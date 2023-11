Faut-il écrire "Je suis censé la rejoindre" ou "Je suis sensé la rejoindre" ?

Censé ou sensé ? Cette faute d'orthographe est assez commune, mais cet article va vous empêcher de la faire, une bonne fois pour toutes !

Le choix entre "censé" et "sensé" est un cas d'école. Se tromper, c'est faire une de ces fautes d'orthographe assez communes, mais qui peut faire mauvais genre. Ces deux termes, bien que phonétiquement similaires, portent en réalité des significations distinctes et sont employés dans des contextes différents. Explications.

Le terme "sensé" est dérivé du mot latin "sensus," qui se traduit par "sens" ou "raison." En tant qu'adjectif, "sensé" qualifie quelque chose de logique, raisonnable ou judicieux. Ainsi, avec le mot "sensé", vous exprimez l'idée d'une action raisonnable ou sensée dans un certain contexte. On l'utilise par exemple pour dire qu'une personne est "sensée", qu'elle a du "bon sens", qu'elle est "raisonnable" dans ses choix.

Le terme "censé" trouve pour sa part ses racines dans le latin "censere," qui signifie "estimer" ou "juger." En français, il est principalement utilisé comme adjectif signifiant "supposé" ou "destiné à". Il signifie encore "qui doit".

La clé pour choisir entre ces deux termes réside souvent dans le contexte de la phrase. Si l'intention est de transmettre une obligation ou une supposition, "censé" est le choix approprié. Et il est facile de savoir si c'est ce terme qu'il faut utiliser. Comment ? S'il est possible de le remplacer par "supposé".

Ainsi, entre la phrase "Je suis censé la rejoindre" et "Je suis sensé la rejoindre", quelle est la bonne ? Puisque la phrase peut aussi être "Je suis supposé la rejoindre" ou "Je devrais la rejoindre", alors il faut écrire "Je suis censé la rejoindre". La phrase suggère que la personne a l'obligation morale ou sociale de se rendre à un endroit spécifique. Mais attention, il peut aussi être "sensé" d'aller rejoindre cette personne, n'est-ce pas ? Mais la signification de la phrase n'est pas la même !

"Censé" est d'ailleurs le plus fréquemment utilisé. Par exemple, on dira souvent "Il est censé arriver à 8 heures", "Il est censé faire ce travail" pour exprimer qu'il est prévu ou attendu d'une personne. La prédominance de "censé" dans l'usage courant reflète sa portée plus large dans le langage de tous les jours, là où "sensé" trouve son utilité dans des contextes plus spécifiques, liés à la rationalité ou à la logique.

Dans notre exemple de départ, pour bien utiliser "sensé", la phrase serait d'ailleurs tournée différemment pour être vraiment correcte. Nous écririons ou dirions plutôt "Il est sensé de la rejoindre", au sens de "Il est logique de la rejoindre". Cette fois, on applique le terme à une idée ou une action cohérente et justifiée, montrant une réflexion ou une logique claire.

La subtilité entre "censé" et "sensé" peut sembler déconcertante au premier abord, mais la nuance est toutefois bien claire. La clé réside dans la compréhension du contexte et dans la sélection du terme qui correspond à l'intention que l'on souhaite communiquer.