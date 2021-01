DIRECT. Coronavirus en France : 19 348 contaminations en 24 heures

COVID FRANCE. Le coronavirus continue de se propager rapidement en France, avec plus de 19 000 infections constatées sur la journée du 1er janvier. Les critiques continuent de pleuvoir sur la stratégie vaccinale en France, alors que le gouvernement a annoncé une accélération des vaccinations.

10:02 - La variante britannique du Covid-19 entre 40 et 70% plus contagieuse La mutation du coronavirus observée au Royaume-Uni serait entre 40 et 70% plus contagieuse que la forme que nous connaissons actuellement, selon une nouvelle étude citée par LCI. Nommée B117, cette variante s’est propagée dans 17 pays. Un cas a été signalé en France. 08:51 - Le dernier bilan sanitaire de l’épidémie Publié le 1er janvier, le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de 19 348 nouveaux cas en 24 heures. 24 263 personnes sont hospitalisées, soit 144 de moins en 24 heures, et 2 609 patients sont en réanimation (16 de moins). 133 décès ont été enregistrés à l’hôpital.

Pour ce 1er janvier 2021, Santé publique France rapporte encore plus de 19 300 cas supplémentaires de coronavirus dans le pays. Un chiffre élevé alors que le nombre de contaminations semble reparti à la hausse, comme les prévisions pessimistes de ces derniers jours le prévoyaient. Ce jeudi 31 décembre, le nombre de nouveaux cas détectés en 24 heures frôlait les 20 000, il était de plus de 26 000 la veille. Le taux de positivité pour ce premier jour de la nouvelle année est de 3,8% alors qu'il était tombé à 2,8% fin décembre, du fait de la ruée sur les tests à l'occasion des fêtes. Il aura repris un point en trois jours. Les données hospitalières ne sont pas consolidées en ce jour férié, mais on note une augmentation assez nette du nombre de patients en réanimation. On dénombre enfin 133 décès supplémentaires et la barre des 65 000 morts du Covid en France est désormais proche. Voici toutes les données du soir :

2 639 773 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 19 348 de plus

64 765 décès au total (Ehpad compris), soit 133 de plus

44 985 décès à l'hôpital, soit 133 de plus

24 263 hospitalisations en cours, soit 177 de moins

2609 personnes actuellement en réanimation, soit 75 de plus

677 nouveaux admis à l'hôpital (-633) et 99 en réanimation (-77)

194 870 personnes sorties de l'hôpital, soit 649 de plus

Taux de positivité des tests : 3,8%

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Elles sont issues du site Geodes, de Santé publique France et ne sont pas des données consolidées en ce jour férié. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié jeudi 31 décembre, dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 52 (du 21 au 27 décembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète d'un niveau "élevé" de circulation du virus, une situation "préoccupante" alors que les fêtes de fin d'année laissent craindre "une reprise de l'épidémie dans les semaines à venir". Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 s’est poursuivie à un niveau élevé en semaine 52 . Dans le contexte des fêtes de fin d’année, la situation est décrite comme "très préoccupante". Le taux national d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est augmentation, à 146 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il était de 119 en semaine 51.

. Dans le contexte des fêtes de fin d’année, la situation est décrite comme "très préoccupante". Le taux national d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est augmentation, à 146 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il était de 119 en semaine 51. Le taux d'hospitalisations est en baisse entre les semaines 51 et 52. 8 672 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont intégré un service hospitalier en S51, contre 7 715 en S52, soit -11%. En parallèle, le nombre de nouvelles admissions en réanimation est lui aussi légèrement en baisse : 1 156 en S51 contre 1 118 en S52, soit -3%. Santé publique France invite à lire ces données avec précaution, la semaine 52 incluant un jour férié, celui de Noël.

est en baisse entre les semaines 51 et 52. 8 672 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont intégré un service hospitalier en S51, contre 7 715 en S52, soit -11%. En parallèle, le nombre de nouvelles admissions en réanimation est lui aussi légèrement en baisse : 1 156 en S51 contre 1 118 en S52, soit -3%. Santé publique France invite à lire ces données avec précaution, la semaine 52 incluant un jour férié, celui de Noël. Au niveau du nombre de décès , Santé publique France note une mortalité "élevée" en France, avec 2 170 décès imputables au Covid-19 entre les semaines 51 et 52 (Ehpad compris).

, Santé publique France note une mortalité "élevée" en France, avec 2 170 décès imputables au Covid-19 entre les semaines 51 et 52 (Ehpad compris). Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité restent la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

