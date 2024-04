Dans ce pays, on vend plus de couches pour les vieux que pour les bébés

Dans ce pays, un fabricant de couches a décidé de se tourner vers les couches pour adultes, qui se vendent mieux que celles pour bébés.

La baisse de la natalité est fait partie des problèmes de société du XXIe siècle. Dans la majeure partie de l'Europe, le nombre de naissances est en baisse et, par conséquent, le vieillissement de la population est en nette hausse. Selon les chiffres de la Commission Européenne, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent, à l'heure actuelle, 20% de la population de l'Union Européenne. La Commission ajoute que "La proportion de personnes âgées de 15 à 29 ans a diminué, passant de 18,1 % en 2011 à 16,3 % en 2021" et elle estime que les plus de 65 ans représenteront environ 30% de la population de l'UE d'ici 2050.

L'Europe n'est cependant pas le seul continent dans cette situation. L'Asie est elle aussi très touchée par la baisse de la natalité. La Corée du Nord en particulier est le pays qui enregistre le taux de naissances le plus bas au monde comme l'indique la BBC. Un taux qui est en baisse également à Taïwan, en Chine, à Singapour et aussi au Japon. Comme l'indique le média britannique, la diminution du nombre de naissance au Japon est telle que l'entreprise Oji Holdings, célèbre fabricant de couches dans le pays, a annoncé dans un communiqué le 25 mars dernier un changement significatif dans sa production. Cette entreprise a décidé de mettre un terme à la confection de couches pour bébés pour se consacrer essentiellement à la production de couches pour adultes.

Les couches pour adultes "Niepa Tender". © Ojiholdings.co.jp

Comme l'indique la BBC, le Japon a enregistré 758 631 naissances en 2023, soit une baisse de 5,1% par rapport à 2022. Ce chiffre n'avait plus été aussi bas depuis le XIXe siècle. Dans son communiqué, Oji Holdings a indiqué que sa production s'élevait à 400 millions de couches par an. Une production en baisse depuis 2001, lorsque l'entreprise avait connu un pic de production à 700 millions de couches produites dans l'année.

Oji Holdings n'est pas la seule entreprise nippone à enregistrer ce genre de résultats. Comme l'indique la BBC, le leader japonais du marché des couches, Unicharm, avait déclaré dès 2011 que ses ventes de couches pour adultes avaient dépassé les ventes de celles pour enfants. Dans sa déclaration, Oji Holdings a indiqué que la production de couches pour bébé devrait cesser d'ici septembre 2024. Néanmoins, ceci ne concerne que la production au Japon. En effet, l'entreprise précise que sa production à l'étranger devrait se poursuivre, notamment en Malaisie et en Indonésie où le "marché continue de croître" selon elle. Cette dernière entend même développer son activité dans ces deux pays.

Comme le précise la BBC, le marché des couches pour adultes est en pleine expansion au Japon. Le média indique que le chiffre d'affaires de ce secteur est estimé à environ 2 milliards de dollars. La BBC ajoute qu'au pays du soleil levant, les plus de 65 ans représentent près de 30% de la population. En 2023, la proportion de personnes âgées de plus de 80 ans a dépassé les 10% pour la première fois de l'histoire du pays. Une situation préoccupante selon le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, qui avait déclaré en janvier 2023 : "Le Japon se trouve à un point de bascule où le fonctionnement en tant que société pourrait être remis en question". Pour M. Kishida il s'agit d'une situation de "maintenant ou jamais".