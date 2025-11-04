29 heures coincés dans un avion : le vol direct le plus long du monde arrive

Cette compagnie aérienne repousse les limites des liaisons long-courrier avec ce nouveau vol.

Avion plus gros, nombre de passagers, classes affaires toujours plus luxueuse... La chasse aux records continue dans le monde de l'aviation. Un nouveau record du monde sera bientôt enregistré. Celui-ci s'apprête à être battu dans les airs. Une nouvelle liaison aérienne va connecter deux villes emblématiques des antipodes. Préparez-vous à une aventure de 29 heures, qui mettra sans doute à l'épreuve même les voyageurs les plus aguerris !

Ce sera le vol commercial "direct" le plus long du monde, tant en distance (19 700 kilomètres) qu'en durée (de 25h30 pour l'aller à 29 heures environ le retour). Jusqu'à présent, c'est la liaison Singapour (SIN)-New York (JFK) opérée par Singapore Airlines (ligne SQ24) qui occupait le titre avec ses 15 300 kilomètres parcourus et sa durée entre 18h30 et 19 heures.

Préparez-vous donc à embarquer pour le nouveau vol le plus long du monde qui fera un pont entre l'Asie et l'Amérique du Sud, opéré par la compagnie China Eastern Airlines : le trajet reliera Shanghai en Chine à Buenos Aires en Argentine, et sera opéré par un Boeing 777-300ER.

Techniquement, il faut tout de même souligner que ce nouveau vol, bien qu'il conserve le même numéro, ne sera pas véritablement un "vol sans escale" dans la mesure où il effectuera une pause technique (ravitaillement en carburant et équipage remplacé) à Auckland en Nouvelle-Zélande, sans que les passagers soient autorisés à débarquer. Il s'agit donc quand même du vol direct le plus long, ce nouveau vol comptant environ 4300 kilomètres de plus que le précédent plus long vol direct Singapour-New York.

Ce nouveau vol qui reliera l'aéroport international de Shanghaï-Pudong en Chine à l'aéroport international Ministro-Pistarini d'Ezeiza au sud-ouest de Buenos Aires sera proposé deux fois par semaine à partir du 4 décembre. Ceux qui partent de Chine auront la chance de bénéficier d'un vol aller d'un peu plus de 25 heures, en revanche, le vol retour pourra s'étendre jusqu'à 29 heures en raison des vents contraires... Les billets sont disponibles à partir d'environ 1 400 euros en classe économique et jusqu'à 4 500 euros pour des sièges en classe affaires.

Il est bon de noter que ce nouveau classement peut évoluer rapidement car de nombreuses compagnies aériennes souhaitent repousser les limites, comme le Project Sunrise de la compagnie australienne Qantas qui prévoit de relier sans escale Sydney ou Melbourne à Londres et New York d'ici 2027 : un futur vol dans un Airbus A350 hors norme doté d'un réservoir de carburant supplémentaire qui battrait tous les records de distance (plus de 17 000 kilomètres) et de temps (entre 18 heures et 22 heures véritablement sans escale).