"Brevet d'histoire-géo 2022 : découvrez les sujets (de secours) de l'épreuve"

HISTOIRE-GEO EMC. Le brevet des collèges se poursuit ce vendredi 1er juillet 2022 avec l'épreuve d'histoire-géo EMC. Et les sujets de secours ont été dégainés par le ministère de l'Education nationale à la suite de la "fuite avérée" des sujets prévus initialement...

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 8h25] Le brevet d'histoire-géographie et éducation morale et civique (EMC) 2022 a été entaché d'une fuite des sujets, dénoncée par le ministère de l'Education nationale jeudi soir, par communiqué à l'AFP. Le ministère a réagi après que des photos montrant les sujets ont été découvertes sur la messagerie WhatsApp. Les sujets de secours seront donc sortis des placards ce vendredi matin, pour l'épreuve d'histoire-géo de ce brevet 2022, qui débute à 9h et se terminera à 11h. Ce sont un peu plus de 855 000 collégiens qui seront confrontés à ces nouveaux sujets. Découvrez tous les sujets et corrigés sur cette page à partir de 10h grâce à notre partenaire Studyrama.

A la suite de la fuit de ces sujets du brevet, le ministère, a annoncé qu'il allait porter plainte. La rue de Grenelle va lancer en parallèle une enquête administrative interne pour tenter de déterminer la provenance de ces fuites. On ne sait pas combien de candidats ont pu être informés des sujets d'histoire-géo et EMC, mais la fuite est suffisamment importante pour déborder également sur les sujets de sciences, dont l'épreuve est prévue cet après-midi.

L'usage des sujets de secours lors des examens n'est pas une première, même s'il est rare au brevet des collèges. En 2019, des fuites avaient déjà perturbé les épreuves de maths du baccalauréat. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris après des échanges de sujets sur WhatsApp ou par SMS. Cette année encore les suejts de secours ont été mobilisés pour le bac de français mais cette fois en raison d'une erreur dans un centre d'examen. Les sujets initiaux avaient en effet été distribués à la place de ceux de philosophie...

Le brevet d'histoire-géo, une épreuve de deux heures

L'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et EMC durera donc 2 heures avec trois exercices à réaliser dans ce laps de temps : une étude de document, un paragraphe argumenté et des questions d'éducation civique. Le brevet d'histoire-géo est noté sur 50 points, contre 100 points pour les mathématiques et le français passés hier par les candidats : 20 points pour l'histoire, 20 points pour la géographie, 10 points pour l'EMC.

Si les sujets initiaux du brevet 2022 ont fuité contre la volonté de l'Éducation nationale, d'autres sujets d'histoire-géo du brevet 2022 ont, eux, été dévoilés ces dernières semaines en toute légalité. Il s'agit des sujets tombés en Amérique du Nord, ainsi que dans les centres d'examen de l'étranger du 1er groupe, où l'examen a déjà eu lieu.

Les élèves de troisième qui résident en Amérique du Nord ont passé leurs épreuves du brevet des collèges les 1er et 2 juin 2022. Pour l'épreuve d'histoire-géo du brevet, en série générale, trois grands exercices leur ont été présentés.

Le premier exercice, évalué sur vingt points, relevait de l'analyse et de la compréhension de documents historiques. Il portait sur l'Histoire de France et sur le thème "Françaises et Français dans une République repensée". Les documents d'appui étaient le discours d'investiture de Charles de Gaulle à l'Assemblée nationale le 1er juin 1958 (de quoi marquer le coup en faisant passer cette épreuve le 1er juin !), mais aussi un extrait d'une page du journal Le Monde sur laquelle figurent les résultats du référendum de 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. L'élève devait, à partir de ces éléments, répondre à cinq questions.

Le deuxième exercice, sur vingt points également, relevait du domaine de la géographie. L'objectif était ici de tester les capacités de l'élève en termes de maîtrise des différents langages pour raisonner et utiliser des repères géographiques, le grand thème de géographie abordé étant : "Pourquoi et comment aménager le territoire?". Ils ont travaillé sur un schéma, avec rédaction d'une légende et inscription des éléments manquants (tels que les axes de transport), puis ont dû rédiger une vingtaine de ligne sur la manière dont les territoires ultramarins sont faiblement intégrés dans leur espace régional mais mettent en œuvre des aménagements qui les valorisent.

Le troisième et dernier exercice était évalué sur dix points. Il requérait une mobilisation des compétences relevant de l'enseignement moral et civique, sur le thème : "L'engagement individuel ou collectif des citoyens dans une démocratie". Les collégiens devaient s'appuyer sur un document décrivant la réunion du conseil de quartier Turones à Tours en Indre-et-Loire pour répondre à quatre questions portant sur la vie démocratique du pays et les formes d'engagement citoyen.

Les élèves de troisième en série générale résidant dans les pays du groupement 1 de l'étranger (principalement Europe, Afrique et Moyen-Orient) ont passé leurs épreuves du brevet les 14 et 15 juin 2022. Leur sujet d'histoire-géo et EMC comportait trois grands exercices :

Dans le premier exercice, noté sur vingt points et intitulé "Analyser et comprendre des documents en histoire", la thématique abordée était "Françaises et Français dans une République repensée". Il fallait répondre à des questions sur deux documents : "Témoignage de Denise Boucheron, cité dans le numéro spécial du journal Ouest-France, le 29 avril 2015" (une femme âgée témoignant sur le droit de vote des femmes en France obtenu après la seconde guerre mondiale) ; et une photographie prise le 26 août 1970 à Paris, publiée le 1er mai 2019 dans la revue Hérodote "Les femmes à travers l'Histoire", et légendée ainsi "Le 26 août 1970, à Paris, des femmes sont arrêtées alors qu'elles veulent déposer une gerbe de fleurs, sous l'Arc de Triomphe, pour la femme du Soldat inconnu. C'est le début du mouvement de libération des femmes (MLF)."

