Black Friday TV : les télés parmi les bons plans de l'édition 2023

Des télévisions en promo durant le Black Friday 2023 ? C'est une certitude ! Mais attention à comparer les offres. D'autant que des bons plans sont déjà en ligne.

A quelques semaines des fêtes de fin d'année, il est temps de penser aux gros achats qui font plaisir. Le Black Friday 2023 permet de faire des économies parfois importantes, c'est donc un moment judicieux pour prendre le temps de regarder les offres. Les promotions seront bien là cette année sur une vaste sélection de télévisions, car il s'agit d'un produit très recherché lorsqu'il y a des opérations de rabais, et les enseignes de vente en ligne le savent bien. Darty, La Fnac, Amazon, CDiscount et tous les grands acteurs ont déjà listé les télévisions qui seront en promotions et avec quelle réduction.

Dans cette page spéciale "Black Friday TV", retrouvez les meilleures offres sur les télévisions dénichées par la rédaction de Linternaute.com. OLED, 4K, HD, vous trouverez forcément celle qui vous convient parmi les différents modèles en promotion. Les réductions sont valables sur toutes tailles d'écran 50, 55 ou même 70 pouces.

Dans cet article, nous comparons déjà pour vous les prix des meilleures télévisions, allant du haut de gamme aux prix les plus abordables. Les rabais proviennent de cybermarchands aussi divers qu'Amazon, Rakuten, Boulanger, Rue du Commerce, la Fnac ou encore Cdiscount, et vont chercher chez de nombreuses marques : Sony, Samsung, Philips, Xiaomi, LG, Hisense et bien plus.

Le Black Friday n'est pas encore là, mais des offres promotionnelles sont déjà là. Nous vous proposons déjà quelques bonnes affaires avant le début de l'opération de promo.

Les MEILLEURES OFFRES TV du moment

Promotions sur des TV pas chères

SI vous ne voulez pas dépenser une fortune sur une télévision, les tarifs de ces télévisions petit-prix sont aussi contenus sur les TV à moins de 300 euros, voire à moins de 200 euros.

TV LED 80 cm HY-TVSAND32-002 Neuf à partir de 159,99 € Cdiscount 159,99 € Voir

Fnac 169,99 € Voir

Rue du Commerce 169,99 € Voir

Amazon 179,99 € Voir

Rakuten 224,99 € Voir

CELED32HDV223B7 - TV LED HD 32'' (80 cm) non smart - 3 x HDMI - 2 x USB Neuf à partir de 99,99 € Occasion à partir de 114,57 € Cdiscount 99,99 € Voir

Fnac 103,79 € Voir

Rue du Commerce 104,50 € Voir

Rakuten 114,67 € Voir

Darty 112,32 € Voir Rakuten 114,67 € 114,57 € Voir

Promotions sur des télés petit écran

Les petits écrans sont utiles et souvent utilisés en appoint. Les promotions existent aussi sur ce marché de la télévision, et le Black Friday 2023 sera aussi l'occasion de faire des bonnes affaires.

TV LCD 60 cm HY-TVS24HD-005 Neuf à partir de 137,00 € Rakuten 137,00 € Voir

Cdiscount 139,99 € Voir

Amazon 159,99 € 149,99 € Voir

Fnac 149,99 € Voir

Rue du Commerce 149,99 € Voir

Ubaldi 169,00 € Voir

Darty 205,87 € Voir

5s-Televisor 24" Samsung UE24N4305 Smart Tv Neuf à partir de 208,70 € Occasion à partir de 154,47 € Cdiscount 208,70 € Voir

Amazon 211,37 € Voir

Rakuten 211,90 € Voir

Rue du Commerce 212,54 € Voir

Darty 212,54 € Voir

Fnac 216,32 € Voir Amazon 211,37 € 154,47 € Voir

Promotions sur les TV OLED 4K

Les télévisions dont les prix sont compris entre 500 et 1500 euros sont toujours au cœur d'une petite guerre des prix. On retrouvait lors de la dernière édition des promotions d'ampleur et des rabais significatifs sur cette cible : les TV pour lesquelles il faut préparer un budget important, mais sans entrer dans le très haut de gamme.

Les télévisions les plus chères sont souvent les meilleures, il n'y a pas de secret. Elles intègrent des technologies de pointe, qui rendent l'image et le son d'une toute autre qualité que les TV vendues sur le marché à moins de 1500 euros.

TV OLED 4K 121 cm TX-48LZ1500E Neuf à partir de 1099,00 € Ubaldi 1099,00 € Voir

Rue du Commerce 1101,00 € Voir

Cdiscount 1114,00 € Voir

Fnac 1116,00 € Voir

Darty 1116,00 € Voir

Rakuten 1160,00 € Voir

Amazon 1694,00 € Voir

TV QLED Samsung TQ55Q60C 2023 Neuf à partir de 589,00 € Rue du Commerce 589,00 € Voir

Amazon 999,00 € 669,00 € Voir

Darty 689,20 € Voir

Cdiscount 699,99 € Voir

Leclerc 699,00 € Voir

Rakuten 717,10 € Voir

Fnac 730,83 € Voir

Electro Dépôt 789,00 € Voir

Les télévisions sont très vendues durant et après le Black Friday. Soyez vigilants et comparez bien les différentes offres avant l'acte d'achat car il n'est pas trop tard. Il est très utile de comparer les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais.