Fin du ramadan 2020 : date, préparation de l'Aïd, questions pratiques... Toutes les réponses

RAMADAN. Quand prend fin le ramadan cette année ? Une chose est certaine, l'Aid-el Fitr est célébré ce week-end en France. Retrouvez toutes les réponses aux questions qui se posent sur la fin du "mois du jeûne".

Pourquoi les dates du ramadan changent-elles tous les ans ? Tous les ans, la date du début du ramadan change. Cette variation est due au fait que le calendrier musulman est lunaire et non solaire. C'est ainsi le calendrier hégirien. Le ramadan commence donc avec l'observation de la nouvelle lune qui marque la fin du huitième mois, chaabane. Le calendrier solaire comporte 365 jours environ tandis que le lunaire en possède près de 355. De plus, les dates varient aussi en fonction des zones géographiques. Dans le monde, le ramadan est respecté par plus de 1,5 milliard de musulmans pratiquants. Piscine, brossage de dents.. qu'est ce qui est possible pendant le ramadan ? Ceux qui observent le jeûne du mois de ramadan ne peuvent pas avaler autre chose que leur salive pendant la journée. En revanche, il est tout à fait possible de prendre une douche, un bain, d'aller à la piscine ou de se brosser les dents pendant cette période, tant qu'on ne boit pas l'eau. La plupart des interprétations semblent cependant excuser les jeûneurs qui ingéreraient de l'eau par oubli, inadvertance ou accident lors de ces activités. Quelles sont les personnes exemptées de ramadan ? L'Islam prévoit que toutes les personnes qui ont passé la puberté doivent faire le jeûne. Les enfants y sont donc généralement préparés progressivement. Mais des personnes peuvent en être exemptées dans certains cas. C'est le cas des femmes enceintes ou venant d'accoucher, des personnes âgées ou malades ou des soldats. Les femmes qui ont leurs règles peuvent aussi manger le jour, mais devront les rattraper ensuite. Peut-on allaiter pendant le ramadan ? C'est une interdiction qui pose question : l'allaitement. Il est permis d'allaiter un enfant au cours du ramadan, notamment car les interdictions du jeûne ne doivent pas "nuire à l'individu", décryptent les spécialistes. De la même façon, une femme enceinte peut pratiquer le jeûne tant que cela ne menace pas la santé du bébé à naître. Pour rappel, les musulmanes concernées peuvent rattraper les jours de jeûne qui n'auraient pas été suivis dans leur totalité, dans le laps de temps précédant le ramadan suivant. Le ramadan, l'un des cinq piliers de l'islam Pour rappel, le ramadan fait partie des cinq piliers de l'islam, classés selon un ordre bien précis : d'abord la profession de foi, qui peut suffire pour être musulman, mais à laquelle on ne peut se soustraire, même en accomplissant les autres piliers ; puis viennent la prière et l’aumône obligatoires ; et enfin le Ramadan pour ceux qui peuvent jeûner et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui ont les moyens et sont en bonne santé. Combien de musulmans pratiquent-ils le ramadan dans le monde ? Aux États-Unis, il y aurait environ 3,45 millions de musulmans, selon un chiffre du Pew Research Center. Selon cet institut, environ 80% d'entre eux observent le ramadan chaque année. Les musulmans pratiquants aux États-Unis observeraient plus le jeûne que les cinq prières quotidiennes, rapporte le site d'information Newsweek. Le Pew Research Center a également observé dans 39 pays où résident de grandes communautés de musulmans, 9 personnes sur 10 déclarent respecter le jeûne du ramadan. Cela ferait ainsi de cette période le deuxième pilier de l'islam le plus respecté au monde. Le premier n'est autre que le chahada, la profession de foi musulmane. Peut-on fumer et boire pendant le ramadan ? Il reste encore quelques jours d'interdictions, mais pour ceux qui l'ignorent, l'alcool et la cigarette ne sont pas logés à la même enseigne par la religion musulmane. Si boire est interdit quoi qu'il arrive, ramadan ou non, fumer est blâmable, mais pas défendu. En revanche, pendant le mois du ramadan, cela est interdit. Cela est également valable pour la consommation de drogue. A partir de quel âge les musulmans croyants font-ils le jeûne du ramadan ? Les enfants ne sont pas contraints de faire le jeûne du ramadan chez les musulmans. Il est d'usage de faire suivre à aux enfants les obligations du ramadan à partir de la puberté. Si l'enfant pré-pubère en est capable et s'il est établi que cela ne peut pas nuire à sa santé, il est possible de l'encourager à jeûner, pour l'habituer au rite annuel qu'il suivra toute sa vie. S'il renonce au jeûne durant le mois du ramadan, il est impossible de l'en blâmer. Les musulmans doivent-ils se rendre à la mosquée pour l'Aid-el Fitr cette année ? L'instance représentative des musulmans français, le CFCM, a encouragé les fidèles à effectuer la prière de l'Aïd el-Fitr à la maison, malgré le déconfinement débuté depuis le 11 mai et qui autorise les réunions jusqu'à 10 personnes. Cette requête va dans le sens de la position du gouvernement, qui avait précisé le 4 mai dernier, via le Premier ministre Edouard Philippe, être "prêt" à une reprise des offices religieux, mais seulement à partir du 29 mai. Quelques jours auparavant, le chef de gouvernement avait annoncé que les établissements religieux tels que les mosquées resteraient fermés jusqu'au 2 juin au moins, "si la situation sanitaire ne se dégrade pas".

