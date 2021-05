10 mai 1981 : François Mitterrand président, l'élection socialiste historique

Le 10 mai 1981, les Français élisent le candidat socialiste François Mitterrand président de la République. Cette élection inédite marque un tournant dans l'histoire de la Ve République, la première fois qu'un homme politique de gauche accède à un tel poste.

"Une journée particulière" pour Emmanuel Lemieux et Olivier Roller, "un événement exceptionnel" pour Patrick Poivre d'Arvor. Le 10 mai 1981 constitue pour beaucoup une date charnière dans l'histoire de la politique française sous la Ve République. Les résultats de l'élection présidentielle tombent à 20 heures tapantes et sont sans appel : François Mitterrand est le nouveau président de la République. Le candidat du Parti Socialiste (PS) est élu par les Français au second tour avec 51,76 % des voix, contre 48,24 % pour le président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Il s'agit à l'époque d'un événement sans précédent, puisque c'est la première fois qu'une personnalité de gauche occupe une fonction d'une telle importance depuis le début de la Ve République. Après 23 ans où les gouvernements de droite ont dominés le paysage politique français, le vent tourne enfin en faveur des socialistes. Les électeurs nourrissent de grandes attentes sur l'élection de François Mitterrand et espèrent du changement : redressement de l'économie, baisse du chômage, nouvelles mesures sociales… Pour le principal intéressé, les choses sont claires : "Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Puisse-t-il devenir la chose de France la mieux partagée !".

François Mitterrand a joué, en tant qu’homme politique, un rôle considérable dans l’histoire de la Vème République et de la gauche. Du régime de Vichy à l’Élysée en passant par la Résistance, son parcours est, à la manière d'Eugène de Rastignac dans les romans de Balzac, révélateur d’un caractère plein d'ambition. Figure majeure du Parti socialiste dès 1971, ses deux échecs au second tour des élections présidentielles (d'abord contre Charles de Gaulle en 1965, puis Valéry Giscard d'Estaing en 1974) ne l'empêchent pas d'accéder à la présidence en 1981. Celui qui a dirigé la France pendant deux septennats laisse derrière lui d'importantes avancées sociales pour son pays, comme le passage à 39 heures ou le départ à la retraite à 60 ans. Un certain nombre d'affaires viendront néanmoins ternir le bilan de ses quatorze années passées à la tête de l’État français. Pour marquer le coup et célébrer les 40 ans du début de son premier mandat, nous vous proposons de revenir sur les événements marquants de la vie de "Tonton" François.

François Mitterrand est né en 1916 en Charente, plus précisément à Jarnac. Issu d’une famille catholique, il va au collège Saint-Paul d’Angoulême avant de se lancer dans des études de droit et de sciences politiques. Il décroche un diplôme de droit public en 1937 et est mobilisé dès 1939 au début de la Seconde Guerre mondiale. Blessé, il est fait prisonnier en Allemagne. Il tente plusieurs fois de s’échapper et y parvient lors d’un transfert en camp de représailles en 1941. Il regagne la France et s'engage dans la Résistance. François Mitterrand mène alors une double vie : un pied dans la Résistance et l'autre dans le régime de Vichy. En 1942, il travaille à la Légion des combattants et volontaires de la révolution nationale, puis au Commissariat au reclassement des prisonniers de guerre sous le gouvernement de Vichy. Il démissionne du Commissariat en janvier 1943. On lui décerne la francisque, la plus haute décoration du gouvernement du maréchal Pétain. Il l’aurait acceptée pour ne pas dévoiler son appartenance à la Résistance. Peu après, Mitterrand entre dans la clandestinité. Il participe en 1944 à l'éphémère "gouvernement des secrétaires généraux", que le général de Gaulle souhaitait mettre en place jusqu'à l'installation d’un gouvernement provisoire à Paris.

François Mitterrand épouse Danielle Gouze le 27 octobre 1944. Ensemble, ils auront trois fils : Pascal (mort en bas âge), Jean-Christophe et Gilbert. En 1994, l'existence de Mazarine Pingeot, fille de sa maîtresse Anne Pingeot, est révélée au grand public. Depuis cette date, les différentes aventures du président font couler beaucoup d'encre.

