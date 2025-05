Une saisie record à Marseille, ce produit algérien est pourtant interdit à la vente en France

10 tonnes d'un produit alimentaire interdit à l'importation dans l'Union européenne ont été saisies dans le port de Marseille en mars dernier. Il s'agit d'une prise record.

Les douaniers du port de Marseille ont fait une impressionnante découverte en mars dernier, et ne l'information n'a été rendue publique que tout récemment. Un container de plusieurs milliers de colis et de pots contenant des produits alimentaires interdits à la vente dans l'UE et en France - dont 18 palettes de la célèbre pâte à tartiner El Mordjene (de la marque Cebon) - a été saisi, selon les informations d'Actu Marseille. Au total, 15 300 pots ont été retrouvés.

Depuis septembre 2024, la pâte à tartiner algérienne est interdite à la vente en France car elle ne remplit pas "l'ensemble des conditions nécessaires pour exporter vers l'Union européenne des marchandises contenant des produits laitiers destinés à être consommés", selon le ministère de l'Agriculture. Les douanes ont également mis la main sur 296 colis de nappage pesant 1 800 kilos et 1 560 cartons de biscuits pour un poids net de près de 7 tonnes.

Il s'agit là d'une prise historique pour un produit qui se revend désormais à prix d'or lorsque des pots arrivent malgré tout à parvenir sur le territoire français. "Jusqu'à 30 euros le pot, dans certaines épiceries de la cité phocéenne", précise Actu Marseille. "Vingt tonnes" de marchandises ont été saisies au total, abonde La Provence. C'est "une constatation record sur ce type de produits", confirme Aymeric Atamaniuk, chef du Pôle action économique des douanes de Marseille, dans les colonnes du quotidien.

Dans cette pâte à tartiner, deux ingrédients posent problème pour les autorités européennes : le lait écrémé en poudre et le lactosérum. L'article 20, troisième alinéa, du règlement n° 2202/2 292 bannit effectivement l'importation de produits alimentaires contenant du lait. Et selon La Provence, l'analyse du laboratoire commun des douanes et de la DGCCRF dont les résultats sont tombés en avril est claire : il y a bien de la poudre de lait dans les pots de pâte à tartiner El Mordjene, ce qui est proscrit. Une source proche du dossier confie à Actu Marseille qu'il s'agit bien d'une saisie "record (...) pour Marseille", voire pour la France.