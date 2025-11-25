Ce volcan entre en éruption pour la première fois en 10 000 ans, sa cendre relie les continents

Ce volcan situé dans le nord-est de l'Ethiopie est entré en éruption pour la première fois depuis plus de 10 000 ans. Les nuages ​​volcaniques issus de l'éruption ont dérivé au-dessus de nombreux pays.

Une éruption historique. Le dimanche 23 novembre, le volcan Hayli Gubbi, longtemps resté en sommeil dans la région Afar, au nord-est de l'Éthiopie, est entré en éruption pendant plusieurs heures, une première depuis 10 000, voire 12 000 ans. Cela a créé d'épais panaches de fumée et de cendres dans le ciel, perturbant le trafic aérien jusqu'en Inde, à des milliers de kilomètres de là. Interrogées sur un éventuel bilan et sur le nombre de personnes déplacées, les autorités de l'Afar n'ont pour l'heure pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.

Situé près de la frontière avec l'Érythrée, à environ 800 kilomètres au nord-est d'Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie, le volcan Hayli Gubbi est le plus méridional de la chaîne volcanique de l'Erta Ale, dans la région Afar. Il culmine à environ 500 mètres d'altitude et se trouve dans une zone d'intense activité géologique, à la jonction de deux plaques tectoniques.

© /AP/SIPA

Selon CNN, les habitants de la région ont décrit avoir entendu une explosion terrifiante au moment de l'éruption. "On aurait dit qu'une bombe avait explosé soudainement, avec de la fumée et des cendres", a déclaré Ahmed Abdela, un habitant du quartier, à Associated Press. Cette impressionnante éruption a déjà des conséquences sur d'autres pays, et ce n'est que le début.

En effet, les nuages ​​volcaniques issus de l'éruption ont dérivé au-dessus du Yémen, d'Oman, puis vers le Pakistan et l'Inde, selon le Centre d'observation des cendres volcaniques de Toulouse (VAAC), et sont allés jusqu'à 14 kilomètres d'altitude. En Inde, la compagnie aérienne nationale "Air India" a annulé plusieurs vols intérieurs et internationaux afin de procéder à des contrôles de précaution sur les appareils ayant survolé certaines zones géographiques.

Delhi - qui subit actuellement un épisode de forte pollution atmosphérique - ne devrait pas être significativement affectée car les cendres dérivent à haute altitude, a précisé le département météorologique indien (IMD), dans les colonnes de CNN. L'IMD annonce que les panaches de fumée se déplacent désormais vers l'est.