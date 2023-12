Botulisme : le restaurateur bordelais mis en examen pour "homicide involontaire"

Le gérant du Tchin Tchin Wine Bar, établissement bordelais, soupçonné d'être à l'origine des intoxications de botulisme en septembre dernier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ce mercredi 6 décembre.

Après une journée de garde à vue, le restaurateur bordelais soupçonné d'être à l'origine des intoxications au botulisme, survenues en septembre dernier, a été mis en examen. Les faits d'"homicide et blessures involontaires" ont été retenus contre l'homme placé sous contrôle judiciaire, ce mercredi 6 décembre. En plus du placement sous contrôle judiciaire, le parquet a requis "l'interdiction d'exercer (...) toute activité en lien avec la restauration", rapporte BFMTV.

L'homme, gérant du bar à vin Tchin Tchin Wine Bar à Bordeaux, est celui qui a confectionné les conserves de sardines servies dans son restaurant et jugées responsables des intoxications au botulisme, une "affection neurologique rare mais grave" selon l'ARS, de seize personne au début du mois de septembre 2023. Parmi les clients intoxiqués, de nationalité étrangère pour la majorité des cas, une personne a perdu la vie à cause des complications dues au botulisme. La victime était une femme de 32 ans, de nationalité grecque et vivant à Vincennes. Tous les autres malades ont présenté des "pathologies diverses" causées par le botulisme qui se développe "dans des aliments conservés n'ayant pas subi de processus poussé de stérilisation : salaisons, charcuteries ou encore conserves d'origine familiale ou artisanale", précise encore l'agence sanitaire.

La preuve de conserves mal stérilisées

Au cours de l'enquête, le restaurateur bordelais avait reconnu produire lui-même les conserves servies aux clients du bar. Il avait également indiqué que quatre de ses bocaux faits maison avaient présenté une odeur particulière et inhabituelle peu avant les cas d'intoxication, mais que ces derniers n'avaient pas été servis.

D'autres conserves n'ayant pas alarmé le gérant du Tchin Tchin Wine Bar par leur odeur ont-elles pu être responsables des intoxications ? D'après les informations de BFMTV, l'enquête a permis de déterminer que le restaurateur ne "disposait pas du matériel adéquat" pour stériliser convenablement les produits proposés à la consommation. Les analyses ont prouvé que le matériel utilisé ne pouvait atteindre qu'une température maximale de 100°C, insuffisant pour la stérilisation des aliments qui débute à cette température.