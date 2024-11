Black Friday PS5 : la PS5 Pro enfin en promo ! La PS5 Slim bientôt à prix cassé

BLACK FRIDAY PS5. Premier rabais en ligne sur la PS5 Pro. Le Black Friday 2024 est (presque) déjà lancé. La PS5 Pro est scrutée et profite d'un premier rabais mais les meilleures promos sont annoncées sur la PS5 Slim classique.

Black Friday 2024 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. newsletter.form.rgpd.part1 newsletter.form.rgpd.part2 newsletter.form.rgpd.part3 newsletter.form.rgpd.part4

Le Black Friday 2024 est (déjà) là. Si vous cherchez une PlayStation 5 avant les fêtes, c'est le moment de scruter les prix ! Sony vient de sortir la version "Pro", annoncée à la rentrée et disponible à partir du 7 novembre. La sortie de ce nouvel opus "boosté" pourrait aussi et surtout agir sur les prix de la PS5 "classique" avec des packs attendus durant le Black Friday, les fameux "bundles". Surprise tout de même avec de premières promos en ligne sur la PS5 Pro dès le début du mois de novembre ! Rakuten propose ainsi un coupon de 10 euros, faisant tomber le prix de la console à 789 euros. En revanche, pas de miracles pour ceux en quête d'un lecteur optique pour CD, qui complète les PS5 Digital Edition et PS5 Pro qui en sont dépourvus. Ces lecteurs sont très difficiles à trouver chez les revendeurs avec des ruptures de stock et des prix très élevés chez des revendeurs indépendants.

Une meilleure opportunité pourrait toutefois se présenter prochainement. Plus que quelques heures à patienter pour la découvrir ? Depuis le début de semaine, les rumeurs se succèdent sur une possible future baisse de prix sur la PS5, dans ses version Slim et Digital Edition. Selon plusieurs sources, dont le site spécialisé Dealabs, Sony aurait opté pour une baisse de prix sur la période du Black Friday 2024.

La console japonaise pourrait ainsi profiter d'une promotion d'environ 75 euros par rapport au prix actuel. Cette offre débuterait très prochainement, le vendredi 22 novembre pour s'achever le 12 décembre. La date du 22 novembre n'est pas anodine puisqu'elle correspond au vendredi précédant le "vrai" jour du Black Friday, programmé le vendredi 29 novembre 2024... Mais comme toujours, les promotions apparaissent bien avant sur le web ! Certaines sont même déjà en ligne...

Quels sont les meilleurs prix de la PS5 en ligne, de premières promos avant le Black Friday 2024 ?

La PS5 est disponible en plusieurs versions : Standard, Slim et Pro. La Standard a été la toute première génération de PS5, suivie de la déclinaison Slim (enfin plus petite) et de la version Pro plus puissante présentée à la rentrée 2024. Chaque console a donc son tarif. La console PS5 la moins chère reste la version dite "Digital" dépourvue de lecteur de disque et qui ne permet de jouer qu'en version dématéralisée en téléchargeant vos jeux sur le net. C'est d'ailleurs également le cas de la PS5 Pro bien plus onéreuse, ce qui a fait grincer des dents à la sortie de cette console boostée au prix très "premium"... Les lecteurs de disque optique indépendants, qui permettent de jouer à des jeux en disque, sont en plus difficiles à dénicher.

PS5 Standard Edition Neuf à partir de 476,99 € Occasion à partir de 450,00 € Rakuten 476,99 € Voir

Fnac 549,75 € 499,99 € Voir

Amazon 540,00 € Voir

Darty 549,99 € Voir

Son-Video 549,99 € Voir

Cdiscount 549,00 € Voir

Electro Dépôt 548,97 € Voir

Leclerc 549,00 € Voir

Micromania 549,99 € Voir

Materiel.net 579,95 € Voir Rakuten 476,99 € 450,00 € Voir

Fnac 549,75 € 762,33 € Voir

PS5 Digital Edition Neuf à partir de 418,99 € Occasion à partir de 381,63 € Cdiscount 418,99 € Voir

Rakuten 446,27 € Voir

Amazon 449,00 € Voir

Darty 449,99 € Voir

Fnac 449,75 € Voir

Son-Video 449,99 € Voir

Electro Dépôt 448,97 € Voir

Leclerc 449,00 € Voir

Micromania 449,99 € Voir Amazon 449,00 € 381,63 € Voir

Rakuten 446,27 € 414,99 € Voir

Reconditionné 489,00 € 445,00 € Voir

Fnac 449,75 € 449,99 € Voir

Quels sont les prix de la nouvelle PS5 Pro ?

Il ne faudra sans doute pas s'attendre à de très grosses promos sur la nouvelle PS5 Pro, sortie à la rentrée 2024. Les marchands pourraient toutefois dégainer quelques packs et offres spéciales, avec des accessoires comme une 2e manette incluse. Le prix "officiel" affiché est de 799 euros.

PS5 Pro Neuf à partir de 736,00 € Fnac 799,75 € 736,00 € Voir

Rakuten 798,00 € Voir

Darty 799,99 € Voir

Amazon 799,00 € Voir

Son-Video 799,99 € Voir

Cdiscount 824,00 € 799,00 € Voir

Electro Dépôt 799,97 € Voir

Micromania 799,99 € Voir

Pixmania 999,99 € Voir

Quels seront les packs PS5 vendus durant le Black Friday 2024 ?

Chaque année, le Black Friday est aussi l'occasion de profiter de "packs" spéciaux qui combinent la console et des accessoires : manettes et/ou jeux. Les jeux sont souvent des opus récemment sortis ou des valeurs sûres. On retrouve ainsi régulièrement des packs permettant de profiter de points ou d'avantages (DLC) sur le jeu Fortnite, très apprécié des ados. Les jeux de sport les plus populaires comme FC25 (l'ex-FIFA) ou NBA 2K sont aussi régulièrement proposés dans ces packs. Cette année, rien n'est encore officiel mais le site spécialisé Dealabs annonce déjà un possible pack avec des points Fortnite. Ces packs permettent aussi de profiter de tarifs plus avantageux que des achats séparément.