Ronsagela "Janja" Silva : qui est la femme de Lula, le président du Brésil ?

JANJA SILVA. Alors que Lula a remporté l'élection présidentielle brésilienne dimanche 30 octobre, sa femme Rosangela, dite "Janja" Silva l'a accompagné durant toute sa campagne.

[Mis à jour le 31 octobre 2022 à 6h30] Luiz Inácio Lula da Silva a remporté l'élection présidentielle du Brésil, dimanche 30 octobre 2022 face à Jair Bolsonaro, président sortant. Cette victoire est peut-être liée à la présence de Rosâgela "Janja" da Silva, troisième femme de l'homme politique. Sociologue, Janja Silva a été omniprésente durant la campagne de Lula. Elle a participé aux meetings du candidat du parti des Travailleurs et a lancé plusieurs appels sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa victoire. Au fil des mois, la première Dame n'a pas hésité à s'exprimer sur des sujets politiques et a pris position sur le féminisme. "Ce sont les femmes qui décideront de cette élection. Des femmes qui aideront à reconstruire notre pays, le Brésil de l'espoir", a-t-elle écrit sur Instagram, rapporte Madame Figaro. Diplômée en sociologie et titulaire d'un MBA en gestion sociale et durabilité, Janja est une militante de longue date, membre du PT depuis qu'elle a 17 ans. C'est là qu'elle a rencontré Lula.

Lire l'article DIRECT. Élection 2022 au Brésil : Lula savoure son résultat, Bolsonaro silencieux après sa défaite

Qui est Ronsagela "Janja" Silva, la femme de Lula ?

Rosângela "Janja" Silva est donc l'épouse de Lula. Âgée de 56 ans, elle est sociologue, également diplômée d'histoire, engagée depuis ses 17 ans au sein du Parti des travailleurs (gauche), que représente son mari. La première Dame brésilienne a principalement travaillé au barrage d'Itaipu, aux chutes d'Iguaçu, où elle était chargée des programmes liés au développement durable (2003-2012 puis 2017-2020). Elle fut aussi conseillère communication et relations institutionnelles pour Eletrobras, producteur et fournisseur d'électricité (2012-2017). Elle est aujourd'hui à la retraite.

Le couple de Rosâgela et du président Lula

L'histoire entre Ronsâgela "Janja" Silva et Lula est relativement récente. C'est en décembre 2017 que les deux se seraient rencontrés, lors d'un match de foot caritatif au Brésil. La suite est assez floue, mais les deux créent d'étroits liens lorsque l'ancien Président… est en prison. Lettres et visites se multiplient durant plus d'un an et demi, tout au long de la détention de l'homme politique. À sa sortie de prison, le 8 novembre 2019, Lula officialise directement sa relation et annonce se fiancer. Le couple s'est finalement marié en mai 2022 et vit désormais à Sao Paulo.

Lire l'article Lula : élu avec des résultats serrés au Brésil ! De la prison à la présidentielle, qui est-il ?

Ronsagela "Janja" Silva, un rôle clé dans la campagne présidentielle de Lula

Au Brésil, tout le monde s'accorde à dire que Ronsângela "Janja" Silva est une pierre angulaire du projet présidentiel de Lula. De 20 ans sa cadette, la quinquagénaire est omniprésente. C'est elle qui gère l'agenda de son mari, ceux qui l'accompagnent et initie même certaines actions, tranchant même chaque détail du quotidien, rapporte Folha. Montée à la tribune lors de la déclaration de candidature de Lula pour prendre la parole, "Janja" est toutefois critiquée en interne pour son rôle. En public, elle s'est publiquement engagée pour la défense des femmes, dénonçant les féminicides et violences faites aux femmes.