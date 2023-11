Ils ne donnent jamais ces aliments à leurs enfants, ces pédiatres acceptent de tout dire

Dans l'éducation des enfants, il y l'enseignement des règles et des limites. ll faut savoir dire non. Voici ce que les spécialistes ne donnent jamais à leurs propres enfants.

Etre un bon parent, ça s'apprend tous les jours. Parmi les situations conflictuelles qui reviennent souvent dans de nombreux foyers, il y a les moments des repas. "Ne sors pas de table !", "tiens-toi comme il faut !", "mets ta serviette", "attention à ton couteau", "tu as assez mangé de frites"... A table, devant les assiettes, les moment pour enseigner les interdits aux petits ne manquent pas.

Les desserts et les goûters sont conflictuels chez vous ? Votre enfant fait une scène pour avoir des bonbons ou des tartines de nutella ? Rassurez-vous, tous les parents passent par là et c'est même pour beaucoup assez fréquent. Mais reste à savoir si, dans ces situations familiales, il faut être strict ou apporter un peu de souplesse pour éviter des colères désagréables.

Etre trop rigide n'apporte jamais que de la frustration voire une rupture entre parents en enfants. Mais il y a tout de même des choses à éviter absolument. Prendre l'avis des spécialistes ou d'autres parents est toujours bon. Mais quand les parents sont eux-mêmes des spécialistes, les conseils sont encore plus précieux. Plusieurs pédiatres qui sont également parents ont récemment livré au Huffington Post ce qu'ils ne donnent jamais à leur progéniture. Voici la liste des aliments concernés :

1. Les bonbons durs. La professeure Christina Johns explique au journal que si elle tolère quelques écarts, les bonbons durs, sont complètement absents chez elle. Cette spécialiste préfère ne jamais en avoir à la maison.

2. Les aliments très transformés. Candice Jones, quant à elle, dit qu'elle évite de donner à ses enfants des aliments hautement transformés par l'industrie, comme les sauces bolognaises, les tranches de viande vendues sous barquette plastifiées industrielles, ou les nouilles lyophilisées, trop gras ou salés.

3. Les boissons énergisantes. Le professeur Yami Cazorla-Lancaster met lui en garde contre les boissons énergisantes, du fait de la surdose de caféine. Il s'agit d'un produit non adapté aux enfants.

4. Certains poissons. Plus étonnant, les poissons tels que le maquereau, le marlin, l'espadon, le thon, et d'autres, sont évités par la professeure Elizabeth Davis, qui préfère ne pas les donner aux plus jeunes enfants. La cause : ils sont riches en mercure.

5. Les jus de fruit et les sodas. La professeure Jennifer Trachtenberg indique ne jamais servir de jus à ses enfants en raison de leur teneur élevée en sucre concentré et en sirop de maïs à haute teneur en fructose. Elle encourage plutôt l'eau et les fruits riches en fibres.

6. Les produits laitiers non pasteurisés Elizabeth Davis, quant à elle, ne permet pas à ses enfants de consommer des produits laitiers non pasteurisés : il s'agit d'ailleurs d'une recommandation officielle en France pour les enfants de moins de 5 ans, même si peu de gens le savent.

Bien entendu, les parents ne peuvent pas empêcher complètement leurs enfants de goûter à des aliments que l'on aimerait ne jamais voir dans leur assiette. Les exceptions occasionnelles, comme lors d'une fête d'anniversaire, ne sont pas graves. L'important est que la routine alimentaire mise en place soit la bonne.