Comme pour le début du ramadan, l'observation lunaire de la "Nuit du doute" intervient pour déterminer la date de fin du mois de jeûne. C'est ainsi que se décrète en effet le jour de démarrage du nouveau mois suivant celui du ramadan. En attendant, la date prévisionnelle de fin du ramadan est estimée, sur la base des calculs astronomiques, au samedi 23 mai 2020. Si l'on se réfère à la date probable de fin du ramadan 2020 / 1441 ci-dessus, correspondant au premier jour du mois de Chawwal et à la célébration de la fin du jeûne du ramadan, l'Aïd el-Fitr, aurait alors lieu à la date du dimanche 24 mai 2020.

Le ramadan est concrètement le nom du neuvième mois de l'année dans le calendrier hégirien, un mois de jeûne dans la tradition musulmane, suivi par plus d'un milliard de musulmans dans le monde. Et comme pour chaque mois de ce calendrier lunaire, il commence précisément lorsque le premier croissant de la nouvelle lune est visible dans le ciel. Selon le Coran, le premier jour du ramadan, le musulman qui le pratique doit effectuer une grande ablution - c'est à dire procéder à une purification avec de l'eau pure - et formuler son intention de faire le jeûne tous les jours du mois sacré. Autrement dit, s'abstenir de manger, boire, avoir des relations sexuelles ou fumer, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne du mois de ramadan est l'un des cinq piliers de l'Islam (c'est le quatrième), avec :

la profession de foi

la prière

la zakat (soutien financier aux personnes dans le besoin)

le pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie pour ceux qui en ont les moyens

Les interdits du mois du ramadan sont assez stricts. Manger, boire, fumer ou avoir des relations sexuelles de manière délibérée durant la journée rend "invalide" son jeûne. Puisque l'oubli ne peut être puni, en revanche, boire ou manger quelque chose par inadvertance ne rend pas le jeûne caduc. Avoir des relations sexuelles délibérément durant la journée du ramadan est considéré comme un "grand péché". Il est tout à fait autorisé d'avaler sa salive, et bien entendu, de se laver les dents. Le seul réel interdit à ce niveau est d'ingurgiter autre chose que sa propre salive. Le port de maquillage est par contre banni, même si cela peut être parfois toléré dans des pays musulmans. Il est également interdit de tenir des propos obscènes, de proférer des injures, de faire de faux témoignages et même de se livrer à un comportement "stupide". Une alimentation saine et une bonne hydratation sont également à privilégier lors des ruptures de jeûne. Globalement, faire la sieste, éviter de s'exposer au soleil et limiter ses efforts physiques font aussi partie des pratiques à respecter pour rester en bonne santé. Selon le CFCM, la zakat al-fitr, ou aumône de la rupture du jeûne, une obligation pour chaque musulman pratiquant, reste par ailleurs fixée à 7 euros par personne à charge en 2020.

