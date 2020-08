"Coronavirus en France : le dernier bilan, de nouvelles règles ce mardi ?"

CORONAVIRUS. Si les chiffres diffusés lundi soir montraient une baisse du nombre de nouveaux cas (493 contre plus de 3000 par jour ce week-end), 19 nouveaux décès ont été recensés en France. L'évolution de la pandémie inquiète et de nouvelles mesures en amont de la rentrée pourraient être annoncées ce mardi.

A quelques jours d'une rentrée crainte par nombre d'observateurs qui craignent l'émergence de clusters dans les entreprises ou dans les écoles, le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus transmis ce lundi n'est guère rassurant. Si le nombre de nouveaux cas a baissé (493 tout de même entre dimanche et lundi), une donnée qui sera du coup scrutée cette semaine, 9 nouveaux décès sont à déplorer en France et le taux de positivité aux tests PCR, c'est à dire le pourcentage de personnes testées positives au Covid-19, ne cesse d'augmenter. Il est désormais de 2,9%. Les chiffres deviennent d'ailleurs particulièrement inquiétants du côté de l'Ile-de-France et Paris. Selon l'ARS Île-de-France, le nombre de cas a été multiplié par six en deux semaines. Le 23 juillet, le taux d'incidence était de 9,7/100.000 habitants. Deux semaines plus tard, le 14 août, selon le dernier bilan de l'ARS, le taux d'incidence est passé à 34,7 pour 100.000 habitants, largement supérieur au taux national qui est de 17,3 pour 100.000 habitants.

Les autorités ont multiplié les messages ces derniers jours, à l'image du Premier ministre Jean Castex, sommant les Français de "se ressaisir" pour éviter une seconde vague qui semble se préciser. Cette semaine pourrait marquer l'instauration de nouvelles règles. Alors que le port du masque est de plus en plus imposé dans l'espace public (notamment à l'extérieur dans les grandes villes), qu'en sera-t-il dans les entreprises pour la rentrée qui devait marquer le retour de nombreux salariés sur leur lieu de travail ? La ministre du Travail Elisabeth Borne doit dialoguer en visioconférence avec les partenaires sociaux à 10h ce mardi. Dans une interview au Journal du Dimanche, elle avait déjà évoqué la possibilité d'imposer le port du masque dans les entreprises, notamment dans les salles de réunion et les espaces de circulation.

Le bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus communiqué le lundi 17 août par le ministère de la Santé rapporte plusieurs indicateurs en hausse, notamment le nombre de nouveaux cas diagnostiqués et le nombre de patients transférés en réanimation. Voici les chiffres :

219 029 cas confirmés par PCR, soit 493 de plus en 24h

30 429 décès au total, soit 19 de plus en 24h (dans les hôpitaux)

19 924 décès à l'hôpital, soit 19 de plus en 24h

10 505 décès en Ehpad (dernier bilan communiqué, daté du mardi 11 août)

4 925 hospitalisations en cours, soit 65 de plus en 24h

384 personnes en réanimation, soit 8 de plus en 24h

Taux de positivité des tests : 2,9%

268 clusters en cours d'investigation, soit 17 de plus en 24h

24 départements en situation de vulnérabilité

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

La Direction générale de la Santé l'a confirmé dans son dernier communiqué hebdomadaire : la circulation du coronavirus demeure "soutenue" en France. Pour la cinquième semaine consécutive, le nombre de cas quotidiens est en hausse, et 11 633 nouveaux cas ont été confirmés en France en semaine 33 (du 03 au 09 août 2020). Sur cette même semaine, le taux d'incidence a grimpé à +42%, et le taux d'incidence chez les jeunes (25-35 ans) connaît une augmentation particulièrement marquée. D'après les dernières mises à jour du 15 août, 23 départements ont été classés en situation de vulnérabilité modérée ou élevée.

Les indicateurs sont en forte progression en Ile-de-France et en Provence-Alpes Côte d'Azur. Face à ces indicateurs inquiétants d'une reprise de l'épidémie de Covid-19, le corps médical exhorte les Français à réagir au plus vite en cette période estivale, propice aux rassemblements et rappelle l'importance des gestes barrières et du maître mot : "tester, tracer, isoler". Voici les chiffres clés à retenir dans le nouveau bilan hebdomadaire du 13 août 2020 :

Le coronavirus se propage de plus en plus en France. Plusieurs indicateurs augmentent entre les semaines 31 et 32 : le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (11 633 soit +39%), le taux de positivité des tests (2,2% contre 1,6%) et l' incidence des cas (le taux d'incidence national est de 17,3/100 000 habitants ; 33 départements ont un taux d'incidence supérieur à 10/100 000 en S32). En S32, le taux de dépistage est en augmentation de 1,7%, avec 796/100 000 habitants (soit 606 487 tests effectués). Par ailleurs, Santé publique France explique que les personnes asymptomatiques représentaient 77% des personnes testées en S32 et étaient en légère augmentation par rapport à S31 (+6%). Enfin, le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge, mais l’ augmentation est plus importante chez les 15-44 ans indique Santé publique France.

