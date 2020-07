"DIRECT. Résultats du brevet 2020 : qui a le DNB ? Les admis académie par académie"

RESULTAT DU BREVET. Les académies d'Aix-Marseille, de Dijon, de Nantes, de Lyon, de Grenoble font partie de celles qui dévoilent les résultats du brevet 2020 aujourd'hui ! Découvrez toutes les listes des admis, avant tous les autres, grâce à notre direct et à notre moteur de recherche.

11:09 - Quel taux de mentions pour l'académie de Corse ? On l'oublie souvent, mais en plus de donner lieu à une note, le brevet des collèges attribue également des mentions. Selon les données encore légèrement provisoires fournies par le ministère de l'Education, le taux de mentions au brevet 2020 dans l'académie de Corse s'établit à 78,53%. 10:59 - Résultat du brevet : quelles seront les dernières académies à le dévoiler cette semaine ? Contrairement à ceux du bac, les résultats du brevet ne sont pas livrés le même jour dans toutes les académies. Si certains candidats ont pu avoir leurs résultats dès lundi, pour d'autres, il va falloir patienter jusqu'à vendredi. Les académies d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Limoges, de Nancy/Metz, de Nice, de Poitiers, de Strasbourg et de Toulouse ne dévoileront en effet leurs résultats du brevet que vendredi 10 juillet. 10:57 - Le résultat du brevet est consultable pour l'académie d'Aix-Marseille ! Le ministère de l'Education nationale vient de dévoiler le verdict du DNB de cette année dans l'académie du sud. Consultez-le via notre page consacrée au résultat du brevet 2020 dans l'académie d'Aix-Marseille. 10:45 - Quelle est la prochaine académie à livrer son résultat du brevet 2020 Les résultats du brevet 2020 dans l'académie d'Aix-Marseille sont dans les tuyaux... Ils doivent arriver à destination de nos pages à partir de 11h ce jeudi 9 juillet, ce qui en fera la troisième académie à dévoiler son verdict aujourd'hui, après Dijon et la Corse. 10:36 - La note du brevet prend-elle en compte les notes du 3e trimestre ? Les notes du troisième trimestre ne sont pas prises en compte pour établir la note finale du brevet, mais elles peuvent tout de même faire l'objet d'une appréciation sur le livret scolaire examiné par le jury. 10:25 - Trouvez le résultat du brevet qui vous concerne grâce à notre moteur de recherche Utilisez notre moteur de recherche en haut de page pour consulter les résultats du brevet et les éventuelles mentions dans les académies les ayant déjà publiés. La liste de ces académies est citée en-dessous du moteur de recherche, dans notre "Essentiel". Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner un nom et une académie dans ledit moteur de recherche. Bonne consultation ! 10:18 - Le taux de réussite au DNB 2020 dans l'académie de Corse Selon les chiffres encore partiels fournis par le ministère de l'Education nationale ce jeudi 9 juillet pour l'académie de Corse, le taux de réussite au DNB (Diplôme national du brevet) 2020 s'y élève à 86,61%. 10:15 - C'est quoi le "socle commun du brevet des collèges ? Le ministère de l'Education nationale indique aux enseignants et aux parents que l'évaluation du "socle commun", qui représente 400 points, se fait sur "la maîtrise de chacune des huit composantes", "appréciée lors du conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 3e". La grille d'évaluation est la suivante pour les huit composantes : "Maîtrise insuffisante (10 points) ; Maîtrise fragile (25 points) ; Maîtrise satisfaisante (40 points) ; Très bonne maîtrise (50 points)". 10:14 - Comment se calcule vraiment la note finale du DNB 2020 ? Dans le détail, la note qui est cette année attribuée aux collégiens à la place de celle des épreuves finales habituelles est : la moyenne des moyennes des deux premiers trimestres en français, mathématiques, histoire-géographie et sciences. Normalement, les collégiens sont évalués sur un total de 800 points, mais pour cette session du brevet des collèges 2020, la grille d’évaluation est établie sur 700 points. 10:03 - Quel taux de mentions au DNB 2020 pour l'académie de Dijon ? Selon les chiffres encore légèrement provisoires fournis par le ministère de l'Intérieur ce jeudi 9 juillet, l'Académie de Dijon présente un taux de mentions au DNB 2020 de 78,2% (taux de mentions calculé sur 10 809 candidats). 10:02 - Les résultats du brevet 2020 sont arrivés pour l'académie de Corse Les résultats du brevet viennent d'être dévoilés pour l'académie de l'île de Beauté ! Consultez-les sur notre page dédiée au résultat du brevet 2020 dans l'académie de Corse. Sur 2688 candidats, 2468 ont obtenu le Brevet général selon les premières données fournies par l'académie. 10:00 - Quel taux de réussite pour le brevet 2020 à Dijon ? Pour l'académie de Dijon, qui a livré son verdict vers 9h ce jeudi, les données provisoires du ministère de l'Education nationale permettent déjà de voir se dessiner un taux de réussite au brevet 2020 de 89,51% au sein de cette même académie. 09:50 - Quelle est la prochaine académie à publier ses résultats du brevet ? C'est l'académie de Corse qui, à partir de 10h, doit livrer son verdict pour le DNB 2020. Elle sera alors la deuxième académie de la journée sur dix à officialiser les résultats du brevet de cette année. 09:36 - Les résultats du brevet pour l'académie de Nantes, publiés dans la journée Le site internet de l'académie de Nantes n'indique pas d'horaire spécifique, mais le résultat du DNB (diplôme national du brevet) 2020 pour l'académie de Nantes doit en tout cas y être publié dans la journée de ce jeudi 9 juillet. 09:26 - Comment se passe l'attribution du brevet pour les élèves en section internationale ? Pour les élèves en section internationale, l'attribution du brevet s'établit en ajoutant aux moyennes des disciplines faisant habituellement l'objet d'une épreuve écrite, la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues lors des cours de formation de : la langue de la section, notée sur 50 points