Dans le deuxième exercice, noté sur vingt points et intitulé "Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères géographiques", il fallait traiter une thématique de géographie : "Dynamiques territoriales de la France contemporaine". La consigne de la partie "Développement construit" était "Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes et en vous appuyant sur une étude de cas ou sur des exemples concrets vus en classe, décrivez les différents espaces d'une aire urbaine et expliquez leurs dynamiques. Vous pourrez éventuellement illustrer votre développement à l'aide d'un croquis." Suivait une deuxième partie, "Comprendre et pratiquer un autre langage ; utiliser des repères". Il fallait alors nommer des territoires numérotés sur la carte, puis y localiser la Seine et Rhône, et enfin, quatre aires urbaines au choix.

Dans le troisième exercice, noté sur dix points et titré "Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique", la finalité indiquée était "Construire une culture civique". Il fallait répondre à cinq questions portant sur la démocratie participative, en s'appuyant sur deux documents : un article d'Angela Bolis, publié le 7 février 2020 dans Le Monde, "Elections municipales 2020 : Saillans, village laboratoire de la démocratie participative" ; et une infographie sur les actions de démocratie participative répondant à la question "Votre collectivité met-elle en oeuvre des actions de démocratie participative auprès de ses usagers ?" (Source : Brigitte Menguy, "La démocratie locale avance à pas de fourmi", La gazette.fr, 22 juin 2020).

Les sujets probables d'histoire-géographie distillés sur les sites spécialisés depuis des mois viennent compléter ce qui a pu être observé dans les collèges de l'étranger. En 2022, les trois exercices qui composent l'épreuve d'histoire-géo pourraient, d'après les hypothèses, porter principalement sur des grands thèmes historiques, comme la Seconde Guerre mondiale, étudiée comme une guerre d'anéantissement, mais aussi la période des indépendances et de la construction de nouveaux Etats. On trouve également, dans les sujets les plus probables, "La France défaite et occupée : Régime de Vichy, collaboration, Résistance". Enfin, il est peut être utile d'approfondir ses connaissances sur la thématique des "Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l'Europe de l'entre-deux-guerres".

La copie d'histoire-géo - EMC du brevet se décompose chaque année en trois parties, correspondant chacune à l'une des matières de ce bloc (histoire, géographie ou éducation morale et civique). La mise en ligne des sujets par les sites spécialisés permet de les consulter gratuitement et dans leur intégralité, parfois avant même la fin de l'épreuve. Découvrez grâce à notre partenaire Studyrama le dernier sujet en date du brevet d'histoire-géographie EMC :

Les corrigés du brevet d'histoire-géo EMC sont aussi publiés chaque année, à la fin des épreuves. Il s'agit de se faire une idée de la forme que peut prendre une copie réussie à l'épreuve, tout en sachant qu'il existe bien évidemment pour certaines questions ou parties de l'épreuves plusieurs manières possibles de faire. Consultez le corrigé établi par Studyrama pour la dernière épreuve d'histoire-géographie EMC gratuitement et en intégralité :

L'épreuve d'histoire géographie et enseignement moral et civique peut rapporter jusqu'à 50 points lors du brevet des collèges, elle est donc importante. Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien.

L'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique du DNB dure 2 heures et se découpe en 3 exercices différents. Elle est notée sur 50 points (contre 100 points pour les mathématiques, et 100 points pour le français) : 20 points pour l'histoire, 20 points pour la géographie, 10 points pour l'EMC.

Le premier exercice est une étude de document qui peut porter sur l'histoire ou la géographie. Les candidats doivent répondre à 5 questions, notamment relever le sujet du document, son contexte, sa date et son auteur. Il y a aussi trois questions dont il faut aller chercher les réponses dans le document distribué, en complétant avec ses connaissances.

qui peut porter sur l'histoire ou la géographie. Les candidats doivent répondre à 5 questions, notamment relever le sujet du document, son contexte, sa date et son auteur. Il y a aussi trois questions dont il faut aller chercher les réponses dans le document distribué, en complétant avec ses connaissances. Le deuxième exercice est un paragraphe argumenté portant sur l'autre matière. Il doit faire une vingtaine de lignes avec une introduction, un développement, et une conclusion. Par la suite, suivant la discipline, les candidats ont une carte de géographie ou une frise chronologique à compléter.

portant sur l'autre matière. Il doit faire une vingtaine de lignes avec une introduction, un développement, et une conclusion. Par la suite, suivant la discipline, les candidats ont une carte de géographie ou une frise chronologique à compléter. Pour l'épreuve d' enseignement moral et civique (EMC), il faut lire et étudier deux ou trois documents et à répondre à quelques questions.

Les résultats du brevet 2022 tombent la première semaine de juillet. Si les dates de publication des résultats varient selon les académies, une chose est sûre : vous connaîtrez vos résultats de l'épreuve d'histoire géographie et enseignement moral et civique ainsi que de toutes les autres épreuves du brevet 2022 au plus tard le 8 juillet 2022. Et après les résultats, place à la célébration des élèves ayant obtenus les meilleures notes ! Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.