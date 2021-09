"Eric Zemmour : candidat à la présidentielle ? Chez Bourdin, un pas de plus ?"

ZEMMOUR. L'éditorialiste et polémiste Eric Zemmour ne devrait toujours pas annoncer sa candidature à la présidentielle chez Jean-Jacques Bourdin mais son interview pourrait être un pas de plus.

[Mis à jour le 14 septembre 2021 à 18h00] Plus d'émissions sur CNews après l'annonce du CSA souhaitant décompter son temps de parole ? Pas de problème pour Eric Zemmour qui enchaîne les plateaux et interviews. Après l'émission de Laurent Ruquier ce week-end, une visite dans les studios de RTL ce mardi matin, c'est au tour de BFM TV et RMC d'inviter le polémiste mercredi 15 septembre dans sa matinale. Eric Zemmour fera face à Jean-Jacques Bourdin dans une interview "événement" qui pourrait donner de nouveaux éclaircissements sur une potentielle candidature à la présidentielle. Même si Jean-Jacques Bourdin est réputé pour ne jamais rien lâcher, difficile de croire qu'Eric Zemmour va annoncer officiellement sa candidature.

Sur l'antenne de RTL ce 14 septembre, l'ancien chroniqueur de "On n'est pas couché" a répété qu'il souhaitait choisir son moment pour éventuellement se déclarer. "Je ne me suis pas réveillé en me disant que j'allais être président de la République. (...) Je ne fais pas ça pour faire vivre un parti politique et des affidés. Je choisis mon moment. Celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose une question (...) Je pense que la question fondamentale qui taraude les Français, c'est l'immigration. Je veux imposer cette interrogation. Candidature ou pas, j'ai déjà réussi. Depuis qu'il y a une rumeur de ma candidature, tout le monde se met à parler comme moi"

Malgré les déclarations, l'injonction du CSA pourrait changer la donne et accélérer le calendrier d'Eric Zemmour. Selon des confidences de son entourage au Point, le polémiste est déjà déterminé pour se lancer dans la course à l'Elysée. Selon les informations de France Info, une équipe de campagne se constitue autour de lui. Jean Messiha, ancien proche de Marine Le Pen l'assure : "Il a autour de lui une base militante de plus en plus efficace, des cadres locaux. Il attire à lui beaucoup de gens mais c'est un iceberg qui reste immergé, on ne le voit pas."

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média.

Invité de France 2 samedi 11 septembre, dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", Eric Zemmour s'est semble-t-il fait violence pour ne pas annoncer sa candidature. Il a toutefois laisser entendre que cette annonce n'était qu'une question de temps. "Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrai être candidat, je dirai que je suis candidat. Quand je le déciderai, je le dirai. Pour l'instant, je réfléchis. Il y a des gens, depuis des mois, depuis des années, qui me poussent à être candidat, qui pensent que c'est moi qui ai les bonnes idées pour la France", a-t-il indiqué.

Eric #Zemmour sur une potentielle candidature : J'ai envie parce que je pense que la France est dans un état absolument lamentable. La France que j'aime et que j'ai aimé est en train de disparaitre. #OEED #DirectZemmour #Z0ZZ #DemainAvecZemmour pic.twitter.com/aU9ZO9GaHr — Les Jeunes avec Zemmour (@JeunesZemmour_) September 12, 2021

Le polémiste a-t-il encore intérêt à prolonger le suspense autour de sa candidature ? N'ayant désormais plus à sa disposition ses tribunes sur C8 ou dans le Figaro, Eric Zemmour pourrait enclencher un nouveau cycle en devenant un impétrant à cette élection présidentielle 2022. Ce mercredi 15 septembre, le polémiste a un rendez-vous éminemment politique : une interview en direct sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, célèbre pour pousser ses invités dans leurs retranchements. Il n'est pas impossible que le journaliste ait discuté avec son invité sur une potentielle annonce importante.

La chaîne a d'ailleurs déjà présenté cet entretien comme un événement politique. Dans un article mis en ligne le 13 septembre, BFMTV indique qu'Eric Zemmour "répondra aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur ses ambitions politiques, son éventuelle candidature à la présidentielle 2022 et sa vision de la France de demain".

Le polémiste s'appuie sur la publication d'un nouveau livre, La France n'a pas dit son dernier mot, pour enchainer les apparitions promotionnelles. Dans sa production de 352 pages à paraître jeudi 16 septembre 2021, Eric Zemmour entend "poursuivre le récit des choses vues, des choses tues", cinq ans après Le suicide français.

Au fil des pages, dont Le Figaro a dévoilé plusieurs extraits jeudi 9 septembre, Éric Zemmour retrace divers échanges qu'il a eu, tant avec Claude Guéant que Guillaume Pepy, la responsable des sections féminines lors de la campagne présidentielle de Donald Trump ou encore Emmanuel Macron. Le président de la République l'avait appelé à la suite de l'agression subie par l'ancien journaliste en mai 2020. Les deux hommes ont conversé pendant 45 minutes, Eric Zemmour lui suggérant sa vision de l'immigration : "J'ai un plan si vous voulez, il y a de nombreuses mesures à prendre." Ce à quoi le chef de l'Etat aurait répondu que "ça [l']intéresse", le relançant même avant de raccrocher : "Au fait, votre plan, faites-moi une note. Mon secrétariat vous contactera." Le chroniqueur n'a pas donné suite, le qualifiant plus loin d'un "Hollande en mieux vêtu".

Dans son livre, Eric Zemmour tire également à boulets rouges sur la Seine-Saint-Denis, parlant du département comme faisant partie des "enclaves étrangères viv[ant] sous le règne d'Allah et des caïds de la drogue." Il précise sa pensée : "Le paysage urbain de la Seine-Saint-Denis est dévasté, les petits commerces traditionnels des villages français ont disparu pour laisser place aux grandes surfaces à l'extérieur des villes, et aux commerces estampillés hallal sans oublier les agences de la Western Union, qui transfèrent le produit des allocations sociales françaises ou des divers trafics vers les familles restées au bled. La plupart des cafés sont réservés aux hommes par une loi non écrite mais appliquée avec rigueur. […] Cette colonisation religieuse entraîne une colonisation visuelle qui entraîne une colonisation des âmes. C'est le but."

Des propos qui n'ont pas été du gout du président du département, Stéphane Troussel (PS). Ce dernier a réagi sur BFM TV vendredi 10 septembre, déplorant une "caricature de son propos sur la Seine-Saint-Denis." "Éditorialiste de la haine, Eric Zemmour est devenu fossoyeur de la République" a lancé l'élu, fustigeant une volonté de "diviser les Français". Mais vu des Etats-Unis, il serait "le Trump français."

La présence dans cette campagne du polémiste viendrait rebattre les cartes : les instituts de sondages ont bien identifié le faite que le polémiste prendrait des voix à la droite et à l'extrême droite. Les Républicains, le Rassemblement national et Debout la France perdent tous quelques points en cas de présence d'Eric Zemmour au premier tour de cette élection présidentielle. Le sondage Harris Interactive publié ce 10 septembre, crédite le polémiste de 10% des intentions de vote. Ce sont les autres candidats souverainistes qui pâtissent le plus d'une candidature du chroniqueur (notamment Nicolas Dupont-Aignan qui obtiendrait 2% d'intentions de vote contre 5% sans la candidature d'Éric Zemmour) ainsi que Marine Le Pen (19% contre 22%) (voir tous les sondages sur la présidentielle 2022). Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.