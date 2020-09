Donald Trump : peut-il être réélu ? Sondages et pronostics

TRUMP - À cinq semaines de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump voit l'écart qui le sépare avec Joe Biden se réduire. Une étude Data indique même que le président sortant serait en passe d'être réélu.

[Mis à jour le 21 septembre 2020 à 15h55] Il y a quelques mois, dire que Donald Trump pouvait de nouveau remporter les élections américaines était probablement utopique, mais depuis quelques semaines et alors que le 3 novembre approche, les apparences qui semblaient désespérées sont en train d'évoluer en la faveur du président sortant. Pour preuve, une grande étude de Big Data menée par une équipe de chercheurs suisse mise désormais sur la victoire de Donald Trump. S'il ne s'agit que de "chiffres", les chercheurs de l'Université de Neuchâtel et de l'Institut pour la recherche appliquée en argumentation (IFAA) avaient pronostiqué la victoire du candidat Trump face à Hillary Clinton lors de l'élection présidentielle américaine en 2016 alors que tous les sondages affirmaient le contraire. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs épluchent le "volume de requêtes soumises aux moteurs de recherche, sur la Toile et les médias sociaux" et constatent que "les internautes américains portent un niveau d'intérêt pour Donald Trump cinq fois plus élevé que pour Joe Biden".

Selon les derniers sondages, datant du 20 septembre, Donald Trump est désormais crédité de 43,6% contre 50,4% pour l'ancien vice président des Etats-Unis Joe Biden. Au delà de ce simple chiffre "brut", c'est l'écart entre les deux candidats qui est intéressant. Si on l'analyse, les deux courbes des candidats se rapprochent de plus en plus. Le 25 août dernier, Joe Biden avait pas moins de 9,3 points d'avance, l'écart n'est désormais plus que de 6,8 points selon le tout dernier sondage.

Les sujets brûlants seraient mieux gérés par Joe Biden selon les sondés

Autres données intéressantes à deux mois des présidentielles, l'opinion des sondés sur la potentielle gestion des candidats sur certains sujets. Par exemple, 49% d'entre eux pensent que le président actuel peut s'occuper de l'économie du pays, contre 48% pour Joe Biden. Pour la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, le candidat démocrate de 77 ans recueille 53% d'avis favorables. Donald Trump, quant à lui, est soutenu par 41% des personnes interrogées.

D'autres points essentiels pour les élections, tels que les inégalités raciales et le système de santé, sont aussi traités. Dans les deux cas, l'ancien vice-président de Barack Obama obtient respectivement 56% et 55%, contre 38% et 40% pour son opposant républicain. La réélection de Donald Trump semble s'éloigner au vu des sondages récents. Reste que les leçons de 2016 ont été tirées et aujourd'hui, la méfiance envers les consultations s'est épaissie. "En 2016, alors que les enquêtes d'opinion donnaient à Hillary Clinton 91 % de chances de l'emporter, ils (les instituts de sondages, ndlr) n'avaient pas prévu les retournements de situation dans les trois États-clefs de la ceinture de la rouille (la "Rust belt"), le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. La grande leçon de 2016 c'est qu'il n'y a pas d'État acquis", analyse Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l'université Paris 2 Assas et auteur du livre "La Constitution américaine et les institutions", interrogé par Le Parisien. Donald Trump pourrait en outre faire remonter sa cote de popularité si le vaccin contre le coronavirus était découvert, comme promis par le milliardaire de 74 ans, d'ici au mois de novembre.

Biographie courte de Donald Trump

Donald Trump est un magnat américain de renom. Il naît dans une famille aisée, d'un père d'ascendance allemande et d'une mère originaire d'Ecosse. A l'âge de 13 ans, il est enrôlé dans l'académie militaire de New York afin de canaliser son énergie débordante. Il sort de l'université de Pennsylvanie en 1968 avec un diplôme de sciences économiques et intègre la prospère entreprise de construction de son père.

En 1971, Donald Trump reprend le flambeau et transforme le nom de la compagnie en "Trump Organization". C'est le début d'une ascension hors du commun dans le domaine de la promotion immobilière. Trump possède à son actif la construction de centaines de tours, notamment le Trump World Tower, l'immeuble d'habitation le plus grand au monde. Avec la réussite vient la fortune, et Donald Trump est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Il est également impliqué dans l'univers du show-business et participe depuis 1993 à l'émission de téléréalité "L'apprenti", dans laquelle les participants entrent en compétition pour obtenir un emploi dans la Trump Organization.

Donald Trump épouse Ivana Trump (une ancienne championne de ski originaire de Tchécoslovaquie) en 1977, puis convole en secondes noces avec Marla Maples. Il est aujourd'hui marié à Melania Knauss. De ses trois mariages sont nés cinq enfants. Républicain de conviction, Donald Trump ne cache pas ses ambitions politiques. Il remporte la course à la présidentielle des États-Unis en novembre 2016. Donald Trump devient ainsi le 45ème président américain.