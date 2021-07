"Coronavirus en France : flambée des nouveaux cas, avec 18 181 contaminations supplémentaires"

COVID. Selon le dernier bilan de Santé publique France publié ce mardi, plus de 18 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, ce qui représente 14 030 contaminations de plus que la veille. Plus tôt dans la journée, Olivier Véran a tiré la sonnette d'alarme. Par ailleurs, Il y a eu 327 nouvelles admissions en 24 heures, dont 61 en réanimation.

21:16 - Taux d'incidence en hausse : 84 cas pour 100 000 habitants Selon les derniers chiffres de Santé publique France diffusés ce mardi, le taux d'incidence national est de 83,99 cas pour 100 000 habitants, soit 9,22 point de plus qu'hier. En effet, ce chiffre est en hausse depuis plusieurs semaines, et inquiète au plus haut point.

20:47 - Le point dans les Pyrénées-Orientales Selon les derniers chiffres de Santé publique France dévoilés ce mardi, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de personnes hospitalisées est de 58 patients, avec quatre nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Sept malades sont en réanimation, avec aucune nouvelle entrée dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 20 juillet 2021, à l'échelle régionale, est de 11,6%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 17 juillet 2021, était de 7,5% (en hausse) alors que le taux d'incidence était de 372,7 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 333 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont aucun décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

20:19 - Taux d'incidence : 44 départements au-dessus du seuil d'alerte Selon le dernier bilan de Santé publique France publié ce mardi, 44 départements se trouvent au-dessus du seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, en France métropolitaine. La veille, 39 départements étaient concernés. Les Pyrénées-Orientales (372,7) et la Haute-Corse (304,5) sont les territoires les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, tandis que la Charente-Maritime, la Haute-Garonne, l'Aude, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes sont au-dessus des 150 cas pour 100 000 habitants. En outre-mer, la Martinique atteint un taux d'incidence à 619,9. Il s'agit du taux le plus élevé en France. La Réunion et la Guyane dépassent également les 150 cas pour 100 000 habitants.

19:49 - 18 181 nouveaux cas de coronavirus lundi 20 juillet Lire l'article CHIFFRES COVID. Bilan du coronavirus en France, mardi 20 juillet 2021 Le 20 juillet 2021 à 19h49. Le bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du 20 juillet 2021, fait état de 18 181 nouveaux cas, soit 14 030 cas de plus qu'hier et 11 231 de plus que mardi dernier. Une hausse inédite, comme l'a indiqué Olivier Véran plus tôt dans la soirée. Du côté de l'hôpital, 327 nouvelles admissions ont été recensées, soit 33 de moins que la veille et 81 de plus qu'il y a une semaine. En réanimation, on parle de 61 nouveaux arrivants, c'est 15 de moins par rapport à lundi et 24 de plus que mardi dernier. Voici tous les chiffres du jour : 5 890 062 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 18 181 de plus

111 525 décès au total (Ehpad compris), soit 33 de plus

85 020 décès à l'hôpital, soit 33 de plus

6 912 personnes actuellement hospitalisées, soit 129 de moins

876 personnes actuellement en réanimation, soit 26 de moins

327 nouveaux admis à l'hôpital (-33) et 61 en réanimation (-15)

388 118 personnes sorties de l'hôpital, soit 415 de plus

Taux de positivité des tests : 2,58%, soit 0,26 point de plus

Taux d'incidence : 83,99 cas/100 000, soit 9,22 points de plus

19:41 - Alcool, fermeture des restaurants à minuit.. Restrictions sanitaires sur la période des fêtes de Bayonne Alors que les fêtes de Bayonne, qui devaient se dérouler du 28 juillet au 1er août, sont annulées pour la deuxième année consécutive, les autorités locales ont annoncé ce mardi 20 juillet 2021 la mise en place d'un dispositif sanitaire spécial, à appliquer lors de la semaine de cette fête traditionnelle, rapportent LCI et BFMTV. Ces restrictions sanitaires, instaurées par le sous-préfet et le maire de Bayonne, prévoient une réduction de l'offre de débit de boissons. En effet, il n'y aura pas de tireuses à bière et autres comptoirs extérieurs, ni de licences provisoires accordées. Aussi, la vente à emporter, le transport et la consommation d'alcool seront interdits durant cette période, à partir de 15 heures. Les bars et restaurants fermeront à minuit. Quant à la diffusion de musique, cela sera strictement encadré. Dans ce contexte, la police nationale procèdera à des contrôles pour veiller au respect des mesures et des gestes barrières.

19:12 - Le point sur les contre-indications aux vaccins ARN messager Olivier Véran a détaillé les contre-indications aux vaccins ARN messager contre le Covid-19, qui suscitent l'inquiétude chez de nombreux Français. "Les seules contre-indications au vaccin ARN messager, avec le recul dont nous disposons, sont : le syndrome PIMS (inflammatoire multisystémique pédiatrique, ndlr), les réactions type myocardites, péricardites et hépatites sévères ayant nécessité une hospitalisation et faisant suite à une première injection du vaccin ARNm, et enfin l'allergie au PEG 2000, qui doit concerner à peu près 10 cas dans notre pays", a déclaré le ministre de la Santé. "En dehors de ces situations, qui concernent potentiellement quelques centaines de Français, il n'y a aucune contre-indication au vaccin ARNm, ni la grossesse premier semestre, ni la grossesse dernier trimestre, ni les antécédents d'allergie à un antibiotique ou à une piqûre d'abeille", a-t-il assuré. "Ni la grossesse premier semestre, ni la grossesse dernier trimestre, ni des antécédents d'allergie à un antibiotique", ne représentent des situations de contre-indication au vaccin à ARNm selon @olivierveran, qui a saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament. #DirectAN pic.twitter.com/QDeg9yXTLO — LCP (@LCP) July 20, 2021