François Mitterrand, années 1960 © DALMAS/SIPA

Après la libération de la France, François Mitterrand se lance dans la politique. Il devient député de la Nièvre en 1946 et le reste jusqu'en 1958. Un an plus tard, il est nommé ministre des Anciens combattants, le plus jeune ministre sous la IVe République. A cette époque, François Mitterrand adopte une position très favorable à l’autonomie des colonies et s’oppose aux politiques de répression en Tunisie et au Maroc, à la manière de penseurs comme François Mauriac et Albert Camus. Il endosse les fonctions de ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Pierre Mendès France, puis de ministre de la justice dans celui de Guy Mollet. Farouche opposant au général de Gaulle, il soutient le "non" à la Constitution française de 1958. Mitterrand est élu en 1959 maire de Château-Chinon et sénateur de la Nièvre. Cette même année, il organise un "faux" attentat afin de faire remonter sa cote de popularité. Réélu député en novembre 1962, il devient président du Conseil général de ce même département deux ans plus tard. Il continue de nourrir de grandes ambitions politiques et attend que les événements tournent en sa faveur.

En 1965, François Mitterrand se présente aux élections présidentielles, mais il est battu par De Gaulle malgré un résultat honorable (45% des suffrages au second tour). Conscient qu’il lui faut s’appuyer sur un parti solide, il cherche à rassembler la gauche. Lors du Congrès d’Epinay en 1971, il parvient à réunir la Convention des Institutions Républicaines et le Parti socialiste, dont il occupe désormais le poste de premier secrétaire. Malgré tout, le nouvel homme fort de la gauche ne parvient pas à s’imposer face à Valéry Giscard d’Estaing aux élections présidentielles anticipées de 1974. Dans les années suivant 1975, le PS remporte de bons résultats aux élections cantonales et municipales. Des dissensions se font sentir entre les socialistes de Mitterrand et les communistes menés par Georges Marchais. C’est sans l'appui de ces derniers qu'il se présente aux élections présidentielles de 1981.

Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République et prend sa revanche sur Valéry Giscard d’Estaing. Il nomme dans la foulée Pierre Mauroy Premier ministre. Facilement réélu le 8 mai 1988, ses mandats présidentiels sont pourtant marqués par deux cohabitations avec des hommes politiques de droite : la première de 1986 à 1988 aux côtés de Jacques Chirac, puis de 1993 à 1995 avec Edouard Balladur. On retient de sa longue présidence de grandes avancées sociales : abolition de la peine de mort en 1982, la semaine des 39 heures, la cinquième semaine de congés payés, l’instauration du RMI, la retraite à 60 ans… sans compter la commande et la réalisation d'édifices tels que la pyramide du Louvre, la Bibliothèque nationale de France (BNF) et l’Arche de la Défense. D'autres lieux de culture importants, tels que l'Institut du monde arabe ou le Musée d'Orsay, sont inaugurés pendant les mandats de Mitterrand.

La poignée de main de François Mitterrand et du chancelier allemand Helmut Kohl, un symbole important de la réconciliation franco-allemande, Douaumont, 1984 © AP/SIPA

La fin de son deuxième septennat est assombrie par un certain nombre de scandales financiers et d'affaires qui vont entacher la réputation de François Mitterrand. On peut mentionner le suicide de proches comme l'ancien résistant François de Grossouvre ou Pierre Bérégovoy, un de ses fidèles partisans et Premier ministre de 1992 à 1993. La sortie de l'ombre de sa fille Mazarine Pingeot, née de sa liaison adultérine avec sa maîtresse Anne Pingeot. Le sabotage du Rainbow Warrior, navire de l'ONG Greenpeace qui était à l'époque opposée aux essais nucléaires en France. Ou encore ses liens avec des notables du régime de Vichy comme René Bousquet, mais aussi du rôle joué par la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda. Atteint d’un cancer de la prostate au début des années 1980, la maladie n'est révélée au grand public qu'une dizaine d'années plus tard. En 1995, il cède sa place à l’Élysée à son ancien premier ministre Jacques Chirac, qui remporte les élections devant le candidat socialiste Lionel Jospin. Il décède des suites de sa maladie le 8 janvier 1996 et est enterré quelques jours plus tard dans son village natal, à Jarnac.