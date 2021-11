Black Friday PS5 : de rares offres, où trouver des stocks ce vendredi ?

BLACK FRIDAY PS5. Le Black Friday a débuté, une journée qui s'annonce nuageuse pour les joueurs en quête d'une Playstation 5. Malgré tout, on a pu voir quelques exemplaires apparaître dans la matinée et on s'attend à de belles éclaircies dans l'après-midi.

[Mis à jour le 26 novembre 2021 à 12h50] L'heure fatidique a sonné ! Le Black Friday a débuté ce vendredi 26 novembre et on a déjà pu entrapercevoir quelques réassorts de PS5 chez certains revendeurs français. Malheureusement, les stocks sont toujours dans des quantités très limitées et la demande toujours aussi forte, rendant extrêmement difficile l'achat de la console de Sony. C'est chez CDiscount et Micromania que les premiers exemplaires sont apparus brièvement ce vendredi, faisant le bonheur des internautes les plus rapides et les plus chanceux. Mais la journée n'est pas terminée, et le silence de certains gros acteurs du e-commerce français laisse présager des réassorts dans l'après-midi et la soirée.

Ce vendredi matin on a pu la retrouver chez CDiscount mais aussi chez Micromania, et particulièrement sur l'application Android du revendeur de jeux vidéo français. Gardez espoir, elle pourra apparaître sur les sites PC un peu plus tard dans la journée. Si jamais des stocks sont disponibles, il vous faudra sûrement patienter en file d'attente pour parvenir sur le site. On vous le disait dans l'introduction, les stocks sont très limités et la demande est forte, il faudra tout de même du courage, de la patience et une bonne dose de chance pour arriver à valider son panier. Comme toujours, le revendeur affiche ses offres PS5 en premier sur son application mobile avant de les montrer sur son site web, alors n'hésitez pas à la télécharger.

Malheureusement, il est toujours aussi compliqué de se procurer une Playstation 5, malgré le Black Friday. Seuls quelques chanceux ont pu profiter des quelques réassorts de ce vendredi matin. De nombreuses rumeurs au sujet d'éventuels réapprovisionnements massifs entouraient le Black Friday, mais elles semblent pour l'instant remises en doute. Cependant, il y a de grandes chances qu'Amazon, la Fnac et les autres revendeurs rentrent aussi dans la danse un peu plus tard dans la journée. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page où nous vous tiendrons informés des éventuels stocks disponibles, sur l'ensemble des sites des revendeurs.

Quelles sont les meilleures offres sur la PS5 pendant le Black Friday ?

La PS5 reste un Graal tant les stocks sont rares et les maigres approvisionnements vite épuisés. Pour réagir au plus vite, mieux vaut avoir en favori les pages PS5 des sites de vente en ligne. En voici quelques-unes :

Pourquoi la PS5 est-elle si peu disponible pour le Black Friday ?

Si vous vous interrogez toujours sur l'absence totale de PS5 en magasin, sachez que cette situation prend ses racines l'année dernière en pleine crise du coronavirus. En effet, la crise sanitaire a fortement impacté la production de microcomposants en forçant à la fermeture les usines chinoises qui fournissent le gros du stock mondial. Ces petites puces électroniques que l'on retrouve dans les carte graphiques, les consoles et les voitures (entre autres) sont donc très difficiles à se procurer ce qui ralentit fortement la production de la Playstation 5. En ce qui concerne un éventuel retour à la normale, les professionnels et les économistes avancent la date de courant voire fin 2022. Ce n'est pas (encore ?) le réassort massif tant attendu mais la PlayStation 5 a fait plusieurs apparitions surprise sur le web pour le Black Friday 2021.

La PS5 est-elle chez CDiscount pour le Black Friday ?

Chez CDiscount, on a pu apercevoir quelques réassort de PS5 en cette semaine de Black Friday. Malheureusement, ces packs ont été vendus dans des quantités très limitées et seuls quelques rares chanceux sont parvenus à en obtenir. Mais il ne faut pas perdre espoir, la PS5 peut revenir à tout moment lors de ventes flash et il faudra être sur le qui-vive afin de s'en procurer une. N'hésitez pas à surveiller vos réseaux sociaux, cet article et le compte Twitter de CDiscount pour profiter d'une offre éventuelle. On croise les doigts amis gamers, mais ce week-end risque d'être compliqué pour ceux qui souhaitent se procurer la console phare de Sony.

La PS5 est-elle chez Micromania pour le Black Friday ?

Pour l'instant, aucune nouvelle de réassort chez le populaire vendeur de jeux vidéo français. Les stocks restent aussi introuvables qu'en temps normal, bien que des rumeurs courent au sujet de réapprovisionnements ce jour. Il faudra donc activer ses alertes et surveiller ses notifications si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté en cette période de vendredi noir. N'hésitez pas à vous rendre périodiquement sur cet article pour vous informer des offres les plus récentes.. Comme d'habitude, la PS5 sera l'un des produits les plus prisés de ce week-end de Black Friday, alors prenez les devants, créez-vous un compte chez Micromania afin de gagner du temps lors d'un éventuel réassort.

Quels sont les prix de la PS5 pour le Black Friday ?

Certains chanceux ont pu obtenir leur PS5 ces derniers jours lors de courtes opérations événements orchestrées par Veepee, Carrefour ou Micromania. D'autres se sont heurtés à des sites pris d'assaut et rapidement plantés. Bugs, lenteurs, sites hors-service... Les plaintes des gamers ont été nombreuses, autant que les critiques envers ceux qui revendent ensuite la PS5 à un prix gonflé. Ce matin encore, on peut d'ailleurs trouver des consoles PS5 sur des market places à des prix très supérieurs au tarif officiel. Comptez parfois jusqu'à 1000 euros pour une console vendue habituellement 499 euros, bien loin de la "bonne affaire" prônée par le Black Friday. Mais en ces temps de crise et de problème d'approvisionnement, nul doute que ces rares consoles trouvent preneurs rapidement...

La PS4 est-elle bradée pendant le Black Friday ?

Le Black Friday est souvent l'occasion de profiter de gros rabais sur les différentes offres d'abonnement. Le gaming en fait partie avec des promos régulières sur l'abonnement PlayStation Plus qui permet notamment de jouer en ligne.