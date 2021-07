"Coronavirus en France : près de 11 000 cas, vers un boum des hospitalisations ?"

L'info 1 du 18 juillet. Guillaume Rozier tire la sonnette d'alarme. Au micro de LCI, dimanche 18 juillet, le fondateur de Covid Tracker s'est ému de la spectaculaire envolée du nombre de nouveaux cas de coronavirus enregistrée ces derniers jours. Plus "80% des nouveaux cas" sur une semaine dans le pays. Du jamais vu et ce, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, a-t-il souligné. Quant à l'idée selon laquelle on pourrait se rassurer en regardant les chiffres des hôpitaux continuer à diminuer, Guillaume Rozier préfère parler de "baisse en trompe-l’œil". Les répercussions de cette soudaine envolée des cas pourraient arriver prochainement, estime-t-il. Et pour cause, il y a toujours un temps de latence entre les contaminations et les hospitalisations.

Lire l'article CHIFFRES COVID. Dernier bilan du coronavirus en France Le 17 juillet 2021 à 21h23. Le bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du 17 juillet, fait état de 10 949 nouveaux cas de plus. Alors que la barre des 10 000 cas quotidiens a été franchie vendredi soir (10 908 cas), une première depuis mai, le seuil des 11 000 cas se rapproche dangereusement ce samedi 17 juillet. À noter que 10 949 cas supplémentaires, c'est 41 cas de plus que vendredi, mais surtout 6 253 de plus que samedi dernier. La moyenne sur sept jours passe ainsi à 6 688 cas contre 5 795 vendredi. Du côté de l'hôpital, 114 nouvelles admissions ont été recensées au cours des dernières 24 heures, soit 106 de moins que la veille et 13 de plus comparé à samedi dernier. Enfin, en réanimation, on parle de 21 nouveaux arrivants, c'est 12 de moins par rapport à vendredi, mais 12 de plus que samedi dernier. Voici tous les chiffres du jour :

Les Pyrénées-Orientales sont loin d'être les seules à avoir fait le choix de rétablir le port du masque obligatoire en extérieur, face à l'envolée des cas de Covid-19. Le Var l'impose jusqu'au 30 juillet inclus, "dans les lieux publics où la distanciation sociale ne peut pas être respectée", ainsi que dans quelques lieux spécifiés plus en détail. Le masque est également obligatoire partout en Saône-et-Loire jusqu'au 31 août. Dans l'Aisne, l'obligation court jusqu'au 15 août. Depuis vendredi, le préfet du Pas-de-Calais a, lui, étendu l'obligation du port du masque à de nouvelles zones . Enfin, aux quatre coins du pays, plusieurs villes ont pris cette décision. C'est le cas notamment de Sarlat, Bergerac, Nontron et Brantôme-en-Périgord en Dordogne, mais aussi Troyes, Toulouse, Lille, Montpellier ou encore Bordeaux. Dans ces différentes villes, des rues précises ou certains événements, tels que les jours de marché, sont visés.

L'info 3 du 17 juillet. Les Pyrénées-Orientales ont décidé de frapper fort. Face à une augmentation rapide et conséquente du nombre de cas de contamination par le variant Delta du coronavirus, le préfet a annoncé samedi 17 juillet qu'un couvre-feu allait être ré-instauré sur le territoire dès dimanche 18 juillet. Les bars, restaurants et établissements de plage devront fermer boutique chaque soir à 23 heures. Une règle qui s'appliquera jusqu'au 2 août. Vendredi, la préfecture avait déjà annoncé le retour du masque obligatoire en extérieur dans tout le département dès samedi, à l'exception des plages et des grands espaces naturels.

Matignon a par ailleurs indiqué que la liste des pays placés en zone rouge par la France avait, elle, été élargie à la Tunisie, au Mozambique, à Cuba et à l’Indonésie. Pour ces voyageurs, les contraintes sont renforcées. Ils doivent pouvoir justifier leur venue d'un motif impérieux, mais aussi présenter un test négatif au départ, en réaliser un autre une fois sur le territoire français et effectuer une quarantaine contrôlée de 10 jours à leur arrivée en France.

