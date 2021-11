Black Friday PS5 et PS4 : enfin des stocks chez Fnac, Cdiscount... !

BLACK FRIDAY PS5. Toujours aussi difficile à trouver sur le web, la PS5 profite du Black Friday pour se voir proposée à nouveau sur des sites comme la Fnac, Cdiscount ou Rakutent. Attention, les stocks restent limités !

[Mis à jour le 17 novembre 2021 à 11h12] Il fallait réagir vite ce mercredi 17 novembre pour se procurer une PS5 ! A quelques jours du Black Friday 2021, la précieuse nouvelle PlayStation s'est vue proposer pendant quelques minutes sur différentes plateformes. C'était le cas du site officiel de PlayStation où les heureux inscrits ont pu recevoir l'alerte tant attendue. Des réassorts avec des stocks à nouveau limités ont également été signalés chez Cdiscount et Fnac.com. Des stocks vite épuisés évidemment mais qui donnent aussi une tendance pour les prochains jours, à l'approche de la "vraie" date du Black Friday, le 26 novembre prochain.

Si vous êtes encore à la recherche de votre PS5, sachez que les rumeurs vont bon train sur de nouveaux approvisionnements en dépit des difficultés persistantes d'approvisionnement en puces électroniques. La pénurie rend difficile la fabrication de la dernière PlayStation 5. Le revendeur qui parviendra à proposer un stock conséquent de PS5 à l'occasion du Black Friday prendra donc à coup sûr une longueur d'avance sur la concurrence. Amazon, la Fnac, Cdiscount seraient en pole position pour vous proposer la PS5 ces prochains jours.

Une chose est sûre, il faudra être sur le qui-vive et réagir très vite lors des prochains réassorts de PS5. Quelques conseils sont bons à prendre. En premier, créez vous des alertes sur les principaux sites : Amazon, Fnac Darty, Micromania mais aussi Cultura, Carrefour, Leclerc sans compter la plateforme française CDiscount. Vous serez ainsi informés de l'arrivée de nouveaux stocks. Et pour réagir vite, mieux vaut déjà avoir un compte en ligne créé avec vos identifiants. Dernière petite astuce, placez la PS5 dans votre panier. Quand elle sera à nouveau disponible, vous pourrez ainsi réagir au quart de tour ! Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter spéciale Black Friday ainsi qu'aux alertes sur cet article.

Dur, dur pour l'heure de se procurer la nouvelle console de Sony. La PS5 reste un Graal tant les stocks sont rares et les maigres approvisionnements vite épuisés.

Pour réagir au plus vite, mieux vaut avoir en favori les pages PS5 des sites de vente en ligne. En voici quelques-unes :

Le Black Friday est souvent l'occasion de profiter de gros rabais sur les différentes offres d'abonnement. Le gaming en fait partie avec des promos régulières sur l'abonnement PlayStation Plus qui permet notamment de jouer en ligne.

Les difficultés d'approvisionnement de la PS5 profitent à sa devancière, la PS4, qui voit sa durée de vie allongée et bénéficie toujours de jeux très récents et d'un catalogue bien plus fourni. Pour ce Black Friday 2021, les offres devraient être légion. Amazon a déjà dégainé quelques offres sur des jeux mais les bons plans les plus intéressants devraient apparaître prochainement en ligne.