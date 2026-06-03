Plus de 1000 euros pour des bonnes notes au brevet 2026 : c'est très sérieux, c'est l'État qui régale

Un examen qui peut rapporter gros : avoir une très bonne note au brevet 2026 permet à certains futurs lycéens de toucher jusqu'à 1002 euros.

Décrocher le brevet des collèges est une fierté. Mais cela peut aussi impacter positivement le portefeuille des familles. C'est le principe de la bourse au mérite, un bonus annuel distribué sur toute la scolarité au lycée (baccalauréat ou CAP). Selon les données du site officiel Service-Public.fr, cette aide est indexée sur l'échelon de la bourse de lycée de l'élève, calculé selon les ressources du foyer. Pour l'échelon 1, elle s'élève à 402 euros par an (soit 134 euros par trimestre). Elle progresse ensuite par paliers pour les échelons 2 à 5 avec des montants successifs de 522 euros, 642 euros, 762 euros et 882 euros. Enfin, pour l'échelon 6 maximal, elle atteint 1 002 euros par an, ce qui représente 334 euros par trimestre.

Ce montant s'ajoute à la bourse de lycée classique. Pour un élève au dernier échelon, le cumul représente une aide financière non négligeable, entièrement financée par le ministère de l'Éducation nationale.

Une nouveauté maj introduite via un arrêté publié au Journal officiel du 27 février 2025 continue de s'appliquer pour cette session 2026 : la mention "Très bien avec les félicitations du jury". Pour décrocher ce Graal, les candidats scolaires doivent accomplir une performance de haut vol : Obtenir au moins 720 points sur 800, soit une moyenne spectaculaire de 18/20.

Que les candidats se rassurent, il n'est pas obligatoire d'atteindre ce sommet pour débloquer les fonds. La bourse au mérite est accessible dès lors que l'élève obtient une mention "Bien", "Très bien" ou "Très bien avec les félicitations du jury". Seule la mention "Assez bien" se retrouve exclue de cette enveloppe.

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Tout le monde ne peut pas prétendre à ce coup de pouce. L'État cible en priorité les élèves issus de milieux modestes pour les encourager dans leur excellence. Le site de l'Éducation nationale (education.gouv.fr) rappelle les trois conditions cumulatives nécessaires.

Premièrement, il faut être boursier de lycée et donc bénéficier de la bourse sur critères sociaux à la rentrée 2026-2027. Deuxièmement, l'élève doit s'inscrire dans une filière certifiée pour poursuivre en seconde générale, technologique, professionnelle ou en CAP. Troisièmement, il est impératif de décrocher la bonne mention, c'est-à-dire avoir obtenu au minimum la mention "Bien" au brevet.

Excellente nouvelle pour les familles : l'obtention de cette aide ne nécessite aucun dossier papier complexe. Lors de l'inscription en ligne au lycée, si vous cochez la case pour l'étude automatique de vos droits, le croisement des données se fait de manière transparente entre les rectorats et l'établissement d'accueil.

La seule contrepartie ? Un engagement d'assiduité. À la rentrée, l'élève signe une charte où il s'engage à fournir des efforts constants. En cas d'absentéisme injustifié, le conseil de classe peut suspendre les versements. Le message est clair pour ce brevet 2026 : le travail paie, au sens propre comme au figuré.