Kelyson Richelier, 6 ans : disparu depuis trois jours à Rouen, son signalement

KELYSON. Kelyson Richelier, un petit garçon âgé de 6 ans, est porté disparu depuis lundi à Rouen (Seine-Maritime). La police a lancé un avis de recherche.

[Mise à jour le 38 juillet 2022 à 9h40] Depuis trois jours, il n'a pas été revu. Un petit garçon prénommé Kelyson Richelier est porté disparu depuis lundi 25 juillet 2022 à Rouen (Seine-Maritime). Âgé de tout juste 6 ans, l'enfant a disparu au beau milieu de l'après-midi, alors qu'il se trouvait dans l'ouest de la ville, avenue de la Grand'Mare. Introuvable depuis, la police nationale a lancé un avis de recherche pour "disparition inquiétante." A ce stade, aucun élément n'a été précisé par les autorités compétentes sur la possible nature de cette disparition.

[#DisparitionInquietante]

Aidez les de @PoliceNat76 à retrouver le jeune Kelyson RICHELIER, âgé de 6 ans, disparu depuis lundi après-midi, 25 juillet 2022, vers 16h00 sur la commune de @Rouen, av. de la Grand Mare. pic.twitter.com/BcI9lLkEvE — Police nationale 76 (@PoliceNat76) July 27, 2022

Comment était habillé Kelyson Richelier lorsqu'il a disparu ?

Selon le signalement diffusé sur les réseaux sociaux par la police nationale de Seine-Maritime, le petit Kelyson Richelier était vêtu d'une chemisette blanche, d'un short bleu foncé et de sandales rouges et noires au moment où il a disparu. Mesurant 1,20m, il est par ailleurs précisé que ses cheveux très courts sont noirs et qu'il a les yeux marrons. Les policiers précisent qu'il possède une légère marque sur le front, permettant de le distinguer. Tout élément peut être communiqué à la police au 02 32 81 25 00.

Pourquoi le dispositif "Alerte enlèvement" n'est-il pas déclenché ?

A ce stade, la police nationale de Seine-Maritime n'a diffusé qu'un avis de recherche pour disparition inquiétante. Il n'est, pour l'heure, pas question de déclencher le dispositif alerte enlèvement, même s'il s'agit d'un mineur qui est recherché, condition sine qua none pour lancer un tel outil. Mais ce n'est pas tout. En effet, il n'est activé que s'il s'agit d'un enlèvement avéré et non d'une disparition, quand bien même soit-elle considérée comme inquiétante. Il faut par ailleurs que le procureur de la République, seul habilité à déclencher le dispositif, soit en mesure de confirmer que la vie ou l'intégrité physique de l'enfant est en danger et qu'il dispose d'éléments de localisation du mineur ou de son ravisseur.