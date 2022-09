"Adrien Quatennens : une enquête sur des suspicions de violences sur son épouse ?"

QUATENNENS. L'épouse d'Adrien Quatennens a déposé une main courante, dans le cadre d'une procédure de divorce. Si celle-ci ne souhaite aucune suite judiciaire, le parquet pourrait tout de même mener un travail d'enquête.

[Mis à jour le 14 septembre à 10h00] Une main courante a été déposée par Céline Quatennens, l'épouse d'Adrien Quatennens, le 7 septembre, dans le cadre d'une procédure de divorce. Cette information a été rendu publique par l'envoi à la presse le 13 septembre d'un communiqué, rédigé par le couple, pour rendre compte de la situation et exiger aux médias le respect de leur vie privée. Céline et Adrien Quatennens, député LFI du Nord, savaient que le Canard Enchaîné avaient publié un article les concernant dans leur édition de ce mercredi et comptait rapidement s'exprimer pour éviter les spéculations.

Mais le couple Quatennens doit pourtant bien désormais composer avec une exposition médiatique très forte. Pour deux raisons : d'abord parce que le parquet de Lille a été saisi du dépôt de la main courante, comme l'indique BFMTV, bien que celui-ci n'ait pas voulu s'exprimer dans la presse pour commenter l'information. Le parquet devrait donc donné une suite judiciaire à cette main courante, avec l'ouverte d'une enquête : lors d'un dépôt de main courante dans le cadre d'un conflit familial, il est en effet d'usage que le parquet demande des éclaircissements, pour s'assurer que la volonté de ne pas déposer plainte est bien réelle et qu'il n'y a pas de situation d'emprise psychologique. C'est même la procédure à suivre par les fonctionnaire de police en cas de suspicion de violences intrafamiliales. Et cela, même si les deux personnes composant le couple demandent expressément qu'il n'y ait pas de suite judiciaire.

Deuxième raison : cette main courante va soulever des interrogations sur de potentiels actes de violence. Adrien Quatennens étant député, personnalité publique, il sait que les dirigeants de son parti politique seront interrogés sur le sujet. Les instances de La France Insoumise ont en effet mis en place un comité contre les violences sexistes et sexuelles, pour s'assurer que les membres de la formation politique soient irréprochables et les victimes rapidement défendues. De fait, cette situation désormais publique crée un sujet politique pour La France Insoumise.

Le communiqué de presse du couple Quatennens est très clair : il fait état d'une dispute, du dépôt d'une main courante, donc. Et exprime le souhait de bénéficier du "respect de (leur) vie privée et celle de leur famille.

Le journal utilise des termes très explicites pour rendre compte des relations tendues entre Adrien Quatennens et son épouse. "Adrien Quatennens est soupçonné de s'être livré à des violences conjugales.". Le Canard rappelle aussi la démarche de l'épouse du député et sa volonté de ne pas porter plainte. Le journal a également contacté l'avocat du parlementaire, qui insiste sur le fait que cette main courante a été déposée "à la suite d'une dispute dans le but de se prémunir en cas de litige autour de ce divorce". Mais c'est surtout l'aspect politique de cette affaire qui fait l'objet de l'article du Canard Enchaîné. "Déjà, la mise en cause par plusieurs femmes d'un fidèle de Jean-Luc Mélenchon, Eric Coquerel [...] avait mis le feu au sein de La France Insoumise", écrit le journal qui cite un élu LFI, manifestement inquiet : "Adrien est l'un de ceux qui incarnent l'avenir du parti, l'après-Mélenchon. Cette nouvelle affaire ne peut que provoquer un tremblement de terre".

Qu'est-ce qu'une main courante, dont fait l'objet Adrien Quatennens ?

Adrien Quatennens n'est pas visé par une plainte. C'est une main courante qui a été déposée à son encontre, par sa compagne Céline. Et la différence est loin d'être anodine. La main courante n'a pas pour objectif "d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des fait, mais de signaler la nature et la date des faits aux forces de l'ordre", explique le site Service public, donnant même un exemple qui pourrait s'apparenter à la procédure visant Adrien Quatennens : "dater le départ de votre époux(se) du domicile peut par exemple servir en cas de divorce."

Qui est Céline Quatennens, la compagne d'Adrien, député LFI ?

Adrien Quatennens est toujours resté très discret sur sa vie privée, ne s'affichant jamais publiquement en couple. Pourtant, le député LFI du Nord est bien marié, à une prénommée Céline. Mais le couple est donc en instance de divorce, ainsi qu'il l'a annoncé dans un communiqué. Jamais mentionnée dans les portraits consacrés au trentenaire insoumis, elle semble donc préférer l'ombre. Ensemble, le couple a une fille, comme s'en était fait l'écho La Voix du Nord.