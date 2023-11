La neige va tomber dans tous ces départements cette semaine

Même si la pluie s'arrête sur le territoire, d'autres perturbations sont prévues cette semaine : la neige arrive en France et même probablement en plaine !

Ces dernières semaines, la France et notamment certains départements, ont été fortement touchés par des épisodes pluvieux très intenses, provoquant parfois des inondations importantes. Même si la pluie et le vent ont régné sur la météo ces dernières semaines dans l'Hexagone et en particulier dans le nord-est et dans le sud-ouest, les températures, elles, se sont montrées clémentes. Une tendance qui devrait bientôt s'inverser avec l'arrivée imminente d'un épisode climatique hivernal.

Météo France annonce l'arrivée, un peu en avance, d'une séquence beaucoup moins pluvieuse mais beaucoup plus fraiche, avec des températures en dessous des normales de saison. Un changement provoqué par des pressions venues de l'Atlantique qui repousseront les dépressions et la pluie qui s'abattent sur le pays depuis quelques semaines. Après le passage de la pluie, c'est maintenant au tour de la neige d'entrer en scène.

Mardi 21 novembre, la neige arrive sur tous les massifs du pays. Les Pyrénées ont ouvert le bal avec des chutes de neige dès 1200-1300 mètres d'altitude mais qui restent assez faibles, selon Météo France. De la neige est aussi attendue dans le sud-est, notamment aux alentours de Chamonix, sur les hauteurs de la Vallée de l'Isère et dans les Hautes-Alpes, vers la ville de Briançon, en milieu de semaine. Les 30 à 50 centimètres de neige devraient être atteints en Savoie.

© Météo consult

A partir de mercredi, le froid s'étendra sur le territoire, surtout dans la grande moitié est de la France et dans les Pyrénées. Des températures entre 6°C et 11°C sont attendues, soit 2° à 3° en dessous des normales.

Le gel fera aussi sa première apparition de la saison et ce, à partir du jeudi 23 novembre. Ces gelées matinales sont attendues surtout dans l'est de la France. Une région qui devrait aussi s'attendre à voir la neige tomber, ce vendredi, mais cette fois-ci à basse altitude.

MétéoConsult précise qu'"une perturbation issue d'une dépression centrée sur la Scandinavie descendra vers le centre de l'Europe, accompagnée d'air froid. La France sera concernée avec des pluies dans l'est et des averses à l'ouest. Il fera assez doux le matin, mais en fin d'après-midi, le refroidissement s'annonce brutal. En soirée et la nuit suivante, un risque de neige est envisagé à basse altitude dans l'est".

L'Alsace, les Vosges, la Haute-Marne et la Franche-Comté font partie des départements touchés par le froid arrivant tout droit du nord de l'Europe, avec des températures négatives. L'Auvergne également devrait s'attendre à des températures très basses, avoisinant zéro.