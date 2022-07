François Braun : urgentiste, mission flash... Qui est le nouveau ministre de la Santé ?

FRANCOIS BRAUN. François Braun est le nouveau ministre de la Santé depuis le 4 juillet 2022, qui est l'urgentiste et auteur de la mission flash chargé de trouver une solution à la crise des urgences ?

[Mis à jour le 5 juillet 2022 à 12h01] François Braun est le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention. Nommé le 4 juillet 2022 au gouvernement, le nom de ce médecin urgentiste n'est pas totalement inconnu dans les rangs de la majorité. En coulisses, il est depuis janvier 2022 un des référents de La République en marche en matière de santé et responsable, depuis fin mai, de la mission flash lancée sur l'état de l'hôpital public. Son installation avenue de Ségur apparaît alors logique. En faisant le choix de François Braun, Emmanuel Macron décide de remettre le ministère de la Santé entre les mains d'un médecin comme il l'avait fait en 2020 en jetant son dévolu sur Olivier Véran. Une décision qui ressemble à un message à l'adresse des soignants dont il espère, peut-être, retrouver la sympathie.

Le nouveau ministre de la Santé, médecin et président de Samu-Urgences, ne fait pourtant pas l'unanimité auprès des soignants. Si certains applaudissent le retour d'un professionnel de santé au ministère d'autres taclent son côté politique et parfois carriériste. "On l'a beaucoup vu devant les caméras pendant le Covid-19, mais à l'hôpital, il brille surtout par son absence. [...] C'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de sa carrière personnelle. Il s'est mis avec Macron alors qu'il est censé défendre les urgences de France… Il a une vision libérale de l'hôpital, alors on n'en attend rien d'extraordinaire", tançait l'infirmière puéricultrice et représentante du syndicat Sud Santé, Patricia Schneider auprès de 20Minutes le 4 juillet. D'autres, comme Christophe Prudhomme, urgentiste et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF) auprès de Franceinfo, sont plus sévères et jugent que "cette nomination est une véritable provocation" pointant du doigts les propositions "catastrophiques" du nouveau ministre pour les urgences. Pour convaincre, François Braun doit faire face à des défis de taille notamment la crise de l'hôpital pour laquelle il veut agir "en urgentiste" a-t-il assuré le 4 juillet.

Le profil de François Braun, nommé ministre de la Santé et de la Prévention, lundi 4 juillet 2022, n'est pas politique, mais plutôt celui d'un expert dans son domaine. Un atout pour s'installer sur l'avenue de Ségur et répondre aux problématiques et surtout aux exigences du secteur médical en crise ? Les prochains nous le diront. Car c'est une chantier colossal qui attend le ministre et auteur de la récente mission flash sur les urgences, son lieu de travail et donc de prédilection. François Braun a rendu ses conclusions et ses propositions pour améliorer les conditions de travail et l'efficacité des services le 1er juillet, à lui désormais de les mettre en œuvre. Pêle-mêle, le médecin a proposé une meilleure régulation des patients et des urgences par le 15, l'instauration d'un "bed management" soit un responsable de la gestion des lits dans tous les services, ou encore la mise en place d'un service d'accès aux soins" (SAS). Nul doute que son premier défi sera de faire respirer l'hôpital public et d'apaiser la colère des soignants.

La reprise du Covid-19 avec une nombre de nouveaux cas quotidiens en hausse promet d'être une autre priorité du début du mandat du ministre. Alors que la question se pose de renouer avec les mesures barrières comme le port du masque obligatoire dans les transports ou les lieux à forte promiscuité, François Braun devra rapidement trancher. Sur ce point, le ministre a appelé les Français à être responsables le 4 juillet sur BFMTV : "C'est plus prudent de mettre le masque. C'est prudent pour soi, c'est surtout prudent pour les autres".

François Braun, un médecin engagé en politique ?

Le médecin urgentiste s'est politisé lors de la dernière campagne présidentielle lorsqu'il est devenu l'un des trois conseillers référents en matière de santé pour Emmanuel Macron et plus largement pour La République en marche. En janvier 2022, il a été consulté pour la construction du programme du chef de l'Etat et en mai 2022 une nouvelle mission lui a été attribuée : la mission flash sur les urgences pour laquelle il a remis ses préconisations. Un calendrier qui correspond avec la publication d'une tribune de François Braun mettant en lumière la précarité de 120 services d'urgence à travers le pays, forcés de limiter leur activité faute de soignants. S'il s'est rapproché de la majorité, l'urgentiste a expliqué en mai auprès de France Bleu ne pas être favorables à toutes les mesures prises par l'exécutif : "Il y a déjà des choses qui ont été faites, donc c'est un peu dans la continuité. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été fait."

François Braun s'était aussi illustré devant les caméras et sur des sujets en partie politique pendant la crise sanitaire du Covid-19, au début de l'année 2020. En poste au CHU de Metz-Thionville, il s'était exprimé sur les premiers transferts de patients, une de ses initiatives face à la surcharge des services hospitaliers. Il était également un des premiers à alerter sur la situation et les tournures dramatiques qu'elle pouvait prendre.

Le président de Samu-Urgences de France avait été choisi par Emmanuel Macron pour mener une mission flash sur l'hôpital. François Braun était le profil idéal pour le président de la République, puisqu'il avait participé à l'élaboration du programme sur la santé d'Emmanuel Macron. Le médecin urgentiste avait rendu ses préconisations dernièrement. Vendredi 1er juillet 2022, la Première ministre Élisabeth Borne avait indiqué que les 41 propositions de François Braun étaient retenues, à l'occasion d'un déplacement au centre hospitalier de Pontoise dans le Val-d'Oise. Pour autant, ces mesures ne sont que des "réponses de court terme". François Braun demandait, entre autres, un complément de rémunération pour le travail de nuit, une hausse de 50 % pour les gardes des médecins ou encore des démarches facilitées pour la remobilisation des médecins à la retraite. Nommé à la tête du ministère de la Santé, François Braun va donc pouvoir mettre en œuvre son "propre programme".

François Braun a mené une carrière d'urgentiste. Jusqu'au lundi 4 juillet 2022, il exerçait la fonction de chef des urgences du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, et ce, depuis près de quatre ans. Pendant 13 ans, il a pratiqué la médecine dans ce CHR. Précédemment, il a travaillé au sein du centre hospitalier de Verdun, durant 20 ans. Pour autant, François Braun sera le ministre de tous les médecins. La patronne de MG France, syndicat des médecins généralistes, Agnès Giannotti, se veut confiante à ce sujet : "on a eu de bons échanges. Bien que sa tasse de thé soit l'hôpital, il a été très à l'écoute des problèmes des soins primaires. Il semble ouvert à la réflexion", a-t-elle expliqué au Parisien.