confirmés de Covid-19 (11 633 soit +39%), le (2,2% contre 1,6%) et l' (le taux d'incidence national est de 17,3/100 000 habitants ; 33 départements ont un taux d'incidence supérieur à 10/100 000 en S32). En S32, le est en augmentation de 1,7%, avec 796/100 000 habitants (soit 606 487 tests effectués). Par ailleurs, Santé publique France explique que les représentaient 77% des personnes testées en S32 et étaient en légère augmentation par rapport à S31 (+6%). Enfin, le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge, mais l’ indique Santé publique France. Le coronavirus est particulièrement actif dans 33 départements de l'Hexagone , avec des taux d'incidence supérieurs à 10 cas sur 100 000 habitants en S32 : le taux d'incidence le plus élevé est celui de Paris (62/100 000 habitants ; 46,2/100 000 habitants hors tests aux aéroports). Les taux des autres départements sont les suivants (taux pour 100 000 h) : Bouches-du-Rhône (47), Seine-Saint-Denis (34), Hauts-de-Seine (33), Val-de-Marne (33), Sarthe (32), Alpes-Maritimes(31), Haute-Garonne (30), Yvelines (28), Essonne (28), Val-d’Oise (28), Mayenne (27), Nord (24), Haute-Savoie (23), Var (22), Meurthe-et-Moselle (21), Loiret (20), Seine-et Marne (19), Ille-et-Vilaine (17), Vaucluse (16), Gard(16), Hérault (15), Rhône (13), Loire-Atlantique (13), Moselle (12), Alpes-de-Haute-Provence (12), Haute-Saône (12), Oise (11), Eure-et-Loir(11),Savoie (11), Hautes-Alpes (11), Morbihan (10), et Ain (10).

, avec des taux d'incidence supérieurs à 10 cas sur 100 000 habitants en S32 : le taux d'incidence le plus élevé est celui de Paris (62/100 000 habitants ; 46,2/100 000 habitants hors tests aux aéroports). Les taux des autres départements sont les suivants (taux pour 100 000 h) : Bouches-du-Rhône (47), Seine-Saint-Denis (34), Hauts-de-Seine (33), Val-de-Marne (33), Sarthe (32), Alpes-Maritimes(31), Haute-Garonne (30), Yvelines (28), Essonne (28), Val-d’Oise (28), Mayenne (27), Nord (24), Haute-Savoie (23), Var (22), Meurthe-et-Moselle (21), Loiret (20), Seine-et Marne (19), Ille-et-Vilaine (17), Vaucluse (16), Gard(16), Hérault (15), Rhône (13), Loire-Atlantique (13), Moselle (12), Alpes-de-Haute-Provence (12), Haute-Saône (12), Oise (11), Eure-et-Loir(11),Savoie (11), Hautes-Alpes (11), Morbihan (10), et Ain (10). Le nombre de reproduction est aussi en hausse. Le " R effectif " (nombre moyen de personnes infectées par un cas) est de 1,33 selon Santé publique France. Une estimation stable par rapport à la semaine passée. Les R effectifs régionaux sont "significativement supérieurs à 1" dans plusieurs régions : en Ile-de-France, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

" (nombre moyen de personnes infectées par un cas) est de 1,33 selon Santé publique France. Une estimation stable par rapport à la semaine passée. Les R effectifs régionaux sont "significativement supérieurs à 1" dans plusieurs régions : en Ile-de-France, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. La tendance hebdomadaire à la hausse des clusters depuis juillet s’est accentuée, avec 112 clusters signalés en S32. Au total 746 clusters (94% en métropole) ont été signalés : 227 (30%) en cours d’investigation dont 64 (28%) en criticité élevée (potentiel de transmission, critères de gravité), 9% sont maîtrisés, 61% sont clôturés et 0,3% ont impliqué une diffusion communautaire. Parmi les 746 clusters, le milieu familial élargi (plusieurs foyers) et les événements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes restent parmi les types de collectivités les plus représentés (23%), avec les établissements de santé (ES) (16%) et les entreprises hors ES (24%).

depuis juillet s’est accentuée, avec 112 clusters signalés en S32. Au total 746 clusters (94% en métropole) ont été signalés : 227 (30%) en cours d’investigation dont 64 (28%) en criticité élevée (potentiel de transmission, critères de gravité), 9% sont maîtrisés, 61% sont clôturés et 0,3% ont impliqué une diffusion communautaire. Parmi les 746 clusters, le milieu familial élargi (plusieurs foyers) et les événements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes restent parmi les types de collectivités les plus représentés (23%), avec les établissements de santé (ES) (16%) et les entreprises hors ES (24%). Les taux hebdomadaires de décès (pour 100 000 habitants) restent stables entre les semaines 31 et 32 dans toutes les régions.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 17 cas / 100 000 habitants, selon le dernier bilan national du 9 août. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Lire aussi