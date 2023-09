Lego annonce une mauvaise nouvelle concernant le plastique de ses célèbres briques qui ne devrait pas plaire aux parents

La composition des petites briques pose un problème au fabriquant de jouets Lego, qui en vend près de 1000 par seconde.

Les jouets Lego sont utilisés par quelques 400 millions d'enfants dans le monde et la société danoise tient à être un modèle sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan éthique et environnemental. Lego rappelle régulièrement que la société fait tout son possible pour que les consommateurs - les enfants - bénéficient des meilleurs matériaux, les plus sûrs et les plus plus respectueux pour la planète.

L'objectif de Lego est ambitieux et doit être réalisé en moins de dix ans : d'ici 2032, l'entreprise s'est engagée à ne produire que des jouets utilisant des matériaux durables. Pour y arriver, Lego avait notamment dévoilé en 2021 un prototype de brique fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Techniquement, un procédé permettant d'utiliser du polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé, provenant de bouteilles d'eau ou de soda, avait été présenté. Une alternative très prometteuse.

Or, un porte parole de l'entreprise a fait savoir lundi 25 septembre à CNN et au Financial Times que Lego renonçait officiellement à ce projet mené depuis deux ans pour réduire l'impact environnemental de ses briques en plastique. Cette solution s'avère techniquement trop complexe : le nouveau processus de fabrication aurait un impact plus élevé que l'utilisation actuelle de plastique à base de pétrole selon le fabricant.

Selon le porte-parole de l'entreprise, l'utilisation du PET recyclé aurait nécessité d'importants investissements dans de nouveaux équipements de production et aurait impliqué des étapes supplémentaires. Des complications qui auraient eu pour conséquence d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre, allant à l'encontre des objectifs de réduction de l'empreinte carbone de Lego.

Il est également apparu que le plastique recyclé ne présentait pas la même durabilité et la même sécurité que le plastique ABS traditionnel utilisé aujourd'hui par Lego. De plus, il ne possédait pas la même capacité d'adhérence, un élément essentiel pour permettre aux briques Lego de s'emboîter solidement, tout en étant facilement démontables.

C'est donc une bien mauvaise nouvelle pour les parents qui se soucient de l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants et sont très nombreux à s'interroger avant d'acheter des jouets qui nécessitent de la fabrication de plastique. Rappelons que Lego produit 4,9 millions de pièces par heure ; près de 1000 briques de Lego sont vendues chaque seconde à travers le monde, selon les chiffres de INS, Toy Industries in Europe.

Toutes les études menées sur son impact environnemental conduisent à la même conclusion : le plastique est un polluant qui s'accumule sur la Terre de manière critique. Comme le précise l'ONU, "le plastique génère une pollution qui asphyxie les espèces marines, elle a une incidence négative sur les sols et empoisonne l'eau souterraine, et peut avoir de graves répercussions sur la santé". Par ailleurs, "il contribue à la crise climatique. La production de plastique est l'un des processus de fabrication les plus énergivores de la planète".

Cependant, Lego n'abandonne pas son engagement envers la création de briques respectueuses de l'environnement. L'entreprise reste déterminée à produire des briques Lego à partir de matériaux durables d'ici 2032. Lego a rappelé d'ailleurs au Financial Times que le PET recyclé n'était qu'un des nombreux matériaux testés par Lego pour remplacer l'ABS. Ces efforts de recherche font partie intégrante de la stratégie de l'entreprise visant, par ailleurs, à réduire ses émissions de carbone de 37% d'ici 2032 par rapport aux niveaux de 2019.