Black Friday iPhone : quelles promos sur les iPhone 13, 12 et 11 cette année ?

BLACK FRIDAY APPLE IPHONE. Comme chaque année, l'iPhone d'Apple sera l'un des produits les plus recherchés lors du Black Friday 2021, qui approche désormais à grands pas. Si peu de promos sont attendues sur le tout nouvel iPhone 13, les iPhone 12 te 11 pourraient voir leurs prix baisser...

Le Black Friday est de retour en ce mois de novembre 2021 et déjà les rumeurs s'accumulent sur les produits qui seront ou non bradés lors de cette nouvelle édition. Alors qu'il se dit qu'Apple pourrait avoir du mal à tenir des stocks suffisant pour contenter la demande en iPhone 13 avant Noël, les yeux seront donc rivés sur la firme de Cupertino ce 26 novembre, date du Black Friday 2021. L'iPhone 13 a été dévoilé à la mi-septembre par Apple et est commercialisé depuis seulement quelques semaines. La nouveauté et la gestion tendue des stocks devrait rendre difficile tout effort sur le prix du nouveau bijou.

Pourtant, à plus de 20 jours du Black Friday, l'iPhone 13 et ses déclinaisons (iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max) sont déjà proposés avec une petite réduction chez certains opérateurs et revendeurs. Difficile de parler honnêtement de prix qui "s'écroulent", mais l'opérateur SFR propose par exemple depuis plusieurs semaines 40 euros de remise sur les différents modèles du dernier iPhone. Chez Rakuten, une réduction comparable est aussi appliquée sur l'iPhone 13 Mini Rouge 128 Go.

L'iPhone 13 en promotion avant le Black Friday

40 € de remise sur l'iPhone 13 Mini 759 € VOIR L'OFFRE sur RED by SFR

iPhone 13 Mini Rouge 128 Go 764,00 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Quelles promos sur les iPhone pour le Black Friday 2021 ?

Chaque année, les iPhone sont scrutés de très près par les consommateurs en quête de la perle rare. Même si Apple n'est traditionnellement pas un participant acharné du Black Friday, on a pu trouver en ligne lors de la dernière édition quelques offres chez les revendeurs. Il était ainsi possible d'économiser quelques dizaines d'euros de réduction sur l'iPhone 12 (le dernier iPhone en date à l'époque) chez le très agressif Rakuten ou chez Red by SFR, qui proposait déjà le smartphone en précommande avec 50 euros de remise à l'époque. Une baisse de prix suffisamment rare concernant le dernier iPhone pour être soulignée. Mais c'est bien vers les précédentes générations d'iPhone qu'il fallait se tourner pour profiter pleinement du Black Friday entre fin novembre et début décembre.

L'iPhone 11 aura été, selon les déclinaisons, bradé chez Amazon, Fnac, Darty ou encore Boulanger. L'iPhone SE (ou iPhone SE2) était lui aussi en baisse. Il fallait aussi jeter un oeil aux promotions sur les iPhone X, iPhone XR ou iPhone XS plus anciens, mais qui montraient de jolies chutes de prix.

Quelles offres sur l'iPhone 12 pour le Black Friday ?

L'iPhone 12 ayant été commercialisé il y a plus d'un an désormais, les offres sur le smartphone d'Apple, qui étaient assez limitées lors du dernier Black Friday, devraient s'évérer plus nombreuses en 2021. L'année passée déjà, en plein Black Friday, il était possible de précommander l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max chez certains marchands et opérateurs avec quelques dizaines d'euros d'économie sur le prix de départ.

Si vous avez besoin d'actualiser votre référentiel de prix avant le Black Friday 2021, sachez qu'à deux mois de l'événement, on peut déjà trouver l'iPhone 12 Mini Rouge 64 Go entre 620 et 650 euros chez plusieurs revendeurs, à peine plus de 600 euros même chez Rakuten. L'iPhone 12 128Go affiche 777 euros à la Fnac, 859 euros chez la majorité des revendeurs, l'iPhone 12 Pro 128 Go est à 965 euros chez Rakuten, mais à environ 1000 euros chez les autres. L'iPhone 12 Pro Max est vendu pour une centaine d'euros de plus.

