Bonne année 2021 : des idées de messages et d'images pour vos voeux

BONNE ANNEE. Il est toujours possible d'envoyer ses vœux à ses proches, à sa famille ou encore à ses contacts professionnels. Si vous manquez d'inspiration, Linternaute.com a rassemblé des idées des plus traditionnelles aux plus originales pour souhaiter une bonne année 2021.

Il y a autant de manières de souhaiter une "bonne année 2021" que de personnes. Vous pouvez opter pour la simplicité avec un simple texto, en espérant le meilleur pour les douze mois à venir. Vous pouvez aussi choisir l’humour avec une blague ou une image décalée. Enfin, il est aussi possible de faire un trait d’esprit avec une citation. Pour vous aider à choisir parmi ces options, et envoyer les plus jolis vœux, Linternaute.com a listé des idées de messages pour des textos ou des mails, des images et gif animés, des cartes de vœux et des citations. Le tout est d'y mettre la forme adaptée pour chacun des messages, qu'il soit adressé à vos amis, votre famille, vos contacts professionnels...

De la prospérité pour cette année "Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Que la santé, la joie et la prospérité soient avec vous et que vos souhaits se réalisent !"

I wish you 365 days of joy.. "I wish you 365 days of joy, happiness, health and success for this new year. (Je te souhaite 365 jours de joie, de bonheur, de santé et de succès)"

Bonne année loin des drames "Que cette année 2021 qui démarre soit meilleure que celle que nous avons connue en 2020. Paix, amour, santé et bonheur pour tous, loin des conflits et des drames."

Un message simple pour souhaiter la bonne année Même dans les messages de bonne année les plus classiques, difficile de trouver le bon ton pour chaque personne, sans tomber dans le trop conventionnel ou à l'inverse dans un excès de dynamisme qui pourrait sonner faux. Par SMS, où il faut être bref et direct, il convient de respecter la tradition des voeux, sans tomber dans l'excès de sobriété qui pourrait traduire un ennui certain. Un bon exemple : "Bonne année 2021 ! Je vous présente tous mes voeux de bonheur, j'espère que vous pourrez vous épanouir dans tous les domaines de la vie, dans vos projets professionnels et familiaux".

Des voeux pour une famille "À votre belle famille, je souhaite une année riche en surprises, en réussite et un bonheur sans limite. Que la santé et la chance vous accompagnent tous les jours. Profitez de chaque moment de joie et de partage. Bonne année 2021 !"

Pour un collègue ou un ancien patron "Je te souhaite une très belle année 2021 ! Tous mes vœux de bonheur, tant sur le plan professionnel que personnel. Que le quotidien soit joyeux et t'apporte la santé."

Les SMS du Nouvel An en baisse L’habitude du texto envoyé en minuit se perd de plus en plus. Même si le 31 décembre et le 1er janvier sont des moments particulièrement chargés pour les SMS, leur nombre baisse ces dernières années, explique le site spécialisé MonPetitForfait. En effet, les jeunes générations utilisent moins leurs textos, mais des applications comme WhatsApp ou passent par les réseaux sociaux pour envoyer leurs meilleurs vœux à leurs proches.

La porte de 2020 se ferme La porte de 2020 se ferme et derrière elle, une année difficile, marquée par des événements inédits. Mais celle de 2021 s’ouvre, sur une perspective d’espoir et de renouveau. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Des vœux en espagnol "Le extiendo mis mejores deseos y espero sinceramente que sus deseos sean cumplidos. Feliz año nuevo 2021", ce qui donne en Français : "Je vous présente mes meilleurs vœux et j'espère de tout cœur que vos souhaits seront exaucés. Bonne et heureuse année 2021."

Que cette année vous apporte de la joie "Après une année 2020 compliquée, que l’année 2020 vous apporte de la joie, du bonheur, de la gourmandise, du plaisir. Qu’elle soit douce et heureuse pour vous et pour l’ensemble de votre famille."

Pourquoi faut-il adapter ses vœux professionnels ? Le 1er janvier, on envoie et reçoit des sms pour la nouvelle année. Cependant, quand il s’agit de contacts professionnels, il faut adapter le ton et l’envoi. Au-delà des mots employés qui doivent être plus formels, il vaut mieux attendre un peu pour adresser ses souhaits de bonheur. Au moins une semaine après le 1er janvier, les personnes rentrent généralement de vacances et les boîtes mails sont moins saturées.

N’oubliez pas les messages de remerciement ! Une fois qu’on a envoyé ses meilleurs vœux à sa famille et ses amis, encore faut-il répondre aux messages que l’on a reçu. Pour cela, un message personnalisé est nécessaire. "Merci mon ami pour ces beaux vœux de bonheur que tu m’as envoyé. Je te souhaite également le meilleur pour cette année 2021", par exemple.

Davantage de temps ensemble en 2021 Très bonne année 2021 ! Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Le temps passe et nous ne nous voyons pas assez, il est indispensable que nous passions plus de temps en 2021 que nous l’avons fait en 2020. Je t’embrasse !

2021 l'année du grand renouveau "La Santé, encore et toujours ! Tous mes voeux pour des succès par dizaine cette année, mais avant tout tous mes voeux pour une nouvelle année en pleine santé. Cette année verra le Covid-19 mis sous contrôle, et les retrouvailles n'en seront que plus belles 2021 c'est l'année du grand renouveau !"