"Compte tenu de la situation actuelle, les fêtes religieuses ne peuvent pas s'organiser comme cela se fait habituellement", a fait savoir le CFCM, qui a enjoint les musulmans de France à respecter le confinement pendant le ramadan, mois de jeûne sacré de l'Islam. Les mosquées doivent rester fermées durant tout le mois du jeûne. Dans son message (voir ici), le président du CFCM fait ainsi le point sur les activités impactées par la fermeture des lieux de cultes, parmi lesquelles les prières quotidiennes que les fidèles doivent finalement réaliser à domicile, ou les rituels de consommation de type préparation de mets typiques et réunions conviviales familiales, à vivre désormais en foyer réduit. Bien que le CFCM précise au passage que la pratique du jeûne n'est "pas affectée directement par le contexte actuel" puisqu'elle "dépend intrinsèquement et individuellement de chacun là où il se trouve", la solitude pourrait se faire sentir pour de nombreux fidèles.

Comment compenser l'absence (ou le manque) de dimension collective de ce rite religieux musulman pendant le confinement, alors que la France est encore confinée pour endiguer l'épidémie ? Le site The Conversation, un média qui reprend des contenus universitaires, donne quelques pistes :

Maintenir le lien grâce aux médias et aux réseaux sociaux . En se tenant informé des horaires en ligne, il est possible pour les fidèles de s'unir par la prière depuis chez eux, aux mêmes horaires que leurs proches se trouvant à distance. Face à l'impossibilité pour certaines familles de se réunir pendant les festivités, les nouvelles technologies peuvent également aider, à par exemple, "ajouter une place virtuelle à la table pour les membres de la famille éloignés", note The Conversation. Pour ce faire, il existe de nombreuses applications comme Skype, WhatsApp, Houseparty ou Zoom.

. En se tenant informé des horaires en ligne, il est possible pour les fidèles de s'unir par la prière depuis chez eux, aux mêmes horaires que leurs proches se trouvant à distance. Face à l'impossibilité pour certaines familles de se réunir pendant les festivités, les nouvelles technologies peuvent également aider, à par exemple, "ajouter une place virtuelle à la table pour les membres de la famille éloignés", note The Conversation. Pour ce faire, il existe de nombreuses applications comme Skype, WhatsApp, Houseparty ou Zoom. Participer à des collectes de fonds en ligne. Hormis le renoncement aux retrouvailles collectives se pose aussi le problème de la perte potentielle de l'esprit de générosité et de partage caractéristiques du ramadan. Pour remplacer l'organisation de repas de rupture du jeûne par les mosquées et associations caritatives à l'adresse des personnes dans le besoin, "des systèmes de distribution alternatifs respectueux des consignes sanitaires pourront être mis en place" précise le site The Conversation.

Chaque année, deux méthodes s'affrontent pour déterminer la date de fin du ramadan : celle, traditionnelle, de l'observation lunaire, qui a lieu à la Grande mosquée de Paris et à la suite de laquelle le CFCM annonce officiellement la date de fin du jeûne en France ; et celle des calculs astronomiques, qui permettent d'anticiper la date probable de fin du ramadan. La décision prise à l'issue de la première méthode, celle de l'observation lunaire, dépend aussi "des décisions prises par les pays musulmans qui continuent à se baser sur l'observation", confirme le CFCM auprès du site spécialisé Saphir News.​​​​ Si le croissant de lune (hilal) est aperçu par les musulmans dans le ciel, le mois de ramadan s'achève dès le lendemain, sinon, le surlendemain.

► La Grande mosquée de Paris organise la nuit du doute de fin du mois de ramadan ce vendredi 22 mai prochain