la discipline non-linguistique (enseignée en langue étrangère), notée sur 50 points LIRE PLUS

Les résultats du brevet 2020 au global doivent cette année majoritairement être communiqués du mercredi 8 au vendredi 10 juillet. Mais la date et l'heure de la diffusion des résultats du brevet varie selon les académies (voir le tableau ci-dessous). Contrairement aux résultats du bac, les résultats du brevet sont en effet communiqués sur plusieurs jours. Voici les dates et horaires communiqués par les rectorats au Parisien Etudiant en fonction des académies :

Date et heure des résultats du brevet 2020 Académie Jour Heure Aix-Marseille Jeudi 9 juillet 11h Amiens Vendredi 10 juillet 18h Besançon Jeudi 9 juillet 14h Bordeaux Vendredi 10 juillet 17h Caen Lundi 6 juillet non communiqué Clermont-Ferrand Vendredi 10 juillet 14h Corse Jeudi 9 juillet 10h Créteil Mercredi 8 juillet 10h Dijon Jeudi 9 juillet 9h Grenoble Jeudi 9 juillet 14h Guadeloupe - - Guyane - - Lille Mercredi 8 juillet 15h Limoges Vendredi 10 juillet 17h Lyon Jeudi 9 juillet 15h Martinique Mercredi 8 juillet 10h Mayotte - - Montpellier Jeudi 9 juillet 14h Nancy Metz Vendredi 10 juillet 14h Nantes Jeudi 9 juillet Dans la matinée Nice Vendredi 10 juillet 14h Orléans/Tours Jeudi 9 juillet 12h Paris Mercredi 8 juillet 10h Poitiers Vendredi 10 juillet Dans l'après-midi Reims Jeudi 9 juillet 14h30 Rennes Mercredi 8 juillet 17h Réunion Mercredi 8 juillet 16h Rouen Lundi 6 juillet 15h Strasbourg Vendredi 10 juillet 11h Toulouse Vendredi 10 juillet 10h Versailles Mercredi 8 juillet 10h

Points et mentions du brevet 2020

Habituellement, pour obtenir le diplôme national du brevet (DNB), il faut pour rappel décrocher au moins la moyenne, soit 400 points, puisque le brevet des collèges est noté sur 800 points. La moitié des points se base sur le contrôle continu, l'autre moitié sur les épreuves écrites. Mais cette année, pas d'oral, le DNB 2020 est donc noté sur 700 points (puisque l'oral compte pour 100 points). Pour décrocher le brevet des collèges 2020, il faut ainsi obtenir au moins 350 points sur 700.

