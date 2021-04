"Iftar : la rupture du jeûne, moment clé du ramadan"

RAMADAN 2021. Les musulmans qui respectent les injonctions du ramadan rompent le jeûne "à la tombée du jour". En réalité, l'iftar est fixé chaque jour à une heure précise.

[Mis à jour le 7 avril 2021 à 14h10] Cette année, le ramadan débute aux alentours du mardi 13 avril 2021 selon les prévisions astronomiques. En pleine crise sanitaire du coronavirus comme l'an dernier, les musulmans pratiquants devront s'astreindre à respecter les interdits et les privations de leur religion entre l'aube et le coucher du soleil, mais aussi les restrictions liées au Covid-19. Ce n'est qu'au moment de "l'iftar" que les pratiquants peuvent à nouveau manger et boire. Un repas clé associé à la prière dite de "maghreb". A l'instar du suhûr, "repas de l'aube" (à ne pas confondre avec le lever du soleil), l'iftar est un repas traditionnel que régissent des coutumes ancestrales. Le repas doit ainsi rester léger, a contrario du repas pris le matin avant d'entamer à nouveau le jeûne. C'est un dîner qui marque la fin d'une journée d'ascèse physique et mentale.

A quelle heure a lieu la rupture du jeûne ou iftar ?

Durant le mois du ramadan, cette année, l'iftar a lieu aux alentours de 20h45 mi-avril, aux alentours de 21h30 mi-mai (heure de Paris). L'heure de rupture du jeûne, ou "iftar", recule d'une minute tous les jours, en fonction du coucher du soleil. En cause : les journées qui rallongent à l'approche du solstice d'été, faisant évoluer la tombée de la nuit. Pour en savoir davantage, sur la mécanique très précise du ramadan au quotidien, consultez notre article sur le calendrier du ramadan.

Que mange-t-on pour rompre le jeûne ?

L'iftar est généralement "composé de fruits et de dérivés sucrés, ainsi que de gras végétaux, qui calment rapidement la faim et la fatigue de la journée", écrit le blogueur spécialisé Al-Kanz sur son site Internet. Quelques dizaines de grammes de chocolat ou un demi-bol bol d'amandes, noisettes ou noix, peuvent être suivis de deux fruits frais ou cuits, de compote ou encore de fruits secs. La boisson, surtout, doit être servie à volonté, sans sucre ni lait. L'objectif : se réhydrater et éliminer les toxines de la journée.

