J'ai testé 13 croisières en un an : voici celle que je considère comme "la meilleure de ma vie"

Une experte a fait 13 croisières en un an et livre son verdict. Entre paysages spectaculaires et service d'exception, voici la croisière qu'elle referait sans hésiter !

Après 85 nuits en mer sur tous types de navires - du paquebot géant au yacht privé - une experte en croisière, Jill Schildhouse, a livré son verdict à Yahoo Lifestyle. Parmi les 19 pays traversés et les 12 compagnies testées, un itinéraire unique s'est démarqué. Une expérience si magique qu'elle redéfinit l'idée que l'on se fait du voyage de luxe. Bonne nouvelle : vous pouvez déjà la réserver pour 2026.

En 2025, Jill a enchaîné les traversées sur trois continents, des Caraïbes à l'Asie. Mais après plus de 40 croisières au compteur, les différences étaient flagrantes : si beaucoup de croisières se ressemblent, une en particulier l'a convaincue de repartir sans hésiter : l'itinéraire "Au coeur du soleil de minuit" de la compagnie Viking.

Croisière dans les fjords norvégiens. © Tomas Marek - stock.adobe.com

Le concept semble irréel : pendant 10 jours sur les 14 que dure la croisière réalisée au mois de juin, le soleil ne se couche jamais. Ce phénomène transforme la Norvège en une journée permanente. "Avec autant de lumière, nous enchaînions les excursions, les longues promenades et les repas prolongés, et devions nous faire violence pour aller nous coucher", a témoigné Jill.

Le parcours est un sans-faute : départ de Greenwich en Angleterre, traversée de l'Ecosse sauvage et arrivée dans les fjords de Bergen, via Tromsø et le mythique Geirangerfjord en Norvège. Un moment est resté gravé : une escale aux îles Shetland en Ecosse où elle a pu promener des poneys locaux. "Ce fut un de ces moments de voyage discrets et magiques qui restent gravés dans la mémoire", a-t-elle confié.

Poneys Shetland en liberté sur les falaises de Northmavine sur l'île principale des Shetland en Écosse. © JTP Photography - stock.adobe.com

À bord du Viking Jupiter, un navire de 930 passagers interdit aux moins de 18 ans, Jill a découvert un luxe sans fioritures : "L'expérience était à la fois raffinée et décontractée : luxueuse sans être guindée". Petit bonus du modèle Viking : une excursion est offerte à chaque escale et les restaurants de spécialités sont inclus. "Fini les mauvaises surprises et les frais cachés : vous connaissez le coût exact de vos vacances à l'avance", a souligné l'experte.

Et la cuisine, scandinave et internationale, l'a bluffée, du sushi ultra-frais à la gaufre en forme de cœur norvégienne. "La nourriture à elle seule justifierait de réserver à nouveau", affirme-t-elle. Le navire se distingue par ses équipements rares, comme son planétarium de 26 places et son spa thermal nordique (totalement gratuit) avec salle de neige et piscine de thalassothérapie. Pour Jill, l'ambiance y était apaisante, entre parties de scrabble au coin du piano et conférences.

"Mon copain considère toujours cette croisière comme la meilleure de sa vie, et je suis bien d'accord", a conclu Jill Schildhouse. Entre la lumière féerique du Grand Nord, le service irréprochable et la sérénité du "tout compris", cette croisière baptisée Into The Midnight Sun est la pépite à réserver en 2026 !