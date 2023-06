Il n'a pas eu son brevet des collèges, il est pourtant devenu... président de la République !

Cet ancien président de la République n'a jamais décroché son brevet des collèges, passé en 1968.

Il est devenu président de la République sans jamais avoir obtenu son brevet des collèges ! Et ce n'est pas faute de cumuler d'autres diplômes, dont certains bien plus prestigieux. L'ex-chef de l'Etat français en question arbore en effet sur son CV le bac mention "Assez bien" et une licence de droit à l'université Panthéon-Assas après avoir étudié à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est également sorti diplômé de HEC Paris (École des hautes études commerciales) en 1975. Cet homme politique est par ailleurs sorti huitième de sa promotion de l'ENA en 1980.

Il officiera ensuite pendant neuf ans à la Cour des comptes, et comme chargé de cours d'économie à l'IEP de Paris (jusqu'en 1991). Pas de quoi l'empêcher de tracer son parcours politique en parallèle, débuté en 1974 comme président de la section de l'UNEF à l'IEP Paris et jalonné par un poste de chargé de mission pour l'Élysée dès 1981, suite à l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République.

"Vous avez le bon diplôme, celui que je n'ai jamais eu"

Le 14 décembre 2019, lors d'une cérémonie de remise du diplôme ... du brevet dans un collège, cet ancien président révèlera toutefois ne jamais avoir été admis à cet examen, présenté en 1968. "Vous avez le bon diplôme, celui que je n'ai jamais eu", a alors déclaré le haut responsable politique aux 127 élèves ayant réussi leur DNB, sur les 150 à l'avoir passé.

"Étais-je un mauvais élève de collège ? Non. Mais j'étais en troisième en 1968. Il y a cinquante ans, il y avait un grand mouvement social en France – je ne fais aucune comparaison – et il était impossible de faire des examens écrits. On devait faire des exposés oraux devant des profs, qui n'étaient généralement pas là… Et je n'ai pas eu le BEPC. Mais je m'en suis néanmoins sorti", a malicieusement raconté... François Hollande au sein de l'établissement Jean-Lurçat de Brive, en Corrèze, comme rapporté par La Montagne.