18:43 - Haute-Garonne : retour du masque en extérieur Une flambée des cas est observée en Haute-Garonne. Dans ce contexte, le préfet a décidé de remettre en place l'obligation du port du masque en extérieur. "Le port du masque redevient obligatoire, tous les jours, de 9h à 3h du matin, sur la voie publique et dans les espaces publics, dans le centre-ville de Toulouse, à compter du mercredi 21 juillet", précise la mairie de Toulouse sur Twitter. ???? #Covid_19 : Le port du #masque ???? redevient obligatoire, tous les jours, de 9h à 3h du matin, sur la voie publique et dans les espaces publics, dans le centre-ville de #Toulouse, à compter du mercredi 21 juillet ???????? https://t.co/FyckHR7hz3 pic.twitter.com/mdTP6lnBbg — Mairie de Toulouse (@Toulouse) July 20, 2021

18:14 - 18 000 cas en 24 heures, "nous n'avons jamais connu cela", alerte Véran Olivier Véran tire la sonnette d'alarme. "Nous étions lundi à 18 000 contaminations, sur 24 heures seulement", a-t-il déclaré ce mardi 20 juillet 2021, devant l'Assemblée nationale. "Cela veut dire que nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre 150 % sur une semaine, nous n'avons jamais connu cela", a-t-il poursuivi. Le bilan de Santé publique France sera dévoilé dans la soirée. Pour freiner la flambée du nombre de cas, une seule solution possible, selon le ministre de la Santé : "Nous avons une arme, la vaccination", a-t-il insisté. Et d'ajouter : "Le temps n'est plus au doute, à l'hésitation, le temps est à l'immunité collective, c'est de la responsabilité collective et c'est le seul moyen que nous avons (...) de nous débarrasser du Covid une fois pour toutes."

17:17 - Y aura-t-il suffisamment de dose jusqu'à fin août ? "Nous avons actuellement un stock de 6 millions de doses, et jusqu’à fin août sont prévues d’arriver de l’ordre de 4,5 millions de doses par semaine, dont 2,5 seront réservées pour l’administration des deuxièmes doses", a précisé Jean Castex, lors de la session des questions du gouvernement, ce mardi 20 juillet. Il a ensuite estimé qu'à la fin du mois d'août on pourrait compter 40 millions de personnes primo-vaccinées mais a été interrompu par l'opposition. "Si je fais bien les calculs, monsieur le Premier ministre. 4 millions de doses par semaine jusqu'en août, on arrive à 16. 16+6=22, 22 millions de doses, on est loin des 50 millions de doses nécessaires à la fin du mois d’août pour vacciner l’ensemble de nos concitoyens. Vous ne pouvez pas imposer un pass vaccinal si on n’est pas en mesure de les vacciner tous !", a fait remarquer la présidente du groupe PS, Valérie Rabault. L'élue n'a pas lâché l'affaire : "Notre groupe est favorable à la vaccination obligatoire mais pour vacciner, il faut avoir les doses. Pour vacciner les plus de 12 ans, il faut 115 millions de doses. Vous en avez déjà administré 65. Donc il en faut 50. Je comprends qu’il en resterait dix. Dix millions dont la moitié, c’est de l’AstraZeneca qui n’est pas administrable à tout le monde, alors pouvez-vous dire monsieur le Premier ministre quel est le nombre de doses disponibles jusqu’à fin août ?". La députée du Tarn-et-Garonne a ensuite expliqué que certaines "ARS ont envoyé un message demandant de ne plus prendre de rendez-vous pour une première dose, au cours du mois d’août, faute de doses disponibles."

16:33 - "18.000 contaminations sur 24 heures seulement" annonce Olivier Véran "Je viens d'avoir les chiffres de contaminations des dernières 24 heures dans notre pays [...] Nous étions hier à 18.000 contaminations sur 24 heures seulement" a déclaré le ministre de la Santé cet après-midi lors de la séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale. Par rapport aux moins de 7000 nouveaux cas recensés il y a sept jours, la circulation du virus a progressé de 150% en une semaine. "Nous n'avions jamais connu cela", a insisté Olivier Véran avant de poursuivre : "Cela fait maintenant trois semaines qu'on voit les dégâts du Delta dans les pays autour de nous [...] le virus circule beaucoup plus vite chez les jeunes."

16:00 - L'objectif de 40 millions atteint pour fin juillet ?

20 juillet, 16h18. La campagne vaccinale a pris un coup de fouet grâce aux annonces des nouvelles mesures sanitaires, de nombreux Français se sont rués sur les créneaux pour la vaccination, plus de 3,7 millions la semaine dernière et la dynamique semble se poursuivre cette semaine malgré un léger ralentissement. Cet engouement soudain fait miroite au gouvernement la possibilité d'atteindre plus rapidement que prévu les objectifs fixé pour l'avancée de la campagne vaccinale. Initialement, le gouvernement souhaitait atteindre les 40 millions de personnes primo-vaccinées à la mi-août, et en début d'après-midi, le ministre de la Santé, Olivier Véran a indiqué : "L'objectif de 40 millions de primo-vaccinés avait été fixé pour fin août. Nous l'atteindrons fin juillet". Cette accélération inattendue de la vaccination permet donc d'avancer les échéances déjà fixées et de fixer de nouveaux buts, le ministre souhaite désormais atteindre les "80-85% de couverture vaccinale pour les 12 ans et plus fin août".