Quelles offres sur l'iPhone 11 d'Apple pour le Black Friday ?

Le téléphone très attendu du dernier Black Friday était l'iPhone 11. Alors que des réductions sur l'iPhone 11 Pro Max avaient déjà été observées dans le courant de l'année 2020, ce dernier a fait l'objet d'offres beaucoup plus nombreuses lors du "Vendredi Noir". On n'en attendait pas moins de l'appareil, qui avait largement dépassé son premier anniversaire. Les meilleures offres se sont alors portées sur l'iPhone 11 64Go et son grand frère de 128Go.

Et cette année ? L'iPhone 11 restera certainement parmi les produits les plus recherchés lors du Black Friday. A deux mois du "Vendredi Noir" version 2021, l'iPhone 11 64Go se situait sous la barre des 600 euros, l'iPhone 11 128 Go à 639 euros.

Quelles offres sur l'iPhone SE pour le Black Friday ?

L'iPhone SE, peut être plus encore que l'iPhone 11, a bénéficié d'offres très abordables lors de la dernière édition du Black Friday. Comme nous l'avons déjà vu, Apple n'hésite pas à réduire le prix de ces iPhone intermédiaires lors de ce genre d'opération commerciale, reprenant les technologies phares du dernier modèle dans un format plus ancien (la référence serait l'iPhone 7 et l'iPhone 8 pour le SE).

A la mi-octobre 2021, l'iPhone SE est quant à lui passé sous la barre des 500 euros dans sa version 64 Go. Il se situait à 539 euros chez la majorité des revendeurs Apple en version 128 Go.

Quelles offres sur l'iPhone X, XS, voire 8 ou 7 lors du Black Friday ?

Si votre priorité est de trouver un iPhone vraiment bon marché pour le Black Friday, les offres portant sur l'iPhone X, l'iPhone XR ou même l'iPhone XS peuvent encore cette année être les plus intéressantes pour vous. Bien que l'iPhone X se soit globalement trouvé moins disponible, puisqu'il n'était plus produit lors du dernier Black Friday, on pouvait encore le trouver neuf chez plusieurs marchands. Mais pour le Black Friday 2021, il faudra sans doute se pencher sur le reconditionné ou l'occasion.

Quant aux iPhone 7 et 8, ils ont vu leurs stocks réduite à peau de chagrin ces dernières années, mais ils ont encore la cote. Pour les trouver chez les marchands comme Amazon, CDiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger, il faudra aussi se tourner vers des versions débloquées / reconditionnées lors du Black Friday. Mais attention : en cas d'achat d'un smartphone reconditionné, autrement-dit de deuxième main, assurez-vous que le modèle d'occasion a été revérifié par le fabricant ou le marchand.

Apple toujours aussi frileux lors du Black Friday ?

Au cours des dernières années, Apple s'est un peu détendu en ce qui concerne les opérations de promo et en particulier sur le Black Friday auquel la marque à la pomme a mis du temps à adhérer. Un accord quasi-historique, signé avec Amazon il y a trois ans, a en outre fait pleinement entrer les iPhone chez le plus gros marchand participant au Black Friday. Autre signal encourageant cette année pour le Black Friday : Apple a annoncé la sortie de l'iPhone 13 le 17 septembre, soit un peu plus de deux mois seulement avant l'édition 2021. Pourtant l'iPhone 12 n'a pas encore vu son prix chuter radicalement chez le géant du commerce en ligne. On peut espérer que pour ne opération plus large, les prix des iPhone soient impactés.

Fans d'Apple ou consommateurs à la recherche d'un smartphone performant à moindre prix doivent en tout cas être attentifs pour ce Black Friday. Il est probable que les offres débutent dès le lundi précédent le Black Friday soit le lundi 22 novembre. Des rumeurs rapportent même que la "Black Friday week" désormais d'usage pourrait devenir un "Black Friday month" avec un lancement des opérations plus précoce encore. Il faudra aussi scruter les deals iPhone du Black Friday les samedi 27 et 28 novembre, le week-end du Black Friday étant souvent riche en offres. Le lundi 30 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday", proposera encore certainement de belles opportunités.