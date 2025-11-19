Des tonnes de cet aliment produit en France ne se vendent pas alors que les gens l'adorent, les petits exploitants démunis

Face à la concurrence, les producteurs français de lentilles vertes peinent à écouler leur stock. Ils incitent les Français à consommer local.

Les producteurs français de lentilles vertes ont du mal à faire face à la concurrence canadienne. C'est ce qu'explique Yann Bertin, directeur de la coopérative Graines Équitables qui a un stock d'une centaine de tonnes de lentilles bio qu'il risque de ne pas écouler. Installé à Laure-Minervois, le directeur dénonce, auprès de L'Indépendant, les "importations massives" de lentilles du Canada, vendues nettement moins chères dans les rayons. "À l'importation, la lentille coûte 1 euro le kilo alors qu'en France on la produit à 2 euros" constate-t-il.

Cette situation empêche Yann Bertin d'écouler son stock de lentilles bio françaises : "S'il n'y avait pas d'importations massives venues du Canada, il n'y aurait pas de stock excédentaire", assure-t-il. Malgré l'augmentation de la consommation de lentilles en France, qui traduit un vrai goût pour cet aliment riche et sain, les producteurs français n'en tirent donc pas forcément les bénéfices. La coopérative pointe également du doigt le "choix politique" de ne pas valoriser la provenance des lentilles dans les appels d'offres publics notamment pour les cantines et services de restauration collectifs. "C'est une facilité de ne pas acheter cher, mais c'est la santé de nos aînés et de nos enfants qui en paye le prix", déplore le gérant.

Le sujet est en tout cas brûlant. Le journaliste et militant français Hugo Clément a récemment alerté ses abonnés de la situation dans une vidéo Instagram : "Une bonne partie des lentilles vendues dans les supermarchés viennent du Canada", dit-il, les appelant à ne "surtout pas" en acheter. En dehors d'une concurrence déloyale, le militant écologiste a affirmé que les produits canadiens étaient "aspergés de produits chimiques" avant d'être récoltés. Il a appuyé ses propos avec des images filmées pour l'émission de France 2 "Sur le front".

Sa vidéo a fait réagir notamment le sénateur Laurent Duplomb qui accuse le journaliste "d'établir un constat sans chercher de solutions". "Le consommateur n'a rien demandé et voit le prix de la lentille augmenter. De nombreux Français doivent arbitrer leurs choix alimentaires faute de pouvoir d'achat, et se résignent à consommer les produits les moins chers, donc ceux importés", a-t-il expliqué selon le média locale L'Eveil de la Haute-Loire.

Le prix des lentilles en France a même augmenté, notamment celles du Puy. Les rendements des lentilles vertes y sont en baisse obligeant, les producteurs a augmenter leur tarifs. "La hausse des prix permet de pérenniser la culture et de redonner du baume au cœur", a témoigné le producteur Philippe Gire, auprès de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Une situation qui ne devrait pas se répéter cette année.