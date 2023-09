Les dates du brevet des collèges 2024 ont été dévoilées, elles sont particulièrement tardives

Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé que les épreuves du brevet des collèges auront lieu en juillet en 2024. Un calendrier qui doit permettre de lutter contre l'absentéisme en juin.

Les épreuves du brevet des collèges 2024 auront lieu en juillet, et non en juin. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, l'a annoncé ce jeudi 28 septembre. Un changement de calendrier qui ne passe pas inaperçu et qui doit permettre de lutter contre l'absentéisme en classe, lequel serait particulièrement important en juin selon le ministre.

"Mon ambition pour l'école, elle est claire : élever le niveau", a déclaré Gabriel Attal au 20h de TF1 pour justifier sa réforme. "Pour cela, il faut que les élèves soient présents en classe, et qu'ils travaillent tout au long de l'année." Ainsi pour inciter ou contraindre les élèves à aller en classe jusqu'à la fin de l'année, les épreuves du brevet auront lieu sur deux jours : le lundi 1er et le mardi 2 juillet 2024.

Une réforme pour "reconquérir le mois de juin"

Les nouvelles dates du brevet s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus globale du calendrier des examens, qui vise à "reconquérir le mois de juin". En effet, les épreuves de spécialités du baccalauréat auront également lieu en juin 2024, et non plus en mars comme c'était le cas l'année dernière.

La réforme du calendrier du brevet sera évaluée à l'issue de l'année scolaire 2023-2024. Le ministère de l'Éducation nationale espère que ces changements permettront de réduire l'absentéisme en classe et d'améliorer les résultats des élèves au brevet. Le calendrier complet des épreuves 2024 a été publié par le ministère de l'Éducation nationale.