L'info 2 du 17 juillet. Face à la progression du variant Delta en France, mais aussi en Europe, l’Hexagone serre la vis ! Samedi 17 juillet, un communiqué de Matignon a indiqué que la France allait désormais imposer un test de moins de 24 heures aux voyageurs non-vaccinés en provenance de plusieurs pays européens. Sont concernés par cette nouvelle mesure les personnes qui tenteraient de rejoindre l’Hexagone depuis le Royaume-Uni, mais aussi l’Espagne, le Portugal, Chypre, la Grèce et les Pays-Bas. La mesure entrera en vigueur dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit pétante. Jusqu’ici, ces voyageurs devaient déjà présenter un test négatif, mais il devait être de moins de 48 heures pour ceux venant de l’autre côté de la Manche, et de moins de 72 heures pour les autres pays. Bonne nouvelle en revanche pour les voyageurs qui auraient un schéma vaccinal complet avec l’un des quatre vaccins reconnus par l’Agence européenne du médicament, à savoir Pfizer, AstraZeneca, Moderna ou Janssen, et ce "quel que soit le pays de provenance", les contraintes pesant actuellement sur eux seront quant à elles levées dès ce samedi.

L'info 1 du 17 juillet. Ils ne sont pas contents et le font savoir. De nombreux Français ont prévu de battre le pavé, samedi 17 juillet, afin de faire entendre leur opposition à l'instauration du pass sanitaire et plus largement contre la politique du gouvernement adoptée pour faire face à la crise liée au coronavirus. Dès samedi matin, plusieurs rassemblements étaient déjà constatés alors que les cortèges devaient s'élancer des quatre coins du pays en début d'après-midi, sous les coups de 14h. À Perpignan, BFM TV rapportait notamment en fin de matinée quelque 400 manifestants rassemblés un temps devant la préfecture avant de défiler dans le centre historique de la ville. Selon Le Parisien, vers 11h30, à Lille, plusieurs dizaines de personnes étaient également présentes place de la République, juste en face de la préfecture. Même constat à Aix-en-Provence où les "Macron démission" résonnaient déjà peu avant midi. À Paris, plusieurs cortèges sont organisés ce samedi. Ils répondront toutefois à l'appel de différentes personnalités, de l'extrême gauche à l'extrême droite, telles que Florian Philippot (Les Patriotes) ou François Ruffin (La France insoumise).

En Haute-Corse également, les chiffres ne sont pas très bons. Si le nombre de personnes hospitalisées et celui des individus présents en réanimation n'est pas très élevé (7 patients avec 0 nouveaux admis durant les 24 heures dans les services hospitaliers et 1 malade en réanimation avec 0 nouveaux admis durant les 24h dans les centres de réanimation). C'est surtout le taux d'incidence qui est alarmant car il est en hausse et s'élève désormais à 183,8 cas pour 100 000 habitants.

C'est dans Les Pyrénées-Orientales que le coronavirus circule le plus dans l'Hexagone (hors territoires ultramarins, donc). Le bilan de ce 16 juillet 2021, le nombre de personnes hospitalisées se chiffre à 58 patients, parmi lesquels trois nouveaux admis au cours des dernières 24 heures. Le taux d'incidence s'emballe pour atteindre les 256,8 cas pour 100 000 habitants, un chiffre évidemment en hausse par rapport à la veille. C'est d'ailleurs dans ce département que le retour du masque dans l'espace public sera effectif dans les prochaines heures et ce jusqu'au lundi 2 août. Ces nouvelles restrictions ne concernent toutefois pas les plages et les grands espaces naturels des communes du département.

Troisième dose et obligation vaccinale : la HAS "prend acte" des annonces de l’exécutif

L'info 7 du 16 juillet. Une troisième dose de vaccin pour l’ensemble de la population n’est pas recommandée. C’est ce qu’estime, en tout cas, la Haute autorité de santé (HAS) dans un avis rendu public ce vendredi 16 juillet 2021. Selon l’autorité publique saisie par la Direction générale de la Santé, il n’y a "pas lieu" de proposer une troisième injection contre le Covid-19, "en dehors des plus vulnérables et des plus âgés". En effet, elle suggère “une dose de rappel chez les personnes ayant été primo vaccinées prioritairement dès les mois de janvier et février 2021". Par ailleurs, la HAS considère que la question d'une obligation pour "l'ensemble des professionnels en contact avec le public et au-delà en population générale mérite également d'être posée", rapporte l’AFP dont BFMTV se fait l’écho.

Cette déclaration fait écho aux annonces d’Emmanuel Macron lors de son allocution à l’Élysée, lundi 12 juillet 2021. Le président de la République a tenu à "rassurer" les personnes vaccinées "en janvier-février", précisant qu’elles recevraient une dose de rappel à la rentrée. Cette tranche de la population pourra prendre rendez-vous dès septembre. À noter que parmi ces primo-vaccinés, figurent aussi des soignants. “De facto, cela correspond majoritairement aux plus âgés et vulnérables car ce sont ceux qui se sont fait vacciner en premier", explique l’Élysée, citée par Le Parisien. "Le président a donné une ligne directrice, la HAS essaie de la suivre dans sa recommandation", réagit l’immunologue Stéphane Paul.