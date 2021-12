Prise d'otages à Paris : une des deux femmes libérée, qui est le forcené ?

Lundi, en milieu d'après-midi, deux femmes ont été prises en otage par un individu armé d'un couteau dans un commerce du 12e arrondissement de Paris. Dans la soirée, l'homme, connu des services de police, a relâché l'une des deux mais retient toujours la deuxième captive. La piste terroriste a été écartée. On fait le point sur la situation.

[Mise à jour le 20 décembre à 22h29] En milieu d'après-midi, à Paris, un homme a pris en otage deux femmes au coeur du 12e arrondissement de la capitale. Aux alentours de 22 heures, l'homme a libéré l'une de ses deux captives. Cette dernière est indemne. La deuxième est toujours retenue. Les négociations se poursuivent entre le forcené et la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), qui est rapidement arrivée rue d'Aligre, où la prise d'otage a lieu. Depuis 15 heures, ce secteur situé entre la place de la Bastille et celle de la Nation à l'est de la capitale est toujours bouclé par les forces de l'ordre et des renforts ont été dépêchés, alors que le forcené est muni d'une arme blanche.

Son identité a rapidement été trouvée par les enquêteurs, tout comme son profil, déjà connu des autorités (lire plus bas). Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour "séquestration" alors que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, suit la situation. L'individu qui retient les deux femmes aurait demandé à lui parler dans le cadre de l'affaire Omar Raddad après qu'il a affirmé avoir été "victime d'une tentative d'empoisonnement", précise Actu17.

Qui est le preneur d'otages ?

Le nom de l'homme qui retient les deux femmes dans un commerce est donc connu des services de police. Selon des informations d'un journaliste du Point, il s'agirait d'un Tunisien âgé de 56 ans, qui aurait été magistrat en Tunisie. Son identité a rapidement été identifiée en raison de divers antécédents psychiatriques. Plusieurs médias rapportent que l'individu est en proie à des troubles mentaux.

La piste terroriste écartée

Alors que le plan Vigipirate en France est au niveau "sécurité renforcée - risque attentat", les craintes des autorités sont d'autant plus nombreuses à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais il n'y aurait aucun lien entre une quelconque histoire de terrorisme et la prise d'otage actuellement en cours. La piste est écartée au regard du profil du forcené.