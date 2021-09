"Direct. Coronavirus en France : 3 042 cas, une baisse et une nouvelle projection"

COVID. Les indicateurs liés au coronavirus continuent d'être au vert. 126 décès sont à déplorer en 24 heures. "La proportion de vaccinés parmi les cas" pourrait fortement augmenter dans les prochains jours, selon les projections de l'Institut Pasteur sur l'évolution du coronavirus en France publiées ce lundi.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:34 - 102 décès liés au coronavirus en 24 heures Le dernier bilan, daté du lundi 6 septembre 2021, fait état de 3 042 cas en 24 heures, soit 7 368 cas de moins qu'hier et 753 de moins que lundi dernier. 102 décès sont à déplorer en 24 heures, soit 53 de plus qu'hier et 5 de plus que lundi dernier. Enfin, du côté des hospitalisations, 661 admissions ont été recensées, soit 434 de plus qu'hier et 64 de moins comparé à lundi dernier.

17:30 - Le Haut-Rhin mauvais élève de la vaccination Selon les dernières données de Santé publique France, le taux de vaccination est le plus faible des dix départements du Grand Est, à 63,3% contre 70,2% et 71,6% respectivement pour ses voisins du Bas-Rhin et des Vosges. Le taux d'incidence est également le plus élevé avec 197,9 cas positifs pour 100 000 habitants, selon les données publiées vendredi, atteignant 291,6 dans l’agglomération de Mulhouse, contre 120,3 pour l’ensemble de la région et 160,6 au niveau national.

16:23 - L’agence européenne du médicament a commencé une évaluation sur la dose de rappel L'EMA avait indiqué il y a quelques jours qu'il n'y avait pas assez de données sur l'efficacité de la 3e dose... Elle lance donc une évaluation. Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA vont se charger de cette évaluation accélérée des données soumises par la société qui commercialise Comirnaty, le vaccin de Pfizer & BioNTech. Un essai clinique est actuellement cours sur 300 adultes dotés d’un système immunitaire sain ont reçu une dose de rappel environ 6 mois après la deuxième dose.

15:30 - Quatre départements avec un très faible taux d'incidence Si on parle régulièrement des départements en alerte, plusieurs d'entre eux sont dans une bien meilleure situation. En métropole, on en dénombre 3 avec le Cantal qui enregistre 47 cas pour 100 000 habitants, la Creuse avec 33 et l'Allier qui est juste en-dessous avec 49. Hors de la métropole, Mayotte s'en tire très bien avec un taux d'incidence de 50 pour 100 000 habitants.

14:57 - Un tiers des infections chez les enfants et adolescents ? Toujours selon la modélisation de l'Institut Pasteur, un tiers des infections au Covid pourrait concerner les enfants. "Ceci tient à la part relative plus importante des infections chez les adultes du fait de la baisse de l’efficacité vaccinale contre l’infection avec le variant delta, et à la proportion plus élevée d’adolescents qui se sont vaccinés comparativement aux hypothèses de la simulation de juin" explique l'Institut.

14:00 - La modélisation inquiétante de l'Institut Pasteur sur les personnes vaccinées Voilà des prévisions peu rassurantes que met en avant l'Institut Pasteur dans sa nouvelle modélisation du coronavirus publiée ce lundi. Selon l'Institut, "avec le variant Delta, les personnes vaccinées sont moins bien protégées contre l’infection, même si la protection reste très élevée contre les formes graves (...) Plus la population est vaccinée, plus la proportion de vaccinés parmi les cas augmente." Selon le scénario présenté "la moitié des infections pourraient avoir lieu chez des personnes vaccinées. Il est donc important que les personnes vaccinées continuent à respecter les gestes barrières et porter un masque pour se protéger de l’infection et éviter de contaminer leurs proches" explique l'Institut.

13:14 - La Nouvelle-Calédonie se reconfine dès mardi À partir de ce mardi 7 septembre, à midi (heure locale) et durant 15 jours, l'archipel se reconfine comme le rapporte La 1re Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, a fait l’annonce ce lundi après l’apparition de trois cas de Covid-19. "Depuis que la pandémie de Covid-19 sévit à travers le monde, la Nouvelle-Calédonie est parvenue à endiguer des épidémies à deux reprises. Et cela, en prenant des mesures fortes et rapides. Aujourd’hui, ce défi se pose à nouveau à nous, une troisième fois."

12:21 - Quatre départements ont un taux d'incidence supérieur à 400 Si on observe les dernières données de Santé publique France sur l'évolution du coronavirus en France, quatre départements sont encore au-dessus des 400 cas pour 100 000 habitants au 5 septembre. Il s'agit des Bouches du Rhône avec 503 cas, la Martinique 475, la Guyane 451 et la Guadeloupe avec 669 cas.

11:30 - On déconfine ce lundi à La Réunion Le confinement paraît loin en métropole ? Ce n'est pas le cas en Outre-mer et à La Réunion. Ce dernier a été officiellement levé en semaine alors que le couvre-feu est repoussé à 21 heures dès ce lundi. Ces mesures de freinage du virus avaient été prises le 31 juillet face à la flambée épidémique. Grâce aux restrictions et "à l’implication des Réunionnais, nous avons écarté pour l’heure le risque d’une flambée épidémique", a déclaré le préfet Jacques Billant au cours d’une conférence de presse.