Les mentions du brevet des collèges s'établissent normalement comme suit, sachant que les mention "Bien" et "Très bien" donnent droit à une bourse au mérite au lycée à certaines conditions détaillées par le Ministère :

au moins 480 points obtenus (12/20) : mention "Assez bien"

obtenus (12/20) : mention "Assez bien" au moins 560 points obtenus (14/20) : mention "Bien"

obtenus (14/20) : mention "Bien" au moins 640 points obtenus (16/20) : mention "Très bien"

Attention, pour le DNB 2020, la notation change, compte tenu de la suppression de l'oral et des 100 points liées à cette épreuve. Les mentions sont donc, cette année seulement, attribuées sur cette grille :

au moins 420 points obtenus (12/20 : mention "Assez bien"

obtenus (12/20 : mention "Assez bien" au moins 490 points obtenus (14/20) : mention "Bien"

obtenus (14/20) : mention "Bien" au moins 560 points obtenus (16/20) : mention "Très bien"

► Consulter les annales et les sujets zéros mis à disposition des élèves par le ministère de l'Education nationale sur son site

Chaque année, Linternaute.com met en ligne des listes d'admis par académie, ville et nom d'élève. Le moteur de recherche placé en haut de page permet d'accéder aux résultats du brevet 2020 par nom d'élève dès sa publication. Autres dispositifs interactifs qui permettent notamment de savoir si une connaissance a eu ou pas son brevet, les liste à puces et carte interactive ci-dessous vous offrent de consulter les résultats du brevet des collèges 2020 par académie et par ville !

Lundi 14 septembre 2020 : 9h-10h30 et 10h45-12h15 : Français / 14h30-16h30 : Mathématiques

9h-10h30 et 10h45-12h15 : Français / 14h30-16h30 : Mathématiques Mardi 15 septembre 2020 : 9h-11h : Histoire-géographie et enseignement moral et civique / 13h30-14h30 : Sciences / 15h-16h30 : Langue vivante étrangère

N.B. : l'ordre du passage des épreuves est inversé pour la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cela vaut pour chaque journée d'épreuve, à l'instar de la première session.

La session de remplacement, ou "session de septembre", s'adresse habituellement aux candidats dans l'impossibilité de passer le brevet lors de la session de juin pour cas de force majeure. Comme le précise le site officiel du ministère de l'Education, la situation est plus complexe encore en cette année de crise sanitaire liée au Covid-19, d'où un élargissement pour 2020 :

aux candidats "ne pouvant faire valoir auprès du jury de résultats de contrôle continu" et pour qui "aucun établissement de formation ne peut présenter de livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu"

aux candidats dont le livret scolaire ou le livret de de formation ou le dossier de contrôle continu "ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences"

"à titre exceptionnel et sur autorisation du jury", aux candidats au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles, au brevet des métiers d'art, au brevet professionnel, à la mention complémentaire ayant obtenu à l'examen une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20

à titre exceptionnel et sur autorisation du jury, aux candidats qui ont présenté ou non l'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel de juillet et ont obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20

Le ministère de l'Education précise toutefois que les épreuves de remplacement ne concernent pas les candidats n'ayant pas atteint les seuils minimums de périodes en milieu professionnel ou de formation théorique en centre de formation d'apprentis ou d'activité professionnelle ne sont pas atteints (les seuils en question ayant été réduits afin de tenir compte de la crise sanitaire).

Enfin, les candidats à la session de remplacement ont la possibilité de choisir entre la présentation de toutes les épreuves, ou uniquement celles correspondant à une unité pour laquelle ils ont obtenu une note en-dessous de 10/20. Dans ce deuxième cas, ils conservent alors à leur demande les notes au-dessus de 10, et les notes décrochées aux épreuves de remplacement se substituent aux autres notes obtenues.