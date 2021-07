"Résultat du brevet 2021 : consultez tous les résultats par ville et par académie"

RESULTATS BREVET 2021. Le brevet des collèges 2021 a enfin livré son verdict dans l'ensemble des académies de France. Découvrez tous les résultats du DNB grâce à notre moteur de recherches et à notre carte interactive...

Le résultat du brevet 2021 a été dévoilé dans la semaine du 5 au 9 juillet, principalement les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juillet, selon les académies. Les listes d'admis au DNB sont désormais toutes connues. Pour consulter les résultats du brevet des collèges 2021, utilisez le moteur de recherche ci-dessus pour trouver le nom d'un candidat ou utilisez notre carte interactive ci-dessous pour afficher les listes des admis dans une ville ou une académie. Si le taux de réussite de cette année 2021 n'est pas encore connu, il s'élevait à 93,72% l'année dernière, à l'issue des résultats du brevet. Un record. Mais il faut se souvenir que les épreuves écrites sous forme d'examen avaient été annulées à l'époque, à cause de l'épidémie de coronavirus. Cette année, les candidats ont à l'inverse passé toutes les épreuves : français, histoire-géographie, sciences et maths.

Les résultats du brevet ne seront parfaitement complets que dans quelques mois. S'il n'y a pas de rattrapage comme pour le bac, une épreuve de remplacement est prévue en septembre pour les candidats individuels et ceux qui n'ont pas pu être évalués par le contrôle continu. Les candidats admis ne pourront d'ailleurs récupérer leur diplôme officiel qu'à la rentrée auprès de leur ancien collège. Un événement est organisé pour l'occasion, la cérémonie républicaine de remise des brevets, elle "rassemble la communauté éducative et les élus autour des élèves qui achèvent leur parcours scolaire commun. Elle permet de dire le rôle essentiel de l'école dans la République et de féliciter les élèves qui ont obtenu leur premier diplôme. Elle donne à voir aux élèves qui les suivent au collège des modèles de réussite", selon le ministère de l'Education.

Le brevet est noté sur 800 points, et il fallait un minimum de 400 points pour l'obtenir. Le contrôle continu était pris en compte dans la notation cette année, y compris les projets réalisés en classe, à l'instar des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires). Les nombres de points par matières fonctionnent comme suit : 10 points pour une maîtrise "insuffisante" ; 25 points pour une maîtrise "fragile", 40 points pour un travail "satisfaisant" et 50 points pour une "très bonne" maîtrise. Si l'élève a récolté 50 points partout, il a accumulé le maximum possible pour la partie contrôle continu du brevet, soit 400 points (pour rappel, il s'agit de la moitié de la totalité des points du diplôme).

Les épreuves finales ne représentent donc "que" la moitié du barème total du brevet chaque année. Il y en a cinq, notées sur 400 points : l'oral (noté sur 100 points), les épreuves écrites de français et de mathématiques (notées sur 100 points chacune), ainsi que celles d'histoire-géographie et de sciences (chacune évaluée sur 50 points). Il est possible de gagner jusqu'à 20 points en plus si une option facultative a été suivie.