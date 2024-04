Comment l'ADN retrouvé sur une canette relance l'affaire Dupont de Ligonnès

Un prélèvement ADN pourrait permettre de déterminer si Xavier Dupont de Ligonnès est toujours en vie et s'il a été identifié il y a quelques semaines en France.

Recherché depuis 13 ans pour le meurtre de sa femme et de ses quatre enfants, Xavier Dupont de Ligonnès (XDDL) a-t-il été aperçu dans le Doubs en mars dernier ? Le mystère reste entier après le signalement d'une femme, puis de deux autres personnes, estimant "possible" qu'un individu croisé dans un couvent dernièrement soit Xavier Dupont de Ligonnès. Les faits se sont déroulés dans une communauté de sœurs dominicaines de Béthanie, à Montferrand-le-Château, près de Besançon, il y a quelques semaines, début mars. "Une des membres est venue accompagnée d'un dénommé Jean", précise le Etienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon auprès de l'AFP. Ce fameux Jean est suspecté d'être Xavier Dupont de Ligonnès.

"Jean" aurait été hébergé deux nuits par les participantes à la veillée avant de reprendre sa route sans documents d'identité. Attention, aucune des trois personnes déclarant qu'il puisse s'agir de Xavier Dupont de Ligonnès ne peut l'affirmer. De plus, les quatre autres personnes présentes à la veillée et ayant aussi aperçu Jean pensent qu'il ne s'agit pas de lui. Une enquête pour "recherches des causes de la disparition" a cependant été ouverte.

Mais ce qui devrait occuper ces enquêteurs au cours des prochains jours concerne un détail bien précis concernant ce fameux "Jean", aperçu dans le Doubs le 9 mars 2024. En effet, des prélèvements ADN pourraient lever le voile sur des années de doute au sujet de Xavier Dupont de Ligonnès. "Les gendarmes ont pu prélever des éléments comme des canettes bues par le visiteur, qui vont être analysées par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), ce qui devrait permettre d'extraire une empreinte ADN. Elle pourra ensuite être transmise au parquet de Nantes en charge de l'enquête sur la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès", explique le magistrat.

Le retour du laboratoire avec les résultats sont espérés avant fin avril, a-t-il précisé à l'Est Républicain. Ces simples canettes ou gobelets pourraient donc permettre d'affirmer si oui ou non, Xavier Dupont de Ligonnès est toujours en vie, comme l'affirme d'ailleurs sa propre soeur. Christine Dupont de Ligonnès a publié en mars "Xavier, mon frère, présumé innocent" (Harper Collins), dans lequel elle défend en effet le scénario rocambolesque d'une exfiltration de son frère aux Etats-Unis par les services de renseignement américains. Depuis la sortie de l'ouvrage, les enquêteurs ont pu constater une hausse des signalements au sujet du disparu...

Comme les 1750 signalements déjà reçus au sujet de la disparition de XDDL en avril 2011, ce nouveau témoignage fait lui aussi l'objet de vérifications, comme indiqué la semaine dernière par le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. Avec ce retour des spéculations, comment ne pas penser à l'immense erreur d'octobre 2019 lorsque les autorités écossaises ont arrêté à l'aéroport de Glasgow un certain Guy Joao, soupçonné d'être Xavier Dupont de Ligonnès et placé en garde à vue à l'époque. En réalité, Guy Joao n'avait absolument rien à voir avec Xavier Dupont de Ligonnès. Il s'agissait d'un retraité vivant dans les Yvelines et effectuant régulièrement des voyages en Ecosse.