Cette nouvelle note va apparaître au brevet des collèges, les élèves ne doivent pas se rater

Le brevet 2025 arrive à grand pas et avec elle, une nouvelle note sur le bulletin.

Un petit changement… qui pourrait bien avoir un grand impact pour les collégiens. Cette année, le diplôme national du brevet fait peau neuve avec une nouveauté de taille sur le relevé de notes. L'examen, prévu les jeudi 26 et vendredi 27 juin 2025 (et les 8 et 9 septembre pour la session de remplacement), réserve une surprise dans la manière de noter une partie bien précise des épreuves.

Cette nouvelle note, inscrite sur le relevé final, pourrait bien peser dans la balance pour les élèves visant une mention. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Jusqu'ici, l'épreuve d'Histoire-Géo et l'Enseignement moral et civique (EMC), prévue ce vendredi 27 juin, formaient un seul et unique examen noté sur 50 points, faisant partie des 800 points totaux du brevet. Cette année, toutefois, un changement notable intervient : ces deux disciplines ne seront plus notées ensemble, mais séparément.

Derrière cette décision, il y a une volonté claire de mieux valoriser chaque matière, et surtout l'Enseignement moral et civique, souvent perçu comme une discipline moins importante que les autres. Cette démarche est historique, même si elle reste symbolique. Concrètement, l'épreuve du brevet reste la même : pendant deux heures, les candidats devront plancher sur les trois parties de l'examen (histoire, géographie, EMC). Pour l'EMC, il est demandé aux élèves de lire et analyser deux ou trois documents avant de répondre à une série de questions. Il ne s'agit donc pas de deux épreuves distinctes, mais d'un affichage différencié des notes sur le relevé, qui pourrait mieux refléter les compétences des élèves dans chaque discipline.

L'enseignement moral et civique ou EMC a été créé par une loi d'orientation de 2013. Son objectif ? "Amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi, y compris dans leur usage de l'internet et des services de communication au public en ligne", selon l'article L312-15 du Code de l'Education.

Mis en œuvre de l'école primaire jusqu'au lycée, cet enseignement comporte une "formation aux valeurs de la République", à la "connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi" et la "compréhension des situations concrètes" qui y portent atteinte. En clair, il s'agit d'aborder des thèmes comme les valeurs républicaines, la démocratie, la question du handicap et des inégalités hommes femmes.

Au collège, les programmes sont organisés en cycles : le cycle 3 comprend le CM1, le CM2 et la 6e ; le cycle 4 regroupe la 5e, la 4e et la 3e. Une organisation qui permet aux élèves "de progresser à des rythmes différents dans la maîtrise des démarches et des compétences requises" d'après l'Académie d'Aix-Marseille. Pour la session 2025 du brevet, les collégiens de 3ᵉ seront donc interrogés sur le thème "Faire vivre la démocratie", inscrit au programme de cette classe. Parmi les sujets à réviser figurent les valeurs, les principes et les symboles de la République, ainsi que la défense et la citoyenneté françaises et européennes.