage du billet gratuit s'évapore ? Faut-il fuir vers le low-cost pur et dur ? Malgré les restrictions affichées, les grandes compagnies comme Air France ou Delta conservent quelques "privilèges" à bord : le Wi-Fi (souvent gratuit pour les membres), les snacks, les divertissements à bord et, surtout, un service client plus solide en cas d'annulation. En clair, perdre 3 dollars de Miles est frustrant, mais rester bloqué 24 heures dans un aéroport sans assistance avec une compagnie low-cost l'est encore plus !

En 2026, puisque voler ne rapporte plus rien, un conseil : payez vos billets le moins cher possible (tarif Light/Basic) sans attendre de reconnaissance et accumuler les Miles en payant via des cartes bancaires partenaires vos courses ou votre essence pour vous offrir un vol gratuit. C'est la seule façon de "hacker" le système et de redevenir un client rentable aux yeux des compagnies.