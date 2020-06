"Resultat d'Agnès Buzyn aux municipales : un 2e tour catastrophique à Paris ?"

L'ancienne ministre de la Santé va-telle arriver troisième au second tour, comme l'ont prévu les sondages ? Candidate LREM, Agnès Buzyn a fait une dure campagne pour la mairie de Paris.

La campagne parisienne n'aura pas été de tout repos pour Agnès Buzyn. La candidate LREM, qui a pris la suite de Benjamin Griveaux après son retrait en février, a dû faire face à de nombreuses difficultés. Au point qu'on l'a dit lâchée par ses troubles ces dernières semaines. Au début du mois de juin, la secrétaire d'Etat en charge de l'Égalité femme-homme Marlène Schiappa aurait affirmé, dans un message interne révélé par Le Point, à des militants marcheurs : "Plus personne ne pense qu'Agnès Buzyn va être élue maire de Paris". Pourtant, Agnès Buzyn assurait dans les colonnes du Parisien qu'elle y allait "pour gagner". En septembre 2019, Benjamin Griveaux arrivait premier dans les intentions de vote. L'ancienne ministre de la Santé a, pour sa part, récolté 17% des voix au premier tour, derrière Anne Hidalgo (29,33%) et Rachida Dati (22,72%).

Et l'entretien accordé au Monde au lendemain du premier tour des élections municipales n'a pas arrangé sa situation, bien au contraire. Celle qui a quitté son poste de ministre de la Santé pour se lancer dans la course à la mairie de Paris y avouait que le maintien du scrutin était une "mascarade". Après la polémique, Agnès Buzyn ne s'exprime plus pendant deux mois. Finalement, fin mai, elle confirme sa candidature.

Un sondage Ifop-Fiducial publié dans le Journal du dimanche l'a placé troisième au second tour mi-juin, avec 20% des intentions de vote, loin derrière la candidate LR et ses 33% et la maire sortante socialiste avec 44%. Malgré les difficultés, Agnès Buzyn a continué à faire campagne et a misé sur l'image de la majorité présidentielle. Ainsi, elle s'est affichée comme le vote en faveur de la politique macronienne. Par ailleurs, 50 000 appels, 250 000 courriers et sms ont été envoyés aux électeurs dans l'objectif de récupérer 10 000 à 20 000 procurations. "On ne part pas favori, mais Anne Hidalgo a tort de croire que c'est gagné d'avance", expliquait son directeur de communication, Gaspard Gantzer, au Figaro mi-juin.

Quel programme pour Paris ?

Investie par son parti pour remplacer le retrait inattendu de Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn a souhaité donner à cette campagne un nouveau souffle, avec un programme se détachant des propositions de son prédecesseur. Le déplacement de la gare de l'Est, par exemple, n'est plus au programme. Côté transports et urbanisme, l'ex-ministre de la Santé prévoit de jouer sur de nombreux fronts. Agnès Buzyn veut par exemple "remettre de l'ordre en ce qui concerne les trottinettes en sélectionnant un opérateur qui devra répondre à un cahier des charges précis." Elle souhaite également "créer et identifier des parkings relais autour de Paris." Agnès Buzyn ambitionne par ailleurs de poursuivre l'automatisation des lignes de métro. Elle ne souhaite pas revenir sur la piétonnisation des voies sur berges. Dans les rues, la candidate aspire à réaménager les trottoirs et à moderniser le mobilier urbain. Elle espère aussi constituer un "réseau vélo" composé de 14 pistes cyclables.

Mais l'ancienne ministre veut aussi un plan de crise pour la capitale, afin de relancer l'économie de Paris, handicapée lourdement par le confinement. Dans un entretien à 20 Minutes, la candidate a clairement fait savoir qu'il faudrait des mesures d'exception. "Le programme doit être revu à l'aune des urgences et du risque d'une perte d'attractivité de la ville, pour les familles, les commerçants, les artisans. L'urgence, c'est la relance économique. Il y a un plan gouvernemental, un plan européen, et Paris doit avoir son propre plan. Ma priorité, c'est un plan Marshall pour les commerçants et les artisans, car je ne veux pas de fermeture de rideaux", indique Agnès Buzyn, qui mise sur une proposition choc : l'exonération "complète des taxes pour la première année, éventuellement renouvelable". "Je propose également une libéralisation des horaires d'ouverture, le soir et le week-end, pour que ceux qui le souhaitent puissent récupérer du chiffre d'affaires. Cela permettra aussi de respecter la distanciation sociale et d'étaler les flux dans les transports en commun", précise-t-elle. Plus de détails sur notre page "municipales à Paris".

